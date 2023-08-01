- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 368
利益トレード:
1 097 (80.19%)
損失トレード:
271 (19.81%)
ベストトレード:
41.00 USD
最悪のトレード:
-22.76 USD
総利益:
2 637.42 USD (140 431 pips)
総損失:
-1 281.17 USD (68 584 pips)
最大連続の勝ち:
24 (30.81 USD)
最大連続利益:
50.83 USD (11)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
63.64%
最大入金額:
9.66%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
33.54
長いトレード:
676 (49.42%)
短いトレード:
692 (50.58%)
プロフィットファクター:
2.06
期待されたペイオフ:
0.99 USD
平均利益:
2.40 USD
平均損失:
-4.73 USD
最大連続の負け:
5 (-34.19 USD)
最大連続損失:
-36.66 USD (3)
月間成長:
0.37%
年間予想:
6.25%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.21 USD
最大の:
40.44 USD (0.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.40% (40.44 USD)
エクイティによる:
4.83% (487.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|780
|NZDCAD
|588
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|729
|NZDCAD
|628
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|40K
|NZDCAD
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +41.00 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +30.81 USD
最大連続損失: -34.19 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NeotechFinancialServices-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.63 × 318
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.20 × 573
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.10 × 334
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.87 × 31
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Earnex-Trade
|3.95 × 492
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.24 × 71
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.50 × 362
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
VantageInternational-Live 3
|7.06 × 67
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)telegram: https://t.me/TonyOnl
Feel free to contact me via WhatsApp: +84 988612969
- FXCE - ECN, Standard Account
- ICMarket - RAW Account
- Exness - Raw spread or Pro Account
- RoboFx : ECN, Prime Account
Signal Detail:
Use "MSC Line EA" with config suitable for fund trading.
FXCE fund's investment account is currently: 300K $
Total loss commitment of 4%
Investor Recommend:
The signal is for long-term investment so you need to copy/invest for at least one to three months.
A holy grail doesn´t exist in trading....so....invest only money, which you can afford to lose
Contacts:
Feel free to contact me via WhatsApp: +84 988612969
レビューなし
