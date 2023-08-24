信号部分
Edem Udo Bassey

TDEagle

Edem Udo Bassey
40
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -2%
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
72
盈利交易:
38 (52.77%)
亏损交易:
34 (47.22%)
最好交易:
75.02 USD
最差交易:
-70.04 USD
毛利:
609.96 USD (67 406 pips)
毛利亏损:
-643.47 USD (69 905 pips)
最大连续赢利:
8 (117.70 USD)
最大连续盈利:
117.70 USD (8)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
32.39%
最大入金加载:
13.89%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.15
长期交易:
35 (48.61%)
短期交易:
37 (51.39%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.47 USD
平均利润:
16.05 USD
平均损失:
-18.93 USD
最大连续失误:
5 (-225.45 USD)
最大连续亏损:
-225.45 USD (5)
每月增长:
-7.67%
年度预测:
-93.03%
算法交易:
58%
结余跌幅:
绝对:
39.05 USD
最大值:
225.45 USD (12.30%)
相对跌幅:
结余:
11.83% (225.45 USD)
净值:
16.37% (304.81 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 28
XAUUSD 25
US30 10
NAS100 5
GBPUSD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 27
XAUUSD -21
US30 9
NAS100 -6
GBPUSD -42
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 5.2K
XAUUSD -2.1K
US30 -948
NAS100 -428
GBPUSD -4.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +75.02 USD
最差交易: -70 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +117.70 USD
最大连续亏损: -225.45 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexTimeFXTM-ECN-Zero 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
FFTraderSRO-Demo
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 4
KOT-Live2
0.00 × 21
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 27
Ava-Real 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
JPMarketsSA-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live7
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
Dear investors, I trade with TDE System which is based on price action and a custom indicator. It is not a dangerous system and is 100% manual, in accordance with predefined entry and exit setups. Sometimes no trades will be made for few days as only high probability setups are traded. The average draw down is between 3% and 5%, and maximum limit is 20%. A target average profit of 60% to 120% per annum (that is, 5% to 10% monthly). For good results, your deposit for copying this Eagle signal should be $1,000 or more. And the leverage on your account should be 1:100 or more.


2025.12.24 08:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 10:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 15:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.08 11:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:06
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.25 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 22:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.19 11:27
Share of trading days is too low
2025.07.08 11:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
TDEagle
每月30 USD
-2%
0
0
USD
1.7K
USD
40
58%
72
52%
32%
0.94
-0.47
USD
16%
1:200
