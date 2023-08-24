SinaisSeções
Edem Udo Bassey

TDEagle

Edem Udo Bassey
0 comentários
40 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -2%
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
72
Negociações com lucro:
38 (52.77%)
Negociações com perda:
34 (47.22%)
Melhor negociação:
75.02 USD
Pior negociação:
-70.04 USD
Lucro bruto:
609.96 USD (67 406 pips)
Perda bruta:
-643.47 USD (69 905 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (117.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
117.70 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
32.39%
Depósito máximo carregado:
13.89%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.15
Negociações longas:
35 (48.61%)
Negociações curtas:
37 (51.39%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.47 USD
Lucro médio:
16.05 USD
Perda média:
-18.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-225.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-225.45 USD (5)
Crescimento mensal:
-7.67%
Previsão anual:
-93.03%
Algotrading:
58%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
39.05 USD
Máximo:
225.45 USD (12.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.83% (225.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.37% (304.81 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 28
XAUUSD 25
US30 10
NAS100 5
GBPUSD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 27
XAUUSD -21
US30 9
NAS100 -6
GBPUSD -42
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 5.2K
XAUUSD -2.1K
US30 -948
NAS100 -428
GBPUSD -4.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +75.02 USD
Pior negociação: -70 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +117.70 USD
Máxima perda consecutiva: -225.45 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexTimeFXTM-ECN-Zero" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
FFTraderSRO-Demo
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 4
KOT-Live2
0.00 × 21
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 27
Ava-Real 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
JPMarketsSA-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live7
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
96 mais ...
Dear investors, I trade with TDE System which is based on price action and a custom indicator. It is not a dangerous system and is 100% manual, in accordance with predefined entry and exit setups. Sometimes no trades will be made for few days as only high probability setups are traded. The average draw down is between 3% and 5%, and maximum limit is 20%. A target average profit of 60% to 120% per annum (that is, 5% to 10% monthly). For good results, your deposit for copying this Eagle signal should be $1,000 or more. And the leverage on your account should be 1:100 or more.


Sem comentários
2025.12.24 08:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 10:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 15:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.08 11:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:06
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.25 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 22:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.19 11:27
Share of trading days is too low
2025.07.08 11:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
