- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 368
Прибыльных трейдов:
1 097 (80.19%)
Убыточных трейдов:
271 (19.81%)
Лучший трейд:
41.00 USD
Худший трейд:
-22.76 USD
Общая прибыль:
2 637.42 USD (140 431 pips)
Общий убыток:
-1 281.17 USD (68 584 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (30.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.83 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
63.64%
Макс. загрузка депозита:
9.66%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
33.54
Длинных трейдов:
676 (49.42%)
Коротких трейдов:
692 (50.58%)
Профит фактор:
2.06
Мат. ожидание:
0.99 USD
Средняя прибыль:
2.40 USD
Средний убыток:
-4.73 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-34.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-36.66 USD (3)
Прирост в месяц:
0.51%
Годовой прогноз:
6.25%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.21 USD
Максимальная:
40.44 USD (0.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.40% (40.44 USD)
По эквити:
4.83% (487.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|780
|NZDCAD
|588
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|729
|NZDCAD
|628
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|40K
|NZDCAD
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +41.00 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +30.81 USD
Макс. убыток в серии: -34.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.63 × 318
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.20 × 573
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.10 × 334
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.87 × 31
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Earnex-Trade
|3.95 × 492
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.24 × 71
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.50 × 362
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
VantageInternational-Live 3
|7.06 × 67
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
- FXCE - ECN, Standard Account
- ICMarket - RAW Account
- Exness - Raw spread or Pro Account
- RoboFx : ECN, Prime Account
Signal Detail:
Use "MSC Line EA" with config suitable for fund trading.
FXCE fund's investment account is currently: 300K $
Total loss commitment of 4%
Investor Recommend:
The signal is for long-term investment so you need to copy/invest for at least one to three months.
A holy grail doesn´t exist in trading....so....invest only money, which you can afford to lose
