Valeriia Mishchenko

PAI Unique Mode No Limits with AI Filter

Valeriia Mishchenko
0 inceleme
Güvenilirlik
321 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2019 320%
ICEMarkets-Server
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 116
Kârla kapanan işlemler:
4 021 (65.74%)
Zararla kapanan işlemler:
2 095 (34.25%)
En iyi işlem:
899.61 USD
En kötü işlem:
-264.93 USD
Brüt kâr:
40 280.08 USD (541 305 pips)
Brüt zarar:
-26 764.15 USD (563 756 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (108.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 117.63 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
56.04%
Maks. mevduat yükü:
21.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
12.26
Alış işlemleri:
3 048 (49.84%)
Satış işlemleri:
3 068 (50.16%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
2.21 USD
Ortalama kâr:
10.02 USD
Ortalama zarar:
-12.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 102.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 102.45 USD (7)
Aylık büyüme:
0.56%
Yıllık tahmin:
7.25%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 102.45 USD (17.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.06% (1 102.45 USD)
Varlığa göre:
17.94% (1 799.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCHF 1198
NZDCAD 1079
AUDCAD 999
USDCAD 988
NZDUSD 985
AUDNZD 867
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCHF 3.3K
NZDCAD 2K
AUDCAD 2.1K
USDCAD 2K
NZDUSD 2.7K
AUDNZD 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCHF -1.8K
NZDCAD -26K
AUDCAD 8.7K
USDCAD 14K
NZDUSD 4.9K
AUDNZD -21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +899.61 USD
En kötü işlem: -265 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +108.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 102.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICEMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.01.07 00:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.20 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.11 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2024.01.09 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.27 21:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.07.21 02:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
