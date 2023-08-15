- 자본
- 축소
트레이드:
409
이익 거래:
191 (46.69%)
손실 거래:
218 (53.30%)
최고의 거래:
81.24 USD
최악의 거래:
-79.62 USD
총 수익:
3 721.45 USD (229 331 pips)
총 손실:
-3 367.81 USD (186 239 pips)
연속 최대 이익:
6 (158.25 USD)
연속 최대 이익:
213.62 USD (5)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
12.90%
최대 입금량:
17.85%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
1.00
롱(주식매수):
256 (62.59%)
숏(주식차입매도):
153 (37.41%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
0.86 USD
평균 이익:
19.48 USD
평균 손실:
-15.45 USD
연속 최대 손실:
11 (-21.11 USD)
연속 최대 손실:
-353.34 USD (5)
월별 성장률:
-8.77%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
134.33 USD
최대한의:
353.34 USD (29.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.92% (242.96 USD)
자본금별:
5.84% (36.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|298
|USDJPY
|55
|GBPUSD
|54
|AUDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|538
|USDJPY
|46
|GBPUSD
|-233
|AUDJPY
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|46K
|USDJPY
|2.3K
|GBPUSD
|-5K
|AUDJPY
|37
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +81.24 USD
최악의 거래: -80 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +158.25 USD
연속 최대 손실: -21.11 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
Exness-Real7
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.13 × 15
|
Tickmill-Live05
|0.34 × 95
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.50 × 4
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.60 × 5
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.80 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.84 × 2594
|
Tickmill-Live04
|0.86 × 218
|
Tickmill-Live08
|0.87 × 357
|
ICMarketsSC-Live06
|0.95 × 20
|
FairForex-Live
|1.00 × 1
|
FXCL-Main2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|1.04 × 50
|
Tickmill-Live02
|1.11 × 168
|
TickmillUK-Live03
|1.14 × 622
💱 Jayanthi EA is a long term signal, 💱
Trading On 4 Pair = USDJPY, GBPUSD, XAUUSD, AUDJPY
minimum 3 months subscription is recommended to get profit,
✅ Every order is protected with SL and TP
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.
Scalping Strategty risk per trade 2%
Maximum Lost Per day 4%
Calculated max DD: between 30-40%
For questions and suggestions, please contact me via PM.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
88%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
125
100%
409
46%
13%
1.10
0.86
USD
USD
40%
1:200