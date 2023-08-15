СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Jayanthi EA Tickmill
Ida Bagus Githa Dyatmika

Jayanthi EA Tickmill

Ida Bagus Githa Dyatmika
0 отзывов
Надежность
124 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2023 124%
Tickmill-Live10
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
404
Прибыльных трейдов:
191 (47.27%)
Убыточных трейдов:
213 (52.72%)
Лучший трейд:
81.24 USD
Худший трейд:
-74.10 USD
Общая прибыль:
3 721.45 USD (229 331 pips)
Общий убыток:
-3 014.47 USD (171 157 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (158.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
213.62 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
12.90%
Макс. загрузка депозита:
17.85%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
2.91
Длинных трейдов:
253 (62.62%)
Коротких трейдов:
151 (37.38%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
1.75 USD
Средняя прибыль:
19.48 USD
Средний убыток:
-14.15 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-21.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-103.18 USD (5)
Прирост в месяц:
10.37%
Годовой прогноз:
125.83%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
134.33 USD
Максимальная:
242.96 USD (39.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.92% (242.96 USD)
По эквити:
5.84% (36.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 293
USDJPY 55
GBPUSD 54
AUDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 891
USDJPY 46
GBPUSD -233
AUDJPY 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 61K
USDJPY 2.3K
GBPUSD -5K
AUDJPY 37
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +81.24 USD
Худший трейд: -74 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +158.25 USD
Макс. убыток в серии: -21.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Prime
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
Exness-Real7
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.13 × 15
Tickmill-Live05
0.34 × 95
FPMarketsLLC-Live2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.50 × 4
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
Alpari-Pro.ECN2
0.60 × 5
TradeMaxGlobal-Demo
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.80 × 66
Tickmill-Live10
0.84 × 2594
Tickmill-Live04
0.86 × 218
Tickmill-Live08
0.87 × 357
ICMarketsSC-Live06
0.95 × 20
FairForex-Live
1.00 × 1
FXCL-Main2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
1.04 × 50
Tickmill-Live02
1.11 × 168
TickmillUK-Live03
1.14 × 622
еще 136...
 💱  Jayanthi EA is a long term signal, 💱

Trading On 4 Pair = USDJPY, GBPUSD, XAUUSD, AUDJPY

minimum 3 months subscription is recommended to get profit, 

✅ Every order is protected with SL and TP 
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.

Scalping Strategty risk per trade 2%

Maximum Lost Per day 4%

Calculated max DD: between 30-40%

For questions and suggestions, please contact me via PM.


Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Jayanthi EA Tickmill
50 USD в месяц
124%
0
0
USD
2.2K
USD
124
100%
404
47%
13%
1.23
1.75
USD
40%
1:200
Копировать

