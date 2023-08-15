シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / JEA Tickmill
Ida Bagus Githa Dyatmika

JEA Tickmill

Ida Bagus Githa Dyatmika
レビュー0件
信頼性
124週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 118%
Tickmill-Live10
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
405
利益トレード:
191 (47.16%)
損失トレード:
214 (52.84%)
ベストトレード:
81.24 USD
最悪のトレード:
-74.10 USD
総利益:
3 721.45 USD (229 331 pips)
総損失:
-3 075.67 USD (174 199 pips)
最大連続の勝ち:
6 (158.25 USD)
最大連続利益:
213.62 USD (5)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
12.90%
最大入金額:
17.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
2.66
長いトレード:
254 (62.72%)
短いトレード:
151 (37.28%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
1.59 USD
平均利益:
19.48 USD
平均損失:
-14.37 USD
最大連続の負け:
11 (-21.11 USD)
最大連続損失:
-103.18 USD (5)
月間成長:
7.45%
年間予想:
88.70%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
134.33 USD
最大の:
242.96 USD (39.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.92% (242.96 USD)
エクイティによる:
5.84% (36.96 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 294
USDJPY 55
GBPUSD 54
AUDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 830
USDJPY 46
GBPUSD -233
AUDJPY 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 58K
USDJPY 2.3K
GBPUSD -5K
AUDJPY 37
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +81.24 USD
最悪のトレード: -74 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +158.25 USD
最大連続損失: -21.11 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-Prime
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
Exness-Real7
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.13 × 15
Tickmill-Live05
0.34 × 95
FPMarketsLLC-Live2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.50 × 4
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
Alpari-Pro.ECN2
0.60 × 5
TradeMaxGlobal-Demo
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.80 × 66
Tickmill-Live10
0.84 × 2594
Tickmill-Live04
0.86 × 218
Tickmill-Live08
0.87 × 357
ICMarketsSC-Live06
0.95 × 20
FairForex-Live
1.00 × 1
FXCL-Main2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
1.04 × 50
Tickmill-Live02
1.11 × 168
TickmillUK-Live03
1.14 × 622
136 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

 💱  Jayanthi EA is a long term signal, 💱

Trading On 4 Pair = USDJPY, GBPUSD, XAUUSD, AUDJPY

minimum 3 months subscription is recommended to get profit, 

✅ Every order is protected with SL and TP 
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.

Scalping Strategty risk per trade 2%

Maximum Lost Per day 4%

Calculated max DD: between 30-40%

For questions and suggestions, please contact me via PM.


レビューなし
2025.12.22 21:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 01:45
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 07:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.18 13:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.10 18:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.10 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 04:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
JEA Tickmill
50 USD/月
118%
0
0
USD
2.1K
USD
124
100%
405
47%
13%
1.20
1.59
USD
40%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください