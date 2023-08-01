СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MSC AN Fund Pro
Bui Huy Dat

MSC AN Fund Pro

Bui Huy Dat
0 отзывов
Надежность
130 недель
2 / 96K USD
прирост с 2023 14%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 368
Прибыльных трейдов:
1 097 (80.19%)
Убыточных трейдов:
271 (19.81%)
Лучший трейд:
41.00 USD
Худший трейд:
-22.76 USD
Общая прибыль:
2 637.42 USD (140 431 pips)
Общий убыток:
-1 281.17 USD (68 584 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (30.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.83 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
63.64%
Макс. загрузка депозита:
9.66%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
33.54
Длинных трейдов:
676 (49.42%)
Коротких трейдов:
692 (50.58%)
Профит фактор:
2.06
Мат. ожидание:
0.99 USD
Средняя прибыль:
2.40 USD
Средний убыток:
-4.73 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-34.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-36.66 USD (3)
Прирост в месяц:
0.51%
Годовой прогноз:
6.25%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.21 USD
Максимальная:
40.44 USD (0.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.40% (40.44 USD)
По эквити:
4.83% (487.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 780
NZDCAD 588
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 729
NZDCAD 628
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 40K
NZDCAD 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +41.00 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +30.81 USD
Макс. убыток в серии: -34.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.63 × 318
VantageInternational-Live 10
1.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.20 × 573
Exness-MT5Real5
2.03 × 291
ICMarketsSC-MT5-4
2.10 × 334
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
2.87 × 31
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Earnex-Trade
3.95 × 492
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
4.00 × 1
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
OxSecurities-Live
5.00 × 1
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.24 × 71
KuberaCapitalMarkets-Server
5.50 × 362
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
VantageInternational-Live 3
7.06 × 67
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real31
7.96 × 124
еще 15...
🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)


Signal Detail:

Use "MSC Line EA" with config suitable for fund trading.

FXCE fund's investment account is currently: 300K $

Total loss commitment of 4%

Investor Recommend:

The signal is for long-term investment so you need to copy/invest for at least one to three months.

A holy grail doesn´t exist in trading....so....invest only money, which you can afford to lose


    Contacts:

    Feel free to contact me via WhatsApp: +84 988612969

    telegram:  https://t.me/TonyOnl


    Нет отзывов
    2025.04.14 15:30
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.04.10 14:31
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.01.14 11:20
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2025.01.14 03:49
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.12.26 19:48
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.11.26 03:41
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.11.18 19:00
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.08.22 10:46
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2024.08.19 17:53
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.07.29 10:36
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.07.05 20:51
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.07.02 17:01
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.04.01 17:28
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.04.01 07:31
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.01.08 15:15
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2023.12.20 18:21
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2023.11.06 13:28
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2023.10.25 21:51
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2023.09.07 13:28
    Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
    2023.08.01 12:37
    This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
