- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
72
盈利交易:
38 (52.77%)
亏损交易:
34 (47.22%)
最好交易:
75.02 USD
最差交易:
-70.04 USD
毛利:
609.96 USD (67 406 pips)
毛利亏损:
-643.47 USD (69 905 pips)
最大连续赢利:
8 (117.70 USD)
最大连续盈利:
117.70 USD (8)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
32.39%
最大入金加载:
13.89%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.15
长期交易:
35 (48.61%)
短期交易:
37 (51.39%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.47 USD
平均利润:
16.05 USD
平均损失:
-18.93 USD
最大连续失误:
5 (-225.45 USD)
最大连续亏损:
-225.45 USD (5)
每月增长:
-7.67%
年度预测:
-93.03%
算法交易:
58%
结余跌幅:
绝对:
39.05 USD
最大值:
225.45 USD (12.30%)
相对跌幅:
结余:
11.83% (225.45 USD)
净值:
16.37% (304.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|28
|XAUUSD
|25
|US30
|10
|NAS100
|5
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|27
|XAUUSD
|-21
|US30
|9
|NAS100
|-6
|GBPUSD
|-42
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|5.2K
|XAUUSD
|-2.1K
|US30
|-948
|NAS100
|-428
|GBPUSD
|-4.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +75.02 USD
最差交易: -70 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +117.70 USD
最大连续亏损: -225.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexTimeFXTM-ECN-Zero 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FFTraderSRO-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 4
|
KOT-Live2
|0.00 × 21
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 27
|
Ava-Real 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
JPMarketsSA-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live7
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
Dear investors, I trade with TDE System which is based on price action and a custom indicator. It is not a dangerous system and is 100% manual, in accordance with predefined entry and exit setups. Sometimes no trades will be made for few days as only high probability setups are traded. The average draw down is between 3% and 5%, and maximum limit is 20%. A target average profit of 60% to 120% per annum (that is, 5% to 10% monthly). For good results, your deposit for copying this Eagle signal should be $1,000 or more. And the leverage on your account should be 1:100 or more.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-2%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
40
58%
72
52%
32%
0.94
-0.47
USD
USD
16%
1:200