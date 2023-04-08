- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
6 238
盈利交易:
4 105 (65.80%)
亏损交易:
2 133 (34.19%)
最好交易:
899.61 USD
最差交易:
-264.93 USD
毛利:
40 603.66 USD (552 187 pips)
毛利亏损:
-26 936.38 USD (572 374 pips)
最大连续赢利:
20 (108.57 USD)
最大连续盈利:
1 117.63 USD (2)
夏普比率:
0.05
交易活动:
57.04%
最大入金加载:
21.16%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
18 小时
采收率:
12.40
长期交易:
3 128 (50.14%)
短期交易:
3 110 (49.86%)
利润因子:
1.51
预期回报:
2.19 USD
平均利润:
9.89 USD
平均损失:
-12.63 USD
最大连续失误:
7 (-1 102.45 USD)
最大连续亏损:
-1 102.45 USD (7)
每月增长:
0.34%
年度预测:
4.18%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 102.45 USD (17.06%)
相对跌幅:
结余:
17.06% (1 102.45 USD)
净值:
17.94% (1 799.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|1225
|NZDCAD
|1103
|AUDCAD
|1025
|NZDUSD
|1003
|USDCAD
|1000
|AUDNZD
|882
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCHF
|3.3K
|NZDCAD
|2K
|AUDCAD
|2.1K
|NZDUSD
|2.8K
|USDCAD
|2K
|AUDNZD
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCHF
|-1.1K
|NZDCAD
|-25K
|AUDCAD
|9.8K
|NZDUSD
|4.6K
|USDCAD
|15K
|AUDNZD
|-22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +899.61 USD
最差交易: -265 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +108.57 USD
最大连续亏损: -1 102.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICEMarkets-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
326%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
334
99%
6 238
65%
57%
1.50
2.19
USD
USD
18%
1:300