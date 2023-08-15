- Прирост
Всего трейдов:
404
Прибыльных трейдов:
191 (47.27%)
Убыточных трейдов:
213 (52.72%)
Лучший трейд:
81.24 USD
Худший трейд:
-74.10 USD
Общая прибыль:
3 721.45 USD (229 331 pips)
Общий убыток:
-3 014.47 USD (171 157 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (158.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
213.62 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
12.90%
Макс. загрузка депозита:
17.85%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
2.91
Длинных трейдов:
253 (62.62%)
Коротких трейдов:
151 (37.38%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
1.75 USD
Средняя прибыль:
19.48 USD
Средний убыток:
-14.15 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-21.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-103.18 USD (5)
Прирост в месяц:
10.37%
Годовой прогноз:
125.83%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
134.33 USD
Максимальная:
242.96 USD (39.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.92% (242.96 USD)
По эквити:
5.84% (36.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|293
|USDJPY
|55
|GBPUSD
|54
|AUDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|891
|USDJPY
|46
|GBPUSD
|-233
|AUDJPY
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|61K
|USDJPY
|2.3K
|GBPUSD
|-5K
|AUDJPY
|37
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +81.24 USD
Худший трейд: -74 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +158.25 USD
Макс. убыток в серии: -21.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
Exness-Real7
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.13 × 15
|
Tickmill-Live05
|0.34 × 95
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.50 × 4
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.60 × 5
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.80 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.84 × 2594
|
Tickmill-Live04
|0.86 × 218
|
Tickmill-Live08
|0.87 × 357
|
ICMarketsSC-Live06
|0.95 × 20
|
FairForex-Live
|1.00 × 1
|
FXCL-Main2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|1.04 × 50
|
Tickmill-Live02
|1.11 × 168
|
TickmillUK-Live03
|1.14 × 622
еще 136...
💱 Jayanthi EA is a long term signal, 💱
Trading On 4 Pair = USDJPY, GBPUSD, XAUUSD, AUDJPY
minimum 3 months subscription is recommended to get profit,
✅ Every order is protected with SL and TP
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.
Scalping Strategty risk per trade 2%
Maximum Lost Per day 4%
Calculated max DD: between 30-40%
For questions and suggestions, please contact me via PM.
