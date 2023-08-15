SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Jayanthi EA Tickmill
Ida Bagus Githa Dyatmika

Jayanthi EA Tickmill

Ida Bagus Githa Dyatmika
0 inceleme
Güvenilirlik
110 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 56%
Tickmill-Live10
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
377
Kârla kapanan işlemler:
174 (46.15%)
Zararla kapanan işlemler:
203 (53.85%)
En iyi işlem:
40.42 USD
En kötü işlem:
-40.49 USD
Brüt kâr:
2 948.71 USD (176 163 pips)
Brüt zarar:
-2 668.05 USD (146 702 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (158.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
158.25 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
12.90%
Maks. mevduat yükü:
17.85%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.16
Alış işlemleri:
230 (61.01%)
Satış işlemleri:
147 (38.99%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
16.95 USD
Ortalama zarar:
-13.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-21.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-103.18 USD (5)
Aylık büyüme:
17.80%
Yıllık tahmin:
215.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
134.33 USD
Maksimum:
242.96 USD (39.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.92% (242.96 USD)
Varlığa göre:
5.84% (36.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 266
USDJPY 55
GBPUSD 54
AUDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 465
USDJPY 46
GBPUSD -233
AUDJPY 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 32K
USDJPY 2.3K
GBPUSD -5K
AUDJPY 37
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.42 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +158.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Prime
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
Exness-Real7
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.13 × 15
Tickmill-Live05
0.34 × 95
FPMarketsLLC-Live2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.50 × 4
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
Alpari-Pro.ECN2
0.60 × 5
TradeMaxGlobal-Demo
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.80 × 66
Tickmill-Live10
0.84 × 2594
Tickmill-Live04
0.86 × 218
Tickmill-Live08
0.87 × 357
ICMarketsSC-Live06
0.95 × 20
FairForex-Live
1.00 × 1
FXCL-Main2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
1.04 × 50
Tickmill-Live02
1.11 × 168
TickmillUK-Live03
1.14 × 622
136 daha fazla...
 💱  Jayanthi EA is a long term signal, 💱

Trading On 4 Pair = USDJPY, GBPUSD, XAUUSD, AUDJPY

minimum 3 months subscription is recommended to get profit, 

✅ Every order is protected with SL and TP 
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.

Scalping Strategty risk per trade 2%

Maximum Lost Per day 4%

Calculated max DD: between 30-40%

For questions and suggestions, please contact me via PM.


İnceleme yok
2025.06.24 04:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.20 04:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 08:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 08:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 01:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.30 16:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 535 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.26 23:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.21 15:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 526 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.20 13:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.16 07:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.11 10:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
