- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
6 233
利益トレード:
4 104 (65.84%)
損失トレード:
2 129 (34.16%)
ベストトレード:
899.61 USD
最悪のトレード:
-264.93 USD
総利益:
40 564.94 USD (551 936 pips)
総損失:
-26 899.72 USD (570 874 pips)
最大連続の勝ち:
20 (108.57 USD)
最大連続利益:
1 117.63 USD (2)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
57.04%
最大入金額:
21.16%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
12.40
長いトレード:
3 128 (50.18%)
短いトレード:
3 105 (49.82%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
2.19 USD
平均利益:
9.88 USD
平均損失:
-12.63 USD
最大連続の負け:
7 (-1 102.45 USD)
最大連続損失:
-1 102.45 USD (7)
月間成長:
0.33%
年間予想:
5.35%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 102.45 USD (17.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.06% (1 102.45 USD)
エクイティによる:
17.94% (1 799.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|1225
|NZDCAD
|1103
|AUDCAD
|1025
|USDCAD
|1000
|NZDUSD
|998
|AUDNZD
|882
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPCHF
|3.3K
|NZDCAD
|2K
|AUDCAD
|2.1K
|USDCAD
|2K
|NZDUSD
|2.8K
|AUDNZD
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPCHF
|-1.1K
|NZDCAD
|-25K
|AUDCAD
|9.8K
|USDCAD
|15K
|NZDUSD
|5.8K
|AUDNZD
|-22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +899.61 USD
最悪のトレード: -265 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +108.57 USD
最大連続損失: -1 102.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICEMarkets-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
325%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
333
99%
6 233
65%
57%
1.50
2.19
USD
USD
18%
1:300