Ida Bagus Githa Dyatmika

JEA Tickmill

Ida Bagus Githa Dyatmika
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
124 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 110%
Tickmill-Live10
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
406
Gewinntrades:
191 (47.04%)
Verlusttrades:
215 (52.96%)
Bester Trade:
81.24 USD
Schlechtester Trade:
-79.62 USD
Bruttoprofit:
3 721.45 USD (229 331 pips)
Bruttoverlust:
-3 155.29 USD (176 766 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (158.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
213.62 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
12.90%
Max deposit load:
17.85%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
2.33
Long-Positionen:
255 (62.81%)
Short-Positionen:
151 (37.19%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
1.39 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-21.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-140.82 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.88%
Jahresprognose:
71.34%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
134.33 USD
Maximaler:
242.96 USD (39.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.92% (242.96 USD)
Kapital:
5.84% (36.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 295
USDJPY 55
GBPUSD 54
AUDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 750
USDJPY 46
GBPUSD -233
AUDJPY 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 55K
USDJPY 2.3K
GBPUSD -5K
AUDJPY 37
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +81.24 USD
Schlechtester Trade: -80 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +158.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21.11 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-Prime
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
Exness-Real7
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.13 × 15
Tickmill-Live05
0.34 × 95
FPMarketsLLC-Live2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.50 × 4
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
Alpari-Pro.ECN2
0.60 × 5
TradeMaxGlobal-Demo
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.80 × 66
Tickmill-Live10
0.84 × 2594
Tickmill-Live04
0.86 × 218
Tickmill-Live08
0.87 × 357
ICMarketsSC-Live06
0.95 × 20
FairForex-Live
1.00 × 1
FXCL-Main2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
1.04 × 50
Tickmill-Live02
1.11 × 168
TickmillUK-Live03
1.14 × 622
 💱  Jayanthi EA is a long term signal, 💱

Trading On 4 Pair = USDJPY, GBPUSD, XAUUSD, AUDJPY

minimum 3 months subscription is recommended to get profit, 

✅ Every order is protected with SL and TP 
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.

Scalping Strategty risk per trade 2%

Maximum Lost Per day 4%

Calculated max DD: between 30-40%

For questions and suggestions, please contact me via PM.


2025.12.22 21:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 01:45
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 07:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.18 13:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.10 18:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.10 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 04:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
JEA Tickmill
50 USD pro Monat
110%
0
0
USD
2.1K
USD
124
100%
406
47%
13%
1.17
1.39
USD
40%
1:200
