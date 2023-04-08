信号部分
信号 / MetaTrader 4 / PAI Unique Mode No Limits with AI Filter
Valeriia Mishchenko

PAI Unique Mode No Limits with AI Filter

Valeriia Mishchenko
0条评论
可靠性
334
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2019 326%
ICEMarkets-Server
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
6 238
盈利交易:
4 105 (65.80%)
亏损交易:
2 133 (34.19%)
最好交易:
899.61 USD
最差交易:
-264.93 USD
毛利:
40 603.66 USD (552 187 pips)
毛利亏损:
-26 936.38 USD (572 374 pips)
最大连续赢利:
20 (108.57 USD)
最大连续盈利:
1 117.63 USD (2)
夏普比率:
0.05
交易活动:
57.04%
最大入金加载:
21.16%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
18 小时
采收率:
12.40
长期交易:
3 128 (50.14%)
短期交易:
3 110 (49.86%)
利润因子:
1.51
预期回报:
2.19 USD
平均利润:
9.89 USD
平均损失:
-12.63 USD
最大连续失误:
7 (-1 102.45 USD)
最大连续亏损:
-1 102.45 USD (7)
每月增长:
0.34%
年度预测:
4.18%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 102.45 USD (17.06%)
相对跌幅:
结余:
17.06% (1 102.45 USD)
净值:
17.94% (1 799.88 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPCHF 1225
NZDCAD 1103
AUDCAD 1025
NZDUSD 1003
USDCAD 1000
AUDNZD 882
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPCHF 3.3K
NZDCAD 2K
AUDCAD 2.1K
NZDUSD 2.8K
USDCAD 2K
AUDNZD 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPCHF -1.1K
NZDCAD -25K
AUDCAD 9.8K
NZDUSD 4.6K
USDCAD 15K
AUDNZD -22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +899.61 USD
最差交易: -265 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +108.57 USD
最大连续亏损: -1 102.45 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICEMarkets-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.01.07 00:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.20 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.11 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2024.01.09 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.27 21:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.07.21 02:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
