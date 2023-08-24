- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
59
Bénéfice trades:
32 (54.23%)
Perte trades:
27 (45.76%)
Meilleure transaction:
75.02 USD
Pire transaction:
-69.56 USD
Bénéfice brut:
495.74 USD (55 798 pips)
Perte brute:
-399.20 USD (45 484 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (117.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
117.70 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
34.52%
Charge de dépôt maximale:
13.89%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.86
Longs trades:
27 (45.76%)
Courts trades:
32 (54.24%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
1.64 USD
Bénéfice moyen:
15.49 USD
Perte moyenne:
-14.79 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-73.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-92.89 USD (3)
Croissance mensuelle:
-0.76%
Prévision annuelle:
-9.19%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
112.31 USD (6.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.20% (112.31 USD)
Par fonds propres:
16.37% (304.81 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|28
|XAUUSD
|17
|US30
|10
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|27
|XAUUSD
|103
|US30
|9
|GBPUSD
|-42
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|5.2K
|XAUUSD
|10K
|US30
|-948
|GBPUSD
|-4.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +75.02 USD
Pire transaction: -70 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +117.70 USD
Perte consécutive maximale: -73.97 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexTimeFXTM-ECN-Zero" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FFTraderSRO-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 4
|
KOT-Live2
|0.00 × 21
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 27
|
Ava-Real 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
JPMarketsSA-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live7
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
Dear investors, I trade with TDE System which is based on price action and a custom indicator. It is not a dangerous system and is 100% manual, in accordance with predefined entry and exit setups. Sometimes no trades will be made for few days as only high probability setups are traded. The average draw down is between 3% and 5%, and maximum limit is 20%. A target average profit of 60% to 120% per annum (that is, 5% to 10% monthly). For good results, your deposit for copying this Eagle signal should be $1,000 or more. And the leverage on your account should be 1:100 or more.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
6%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
27
71%
59
54%
35%
1.24
1.64
USD
USD
16%
1:200