- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
406
Gewinntrades:
191 (47.04%)
Verlusttrades:
215 (52.96%)
Bester Trade:
81.24 USD
Schlechtester Trade:
-79.62 USD
Bruttoprofit:
3 721.45 USD (229 331 pips)
Bruttoverlust:
-3 155.29 USD (176 766 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (158.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
213.62 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
12.90%
Max deposit load:
17.85%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
2.33
Long-Positionen:
255 (62.81%)
Short-Positionen:
151 (37.19%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
1.39 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-21.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-140.82 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.88%
Jahresprognose:
71.34%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
134.33 USD
Maximaler:
242.96 USD (39.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.92% (242.96 USD)
Kapital:
5.84% (36.96 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|295
|USDJPY
|55
|GBPUSD
|54
|AUDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|750
|USDJPY
|46
|GBPUSD
|-233
|AUDJPY
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|55K
|USDJPY
|2.3K
|GBPUSD
|-5K
|AUDJPY
|37
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +81.24 USD
Schlechtester Trade: -80 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +158.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21.11 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
Exness-Real7
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.13 × 15
|
Tickmill-Live05
|0.34 × 95
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.50 × 4
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.60 × 5
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.80 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.84 × 2594
|
Tickmill-Live04
|0.86 × 218
|
Tickmill-Live08
|0.87 × 357
|
ICMarketsSC-Live06
|0.95 × 20
|
FairForex-Live
|1.00 × 1
|
FXCL-Main2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|1.04 × 50
|
Tickmill-Live02
|1.11 × 168
|
TickmillUK-Live03
|1.14 × 622
💱 Jayanthi EA is a long term signal, 💱
Trading On 4 Pair = USDJPY, GBPUSD, XAUUSD, AUDJPY
minimum 3 months subscription is recommended to get profit,
✅ Every order is protected with SL and TP
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.
Scalping Strategty risk per trade 2%
Maximum Lost Per day 4%
Calculated max DD: between 30-40%
For questions and suggestions, please contact me via PM.
