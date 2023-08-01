- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 368
Negociações com lucro:
1 097 (80.19%)
Negociações com perda:
271 (19.81%)
Melhor negociação:
41.00 USD
Pior negociação:
-22.76 USD
Lucro bruto:
2 637.42 USD (140 431 pips)
Perda bruta:
-1 281.17 USD (68 584 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (30.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.83 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
63.64%
Depósito máximo carregado:
9.66%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
33.54
Negociações longas:
676 (49.42%)
Negociações curtas:
692 (50.58%)
Fator de lucro:
2.06
Valor esperado:
0.99 USD
Lucro médio:
2.40 USD
Perda média:
-4.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-34.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-36.66 USD (3)
Crescimento mensal:
0.48%
Previsão anual:
6.25%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.21 USD
Máximo:
40.44 USD (0.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.40% (40.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.83% (487.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|780
|NZDCAD
|588
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|729
|NZDCAD
|628
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|40K
|NZDCAD
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +41.00 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +30.81 USD
Máxima perda consecutiva: -34.19 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NeotechFinancialServices-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.63 × 318
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.20 × 573
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.10 × 334
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.87 × 31
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Earnex-Trade
|3.95 × 492
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.24 × 71
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.50 × 362
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
VantageInternational-Live 3
|7.06 × 67
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)telegram: https://t.me/TonyOnl
Feel free to contact me via WhatsApp: +84 988612969
- FXCE - ECN, Standard Account
- ICMarket - RAW Account
- Exness - Raw spread or Pro Account
- RoboFx : ECN, Prime Account
Signal Detail:
Use "MSC Line EA" with config suitable for fund trading.
FXCE fund's investment account is currently: 300K $
Total loss commitment of 4%
Investor Recommend:
The signal is for long-term investment so you need to copy/invest for at least one to three months.
A holy grail doesn´t exist in trading....so....invest only money, which you can afford to lose
Contacts:
Feel free to contact me via WhatsApp: +84 988612969
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
14%
2
96K
USD
USD
10K
USD
USD
130
94%
1 368
80%
64%
2.05
0.99
USD
USD
5%
1:30