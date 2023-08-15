- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
377
Profit Trade:
174 (46.15%)
Loss Trade:
203 (53.85%)
Best Trade:
40.42 USD
Worst Trade:
-40.49 USD
Profitto lordo:
2 948.71 USD (176 163 pips)
Perdita lorda:
-2 668.05 USD (146 702 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (158.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
158.25 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
12.90%
Massimo carico di deposito:
17.85%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.16
Long Trade:
230 (61.01%)
Short Trade:
147 (38.99%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.74 USD
Profitto medio:
16.95 USD
Perdita media:
-13.14 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-21.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-103.18 USD (5)
Crescita mensile:
10.77%
Previsione annuale:
130.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
134.33 USD
Massimale:
242.96 USD (39.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.92% (242.96 USD)
Per equità:
5.84% (36.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|266
|USDJPY
|55
|GBPUSD
|54
|AUDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|465
|USDJPY
|46
|GBPUSD
|-233
|AUDJPY
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|32K
|USDJPY
|2.3K
|GBPUSD
|-5K
|AUDJPY
|37
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.42 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +158.25 USD
Massima perdita consecutiva: -21.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
Exness-Real7
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.13 × 15
|
Tickmill-Live05
|0.34 × 95
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.50 × 4
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.60 × 5
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.80 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.84 × 2594
|
Tickmill-Live04
|0.86 × 218
|
Tickmill-Live08
|0.87 × 357
|
ICMarketsSC-Live06
|0.95 × 20
|
FairForex-Live
|1.00 × 1
|
FXCL-Main2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|1.04 × 50
|
Tickmill-Live02
|1.11 × 168
|
TickmillUK-Live03
|1.14 × 622
136 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
💱 Jayanthi EA is a long term signal, 💱
Trading On 4 Pair = USDJPY, GBPUSD, XAUUSD, AUDJPY
minimum 3 months subscription is recommended to get profit,
✅ Every order is protected with SL and TP
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.
Scalping Strategty risk per trade 2%
Maximum Lost Per day 4%
Calculated max DD: between 30-40%
For questions and suggestions, please contact me via PM.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
56%
0
0
USD
USD
781
USD
USD
110
100%
377
46%
13%
1.10
0.74
USD
USD
40%
1:200