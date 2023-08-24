- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
72
Negociações com lucro:
38 (52.77%)
Negociações com perda:
34 (47.22%)
Melhor negociação:
75.02 USD
Pior negociação:
-70.04 USD
Lucro bruto:
609.96 USD (67 406 pips)
Perda bruta:
-643.47 USD (69 905 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (117.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
117.70 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
32.39%
Depósito máximo carregado:
13.89%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.15
Negociações longas:
35 (48.61%)
Negociações curtas:
37 (51.39%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.47 USD
Lucro médio:
16.05 USD
Perda média:
-18.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-225.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-225.45 USD (5)
Crescimento mensal:
-7.67%
Previsão anual:
-93.03%
Algotrading:
58%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
39.05 USD
Máximo:
225.45 USD (12.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.83% (225.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.37% (304.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|28
|XAUUSD
|25
|US30
|10
|NAS100
|5
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|27
|XAUUSD
|-21
|US30
|9
|NAS100
|-6
|GBPUSD
|-42
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|5.2K
|XAUUSD
|-2.1K
|US30
|-948
|NAS100
|-428
|GBPUSD
|-4.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +75.02 USD
Pior negociação: -70 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +117.70 USD
Máxima perda consecutiva: -225.45 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexTimeFXTM-ECN-Zero" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FFTraderSRO-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 4
|
KOT-Live2
|0.00 × 21
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 27
|
Ava-Real 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
JPMarketsSA-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live7
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
96 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Dear investors, I trade with TDE System which is based on price action and a custom indicator. It is not a dangerous system and is 100% manual, in accordance with predefined entry and exit setups. Sometimes no trades will be made for few days as only high probability setups are traded. The average draw down is between 3% and 5%, and maximum limit is 20%. A target average profit of 60% to 120% per annum (that is, 5% to 10% monthly). For good results, your deposit for copying this Eagle signal should be $1,000 or more. And the leverage on your account should be 1:100 or more.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-2%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
40
58%
72
52%
32%
0.94
-0.47
USD
USD
16%
1:200