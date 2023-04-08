シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / PAI Unique Mode No Limits with AI Filter
Valeriia Mishchenko

PAI Unique Mode No Limits with AI Filter

Valeriia Mishchenko
レビュー0件
信頼性
333週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2019 325%
ICEMarkets-Server
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
6 233
利益トレード:
4 104 (65.84%)
損失トレード:
2 129 (34.16%)
ベストトレード:
899.61 USD
最悪のトレード:
-264.93 USD
総利益:
40 564.94 USD (551 936 pips)
総損失:
-26 899.72 USD (570 874 pips)
最大連続の勝ち:
20 (108.57 USD)
最大連続利益:
1 117.63 USD (2)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
57.04%
最大入金額:
21.16%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
12.40
長いトレード:
3 128 (50.18%)
短いトレード:
3 105 (49.82%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
2.19 USD
平均利益:
9.88 USD
平均損失:
-12.63 USD
最大連続の負け:
7 (-1 102.45 USD)
最大連続損失:
-1 102.45 USD (7)
月間成長:
0.33%
年間予想:
5.35%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 102.45 USD (17.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.06% (1 102.45 USD)
エクイティによる:
17.94% (1 799.88 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPCHF 1225
NZDCAD 1103
AUDCAD 1025
USDCAD 1000
NZDUSD 998
AUDNZD 882
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPCHF 3.3K
NZDCAD 2K
AUDCAD 2.1K
USDCAD 2K
NZDUSD 2.8K
AUDNZD 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPCHF -1.1K
NZDCAD -25K
AUDCAD 9.8K
USDCAD 15K
NZDUSD 5.8K
AUDNZD -22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +899.61 USD
最悪のトレード: -265 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +108.57 USD
最大連続損失: -1 102.45 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICEMarkets-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.01.07 00:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.20 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.11 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2024.01.09 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.27 21:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.07.21 02:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
