Edem Udo Bassey

TDEagle

Edem Udo Bassey
0 comentarios
40 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -2%
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
72
Transacciones Rentables:
38 (52.77%)
Transacciones Irrentables:
34 (47.22%)
Mejor transacción:
75.02 USD
Peor transacción:
-70.04 USD
Beneficio Bruto:
609.96 USD (67 406 pips)
Pérdidas Brutas:
-643.47 USD (69 905 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (117.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
117.70 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
32.39%
Carga máxima del depósito:
13.89%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.15
Transacciones Largas:
35 (48.61%)
Transacciones Cortas:
37 (51.39%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-0.47 USD
Beneficio medio:
16.05 USD
Pérdidas medias:
-18.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-225.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-225.45 USD (5)
Crecimiento al mes:
-7.67%
Pronóstico anual:
-93.03%
Trading algorítmico:
58%
Reducción de balance:
Absoluto:
39.05 USD
Máxima:
225.45 USD (12.30%)
Reducción relativa:
De balance:
11.83% (225.45 USD)
De fondos:
16.37% (304.81 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 28
XAUUSD 25
US30 10
NAS100 5
GBPUSD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 27
XAUUSD -21
US30 9
NAS100 -6
GBPUSD -42
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 5.2K
XAUUSD -2.1K
US30 -948
NAS100 -428
GBPUSD -4.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +75.02 USD
Peor transacción: -70 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +117.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -225.45 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexTimeFXTM-ECN-Zero" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
FFTraderSRO-Demo
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 4
KOT-Live2
0.00 × 21
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 27
Ava-Real 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
JPMarketsSA-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live7
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
otros 96...
Dear investors, I trade with TDE System which is based on price action and a custom indicator. It is not a dangerous system and is 100% manual, in accordance with predefined entry and exit setups. Sometimes no trades will be made for few days as only high probability setups are traded. The average draw down is between 3% and 5%, and maximum limit is 20%. A target average profit of 60% to 120% per annum (that is, 5% to 10% monthly). For good results, your deposit for copying this Eagle signal should be $1,000 or more. And the leverage on your account should be 1:100 or more.


2025.12.24 08:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 10:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 15:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.08 11:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:06
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.25 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 22:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.19 11:27
Share of trading days is too low
2025.07.08 11:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
