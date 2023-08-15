SignauxSections
Ida Bagus Githa Dyatmika

Jayanthi EA Tickmill

Ida Bagus Githa Dyatmika
0 avis
Fiabilité
110 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2023 56%
Tickmill-Live10
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
377
Bénéfice trades:
174 (46.15%)
Perte trades:
203 (53.85%)
Meilleure transaction:
40.42 USD
Pire transaction:
-40.49 USD
Bénéfice brut:
2 948.71 USD (176 163 pips)
Perte brute:
-2 668.05 USD (146 702 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (158.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
158.25 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
12.90%
Charge de dépôt maximale:
17.85%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
1.16
Longs trades:
230 (61.01%)
Courts trades:
147 (38.99%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.74 USD
Bénéfice moyen:
16.95 USD
Perte moyenne:
-13.14 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-21.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-103.18 USD (5)
Croissance mensuelle:
10.77%
Prévision annuelle:
130.63%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
134.33 USD
Maximal:
242.96 USD (39.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.92% (242.96 USD)
Par fonds propres:
5.84% (36.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 266
USDJPY 55
GBPUSD 54
AUDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 465
USDJPY 46
GBPUSD -233
AUDJPY 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 32K
USDJPY 2.3K
GBPUSD -5K
AUDJPY 37
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.42 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +158.25 USD
Perte consécutive maximale: -21.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Prime
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
Exness-Real7
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.13 × 15
Tickmill-Live05
0.34 × 95
FPMarketsLLC-Live2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.50 × 4
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
Alpari-Pro.ECN2
0.60 × 5
TradeMaxGlobal-Demo
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.80 × 66
Tickmill-Live10
0.84 × 2594
Tickmill-Live04
0.86 × 218
Tickmill-Live08
0.87 × 357
ICMarketsSC-Live06
0.95 × 20
FairForex-Live
1.00 × 1
FXCL-Main2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
1.04 × 50
Tickmill-Live02
1.11 × 168
TickmillUK-Live03
1.14 × 622
136 plus...
 💱  Jayanthi EA is a long term signal, 💱

Trading On 4 Pair = USDJPY, GBPUSD, XAUUSD, AUDJPY

minimum 3 months subscription is recommended to get profit, 

✅ Every order is protected with SL and TP 
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.

Scalping Strategty risk per trade 2%

Maximum Lost Per day 4%

Calculated max DD: between 30-40%

For questions and suggestions, please contact me via PM.


