SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TDEagle
Edem Udo Bassey

TDEagle

Edem Udo Bassey
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
59
Bénéfice trades:
32 (54.23%)
Perte trades:
27 (45.76%)
Meilleure transaction:
75.02 USD
Pire transaction:
-69.56 USD
Bénéfice brut:
495.74 USD (55 798 pips)
Perte brute:
-399.20 USD (45 484 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (117.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
117.70 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
34.52%
Charge de dépôt maximale:
13.89%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.86
Longs trades:
27 (45.76%)
Courts trades:
32 (54.24%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
1.64 USD
Bénéfice moyen:
15.49 USD
Perte moyenne:
-14.79 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-73.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-92.89 USD (3)
Croissance mensuelle:
-0.76%
Prévision annuelle:
-9.19%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
112.31 USD (6.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.20% (112.31 USD)
Par fonds propres:
16.37% (304.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 28
XAUUSD 17
US30 10
GBPUSD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 27
XAUUSD 103
US30 9
GBPUSD -42
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 5.2K
XAUUSD 10K
US30 -948
GBPUSD -4.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +75.02 USD
Pire transaction: -70 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +117.70 USD
Perte consécutive maximale: -73.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexTimeFXTM-ECN-Zero" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
FFTraderSRO-Demo
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 4
KOT-Live2
0.00 × 21
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 27
Ava-Real 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
JPMarketsSA-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live7
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
96 plus...
Dear investors, I trade with TDE System which is based on price action and a custom indicator. It is not a dangerous system and is 100% manual, in accordance with predefined entry and exit setups. Sometimes no trades will be made for few days as only high probability setups are traded. The average draw down is between 3% and 5%, and maximum limit is 20%. A target average profit of 60% to 120% per annum (that is, 5% to 10% monthly). For good results, your deposit for copying this Eagle signal should be $1,000 or more. And the leverage on your account should be 1:100 or more.


Aucun avis
2025.09.23 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 15:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.08 11:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:06
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.25 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 22:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.19 11:27
Share of trading days is too low
2025.07.08 11:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.10 12:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.06 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.23 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 08:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.27 10:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.09 14:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
