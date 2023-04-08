- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
6 233
Negociações com lucro:
4 104 (65.84%)
Negociações com perda:
2 129 (34.16%)
Melhor negociação:
899.61 USD
Pior negociação:
-264.93 USD
Lucro bruto:
40 564.94 USD (551 936 pips)
Perda bruta:
-26 899.72 USD (570 874 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (108.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 117.63 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
57.04%
Depósito máximo carregado:
21.16%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
12.40
Negociações longas:
3 128 (50.18%)
Negociações curtas:
3 105 (49.82%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
2.19 USD
Lucro médio:
9.88 USD
Perda média:
-12.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 102.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 102.45 USD (7)
Crescimento mensal:
0.33%
Previsão anual:
5.35%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 102.45 USD (17.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.06% (1 102.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.94% (1 799.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|1225
|NZDCAD
|1103
|AUDCAD
|1025
|USDCAD
|1000
|NZDUSD
|998
|AUDNZD
|882
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPCHF
|3.3K
|NZDCAD
|2K
|AUDCAD
|2.1K
|USDCAD
|2K
|NZDUSD
|2.8K
|AUDNZD
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPCHF
|-1.1K
|NZDCAD
|-25K
|AUDCAD
|9.8K
|USDCAD
|15K
|NZDUSD
|5.8K
|AUDNZD
|-22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +899.61 USD
Pior negociação: -265 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +108.57 USD
Máxima perda consecutiva: -1 102.45 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICEMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
