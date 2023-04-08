SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / PAI Unique Mode No Limits with AI Filter
Valeriia Mishchenko

PAI Unique Mode No Limits with AI Filter

Valeriia Mishchenko
0 comentários
Confiabilidade
333 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2019 325%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
6 233
Negociações com lucro:
4 104 (65.84%)
Negociações com perda:
2 129 (34.16%)
Melhor negociação:
899.61 USD
Pior negociação:
-264.93 USD
Lucro bruto:
40 564.94 USD (551 936 pips)
Perda bruta:
-26 899.72 USD (570 874 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (108.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 117.63 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
57.04%
Depósito máximo carregado:
21.16%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
12.40
Negociações longas:
3 128 (50.18%)
Negociações curtas:
3 105 (49.82%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
2.19 USD
Lucro médio:
9.88 USD
Perda média:
-12.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 102.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 102.45 USD (7)
Crescimento mensal:
0.33%
Previsão anual:
5.35%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 102.45 USD (17.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.06% (1 102.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.94% (1 799.88 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPCHF 1225
NZDCAD 1103
AUDCAD 1025
USDCAD 1000
NZDUSD 998
AUDNZD 882
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPCHF 3.3K
NZDCAD 2K
AUDCAD 2.1K
USDCAD 2K
NZDUSD 2.8K
AUDNZD 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPCHF -1.1K
NZDCAD -25K
AUDCAD 9.8K
USDCAD 15K
NZDUSD 5.8K
AUDNZD -22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +899.61 USD
Pior negociação: -265 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +108.57 USD
Máxima perda consecutiva: -1 102.45 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICEMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.01.07 00:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.20 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.11 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2024.01.09 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.27 21:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.07.21 02:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
