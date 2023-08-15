- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
405
利益トレード:
191 (47.16%)
損失トレード:
214 (52.84%)
ベストトレード:
81.24 USD
最悪のトレード:
-74.10 USD
総利益:
3 721.45 USD (229 331 pips)
総損失:
-3 075.67 USD (174 199 pips)
最大連続の勝ち:
6 (158.25 USD)
最大連続利益:
213.62 USD (5)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
12.90%
最大入金額:
17.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
2.66
長いトレード:
254 (62.72%)
短いトレード:
151 (37.28%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
1.59 USD
平均利益:
19.48 USD
平均損失:
-14.37 USD
最大連続の負け:
11 (-21.11 USD)
最大連続損失:
-103.18 USD (5)
月間成長:
7.45%
年間予想:
88.70%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
134.33 USD
最大の:
242.96 USD (39.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.92% (242.96 USD)
エクイティによる:
5.84% (36.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|294
|USDJPY
|55
|GBPUSD
|54
|AUDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|830
|USDJPY
|46
|GBPUSD
|-233
|AUDJPY
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|58K
|USDJPY
|2.3K
|GBPUSD
|-5K
|AUDJPY
|37
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +81.24 USD
最悪のトレード: -74 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +158.25 USD
最大連続損失: -21.11 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
Exness-Real7
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.13 × 15
|
Tickmill-Live05
|0.34 × 95
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.50 × 4
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.60 × 5
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.80 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.84 × 2594
|
Tickmill-Live04
|0.86 × 218
|
Tickmill-Live08
|0.87 × 357
|
ICMarketsSC-Live06
|0.95 × 20
|
FairForex-Live
|1.00 × 1
|
FXCL-Main2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|1.04 × 50
|
Tickmill-Live02
|1.11 × 168
|
TickmillUK-Live03
|1.14 × 622
💱 Jayanthi EA is a long term signal, 💱
Trading On 4 Pair = USDJPY, GBPUSD, XAUUSD, AUDJPY
minimum 3 months subscription is recommended to get profit,
✅ Every order is protected with SL and TP
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.
Scalping Strategty risk per trade 2%
Maximum Lost Per day 4%
Calculated max DD: between 30-40%
For questions and suggestions, please contact me via PM.
レビューなし
