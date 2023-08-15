- 成长
交易:
405
盈利交易:
191 (47.16%)
亏损交易:
214 (52.84%)
最好交易:
81.24 USD
最差交易:
-74.10 USD
毛利:
3 721.45 USD (229 331 pips)
毛利亏损:
-3 075.67 USD (174 199 pips)
最大连续赢利:
6 (158.25 USD)
最大连续盈利:
213.62 USD (5)
夏普比率:
0.08
交易活动:
12.90%
最大入金加载:
17.85%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
6 小时
采收率:
2.66
长期交易:
254 (62.72%)
短期交易:
151 (37.28%)
利润因子:
1.21
预期回报:
1.59 USD
平均利润:
19.48 USD
平均损失:
-14.37 USD
最大连续失误:
11 (-21.11 USD)
最大连续亏损:
-103.18 USD (5)
每月增长:
7.31%
年度预测:
88.70%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
134.33 USD
最大值:
242.96 USD (39.92%)
相对跌幅:
结余:
39.92% (242.96 USD)
净值:
5.84% (36.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|294
|USDJPY
|55
|GBPUSD
|54
|AUDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|830
|USDJPY
|46
|GBPUSD
|-233
|AUDJPY
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|58K
|USDJPY
|2.3K
|GBPUSD
|-5K
|AUDJPY
|37
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +81.24 USD
最差交易: -74 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +158.25 USD
最大连续亏损: -21.11 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
Exness-Real7
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.13 × 15
|
Tickmill-Live05
|0.34 × 95
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.50 × 4
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.60 × 5
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.80 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.84 × 2594
|
Tickmill-Live04
|0.86 × 218
|
Tickmill-Live08
|0.87 × 357
|
ICMarketsSC-Live06
|0.95 × 20
|
FairForex-Live
|1.00 × 1
|
FXCL-Main2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|1.04 × 50
|
Tickmill-Live02
|1.11 × 168
|
TickmillUK-Live03
|1.14 × 622
💱 Jayanthi EA is a long term signal, 💱
Trading On 4 Pair = USDJPY, GBPUSD, XAUUSD, AUDJPY
minimum 3 months subscription is recommended to get profit,
✅ Every order is protected with SL and TP
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.
Scalping Strategty risk per trade 2%
Maximum Lost Per day 4%
Calculated max DD: between 30-40%
For questions and suggestions, please contact me via PM.
