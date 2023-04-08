SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / PAI Unique Mode No Limits with AI Filter
Valeriia Mishchenko

PAI Unique Mode No Limits with AI Filter

Valeriia Mishchenko
0 comentarios
Fiabilidad
334 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2019 326%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
6 238
Transacciones Rentables:
4 105 (65.80%)
Transacciones Irrentables:
2 133 (34.19%)
Mejor transacción:
899.61 USD
Peor transacción:
-264.93 USD
Beneficio Bruto:
40 603.66 USD (552 187 pips)
Pérdidas Brutas:
-26 936.38 USD (572 374 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (108.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 117.63 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
57.04%
Carga máxima del depósito:
21.16%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
12.40
Transacciones Largas:
3 128 (50.14%)
Transacciones Cortas:
3 110 (49.86%)
Factor de Beneficio:
1.51
Beneficio Esperado:
2.19 USD
Beneficio medio:
9.89 USD
Pérdidas medias:
-12.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-1 102.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 102.45 USD (7)
Crecimiento al mes:
0.34%
Pronóstico anual:
4.18%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 102.45 USD (17.06%)
Reducción relativa:
De balance:
17.06% (1 102.45 USD)
De fondos:
17.94% (1 799.88 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPCHF 1225
NZDCAD 1103
AUDCAD 1025
NZDUSD 1003
USDCAD 1000
AUDNZD 882
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPCHF 3.3K
NZDCAD 2K
AUDCAD 2.1K
NZDUSD 2.8K
USDCAD 2K
AUDNZD 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPCHF -1.1K
NZDCAD -25K
AUDCAD 9.8K
NZDUSD 4.6K
USDCAD 15K
AUDNZD -22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +899.61 USD
Peor transacción: -265 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +108.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 102.45 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICEMarkets-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.01.07 00:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.20 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.11 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2024.01.09 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.27 21:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.07.21 02:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
