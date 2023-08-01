SinaisSeções
Bui Huy Dat

MSC AN Fund Pro

Bui Huy Dat
0 comentários
Confiabilidade
130 semanas
2 / 96K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 14%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 368
Negociações com lucro:
1 097 (80.19%)
Negociações com perda:
271 (19.81%)
Melhor negociação:
41.00 USD
Pior negociação:
-22.76 USD
Lucro bruto:
2 637.42 USD (140 431 pips)
Perda bruta:
-1 281.17 USD (68 584 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (30.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.83 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
63.64%
Depósito máximo carregado:
9.66%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
33.54
Negociações longas:
676 (49.42%)
Negociações curtas:
692 (50.58%)
Fator de lucro:
2.06
Valor esperado:
0.99 USD
Lucro médio:
2.40 USD
Perda média:
-4.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-34.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-36.66 USD (3)
Crescimento mensal:
0.48%
Previsão anual:
6.25%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.21 USD
Máximo:
40.44 USD (0.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.40% (40.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.83% (487.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 780
NZDCAD 588
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 729
NZDCAD 628
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 40K
NZDCAD 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +41.00 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +30.81 USD
Máxima perda consecutiva: -34.19 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NeotechFinancialServices-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.63 × 318
VantageInternational-Live 10
1.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.20 × 573
Exness-MT5Real5
2.03 × 291
ICMarketsSC-MT5-4
2.10 × 334
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
2.87 × 31
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Earnex-Trade
3.95 × 492
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
4.00 × 1
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
OxSecurities-Live
5.00 × 1
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.24 × 71
KuberaCapitalMarkets-Server
5.50 × 362
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
VantageInternational-Live 3
7.06 × 67
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real31
7.96 × 124
15 mais ...
🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)


Signal Detail:

Use "MSC Line EA" with config suitable for fund trading.

FXCE fund's investment account is currently: 300K $

Total loss commitment of 4%

Investor Recommend:

The signal is for long-term investment so you need to copy/invest for at least one to three months.

A holy grail doesn´t exist in trading....so....invest only money, which you can afford to lose


    Contacts:

    Feel free to contact me via WhatsApp: +84 988612969

    telegram:  https://t.me/TonyOnl


    Sem comentários
    2025.04.14 15:30
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.04.10 14:31
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.01.14 11:20
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2025.01.14 03:49
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.12.26 19:48
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.11.26 03:41
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.11.18 19:00
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.08.22 10:46
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2024.08.19 17:53
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.07.29 10:36
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.07.05 20:51
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.07.02 17:01
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.04.01 17:28
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.04.01 07:31
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.01.08 15:15
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2023.12.20 18:21
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2023.11.06 13:28
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2023.10.25 21:51
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2023.09.07 13:28
    Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
    2023.08.01 12:37
    This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
