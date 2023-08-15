SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Jayanthi EA Tickmill
Ida Bagus Githa Dyatmika

Jayanthi EA Tickmill

Ida Bagus Githa Dyatmika
0 recensioni
Affidabilità
110 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2023 56%
Tickmill-Live10
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
377
Profit Trade:
174 (46.15%)
Loss Trade:
203 (53.85%)
Best Trade:
40.42 USD
Worst Trade:
-40.49 USD
Profitto lordo:
2 948.71 USD (176 163 pips)
Perdita lorda:
-2 668.05 USD (146 702 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (158.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
158.25 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
12.90%
Massimo carico di deposito:
17.85%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.16
Long Trade:
230 (61.01%)
Short Trade:
147 (38.99%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.74 USD
Profitto medio:
16.95 USD
Perdita media:
-13.14 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-21.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-103.18 USD (5)
Crescita mensile:
10.77%
Previsione annuale:
130.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
134.33 USD
Massimale:
242.96 USD (39.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.92% (242.96 USD)
Per equità:
5.84% (36.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 266
USDJPY 55
GBPUSD 54
AUDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 465
USDJPY 46
GBPUSD -233
AUDJPY 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 32K
USDJPY 2.3K
GBPUSD -5K
AUDJPY 37
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.42 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +158.25 USD
Massima perdita consecutiva: -21.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Prime
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
Exness-Real7
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.13 × 15
Tickmill-Live05
0.34 × 95
FPMarketsLLC-Live2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.50 × 4
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
Alpari-Pro.ECN2
0.60 × 5
TradeMaxGlobal-Demo
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.80 × 66
Tickmill-Live10
0.84 × 2594
Tickmill-Live04
0.86 × 218
Tickmill-Live08
0.87 × 357
ICMarketsSC-Live06
0.95 × 20
FairForex-Live
1.00 × 1
FXCL-Main2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
1.04 × 50
Tickmill-Live02
1.11 × 168
TickmillUK-Live03
1.14 × 622
136 più
 💱  Jayanthi EA is a long term signal, 💱

Trading On 4 Pair = USDJPY, GBPUSD, XAUUSD, AUDJPY

minimum 3 months subscription is recommended to get profit, 

✅ Every order is protected with SL and TP 
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.

Scalping Strategty risk per trade 2%

Maximum Lost Per day 4%

Calculated max DD: between 30-40%

For questions and suggestions, please contact me via PM.


Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.