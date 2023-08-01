SinyallerBölümler
Bui Huy Dat

MSC AN Fund Pro

Bui Huy Dat
0 inceleme
Güvenilirlik
118 hafta
2 / 95K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 12%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 148
Kârla kapanan işlemler:
922 (80.31%)
Zararla kapanan işlemler:
226 (19.69%)
En iyi işlem:
41.00 USD
En kötü işlem:
-22.76 USD
Brüt kâr:
2 337.74 USD (113 507 pips)
Brüt zarar:
-1 176.18 USD (60 388 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (30.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.83 USD (11)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
61.64%
Maks. mevduat yükü:
9.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
28.72
Alış işlemleri:
557 (48.52%)
Satış işlemleri:
591 (51.48%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
1.01 USD
Ortalama kâr:
2.54 USD
Ortalama zarar:
-5.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-34.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.66 USD (3)
Aylık büyüme:
0.35%
Yıllık tahmin:
4.38%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.21 USD
Maksimum:
40.44 USD (0.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.40% (40.44 USD)
Varlığa göre:
4.83% (487.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 631
NZDCAD 517
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 604
NZDCAD 559
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 28K
NZDCAD 25K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.00 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +30.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
RoboForex-ECN
2.11 × 178
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.45 × 20
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
KuberaCapitalMarkets-Server
5.85 × 274
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
AdmiralsGroup-Live
6.00 × 2
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
Ava-Real 1-MT5
8.77 × 230
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)


Signal Detail:

Use "MSC Line EA" with config suitable for fund trading.

FXCE fund's investment account is currently: 300K $

Total loss commitment of 4%

Investor Recommend:

The signal is for long-term investment so you need to copy/invest for at least one to three months.

A holy grail doesn´t exist in trading....so....invest only money, which you can afford to lose


    Contacts:

    Feel free to contact me via WhatsApp: +84 988612969

    telegram:  https://t.me/TonyOnl


    2025.04.14 15:30
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.04.10 14:31
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.01.14 11:20
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2025.01.14 03:49
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.12.26 19:48
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.11.26 03:41
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.11.18 19:00
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.08.22 10:46
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2024.08.19 17:53
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.07.29 10:36
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.07.05 20:51
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.07.02 17:01
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.04.01 17:28
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.04.01 07:31
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.01.08 15:15
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2023.12.20 18:21
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2023.11.06 13:28
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2023.10.25 21:51
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2023.09.07 13:28
    Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
    2023.08.01 12:37
    This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
