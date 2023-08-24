- Incremento
Total de Trades:
72
Transacciones Rentables:
38 (52.77%)
Transacciones Irrentables:
34 (47.22%)
Mejor transacción:
75.02 USD
Peor transacción:
-70.04 USD
Beneficio Bruto:
609.96 USD (67 406 pips)
Pérdidas Brutas:
-643.47 USD (69 905 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (117.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
117.70 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
32.39%
Carga máxima del depósito:
13.89%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.15
Transacciones Largas:
35 (48.61%)
Transacciones Cortas:
37 (51.39%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-0.47 USD
Beneficio medio:
16.05 USD
Pérdidas medias:
-18.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-225.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-225.45 USD (5)
Crecimiento al mes:
-7.67%
Pronóstico anual:
-93.03%
Trading algorítmico:
58%
Reducción de balance:
Absoluto:
39.05 USD
Máxima:
225.45 USD (12.30%)
Reducción relativa:
De balance:
11.83% (225.45 USD)
De fondos:
16.37% (304.81 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|28
|XAUUSD
|25
|US30
|10
|NAS100
|5
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|27
|XAUUSD
|-21
|US30
|9
|NAS100
|-6
|GBPUSD
|-42
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|5.2K
|XAUUSD
|-2.1K
|US30
|-948
|NAS100
|-428
|GBPUSD
|-4.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Mejor transacción: +75.02 USD
Peor transacción: -70 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +117.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -225.45 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexTimeFXTM-ECN-Zero" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FFTraderSRO-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 4
|
KOT-Live2
|0.00 × 21
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 27
|
Ava-Real 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
JPMarketsSA-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live7
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
Dear investors, I trade with TDE System which is based on price action and a custom indicator. It is not a dangerous system and is 100% manual, in accordance with predefined entry and exit setups. Sometimes no trades will be made for few days as only high probability setups are traded. The average draw down is between 3% and 5%, and maximum limit is 20%. A target average profit of 60% to 120% per annum (that is, 5% to 10% monthly). For good results, your deposit for copying this Eagle signal should be $1,000 or more. And the leverage on your account should be 1:100 or more.
