Ida Bagus Githa Dyatmika

Jayanthi EA Tickmill

Ida Bagus Githa Dyatmika
0 comentarios
Fiabilidad
124 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2023 118%
Tickmill-Live10
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
405
Transacciones Rentables:
191 (47.16%)
Transacciones Irrentables:
214 (52.84%)
Mejor transacción:
81.24 USD
Peor transacción:
-74.10 USD
Beneficio Bruto:
3 721.45 USD (229 331 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 075.67 USD (174 199 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (158.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
213.62 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
12.90%
Carga máxima del depósito:
17.85%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
2.66
Transacciones Largas:
254 (62.72%)
Transacciones Cortas:
151 (37.28%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
1.59 USD
Beneficio medio:
19.48 USD
Pérdidas medias:
-14.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-21.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-103.18 USD (5)
Crecimiento al mes:
7.45%
Pronóstico anual:
88.70%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
134.33 USD
Máxima:
242.96 USD (39.92%)
Reducción relativa:
De balance:
39.92% (242.96 USD)
De fondos:
5.84% (36.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 294
USDJPY 55
GBPUSD 54
AUDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 830
USDJPY 46
GBPUSD -233
AUDJPY 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 58K
USDJPY 2.3K
GBPUSD -5K
AUDJPY 37
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +81.24 USD
Peor transacción: -74 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +158.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -21.11 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-Prime
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
Exness-Real7
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.13 × 15
Tickmill-Live05
0.34 × 95
FPMarketsLLC-Live2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.50 × 4
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
Alpari-Pro.ECN2
0.60 × 5
TradeMaxGlobal-Demo
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.80 × 66
Tickmill-Live10
0.84 × 2594
Tickmill-Live04
0.86 × 218
Tickmill-Live08
0.87 × 357
ICMarketsSC-Live06
0.95 × 20
FairForex-Live
1.00 × 1
FXCL-Main2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
1.04 × 50
Tickmill-Live02
1.11 × 168
TickmillUK-Live03
1.14 × 622
otros 136...
 💱  Jayanthi EA is a long term signal, 💱

Trading On 4 Pair = USDJPY, GBPUSD, XAUUSD, AUDJPY

minimum 3 months subscription is recommended to get profit, 

✅ Every order is protected with SL and TP 
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.

Scalping Strategty risk per trade 2%

Maximum Lost Per day 4%

Calculated max DD: between 30-40%

For questions and suggestions, please contact me via PM.


Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Jayanthi EA Tickmill
50 USD al mes
118%
0
0
USD
2.1K
USD
124
100%
405
47%
13%
1.20
1.59
USD
40%
1:200
Copiar

