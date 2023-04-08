시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / PAI Unique Mode No Limits with AI Filter
Valeriia Mishchenko

PAI Unique Mode No Limits with AI Filter

Valeriia Mishchenko
0 리뷰
안정성
336
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2019 326%
ICEMarkets-Server
1:300
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
6 240
이익 거래:
4 107 (65.81%)
손실 거래:
2 133 (34.18%)
최고의 거래:
899.61 USD
최악의 거래:
-264.93 USD
총 수익:
40 606.60 USD (552 392 pips)
총 손실:
-26 936.38 USD (572 374 pips)
연속 최대 이익:
20 (108.57 USD)
연속 최대 이익:
1 117.63 USD (2)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
57.04%
최대 입금량:
21.16%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
12.40
롱(주식매수):
3 130 (50.16%)
숏(주식차입매도):
3 110 (49.84%)
수익 요인:
1.51
기대수익:
2.19 USD
평균 이익:
9.89 USD
평균 손실:
-12.63 USD
연속 최대 손실:
7 (-1 102.45 USD)
연속 최대 손실:
-1 102.45 USD (7)
월별 성장률:
0.28%
연간 예측:
3.37%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 102.45 USD (17.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.06% (1 102.45 USD)
자본금별:
17.94% (1 799.88 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPCHF 1225
NZDCAD 1103
AUDCAD 1027
NZDUSD 1003
USDCAD 1000
AUDNZD 882
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPCHF 3.3K
NZDCAD 2K
AUDCAD 2.1K
NZDUSD 2.8K
USDCAD 2K
AUDNZD 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPCHF -1.1K
NZDCAD -25K
AUDCAD 10K
NZDUSD 4.6K
USDCAD 15K
AUDNZD -22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +899.61 USD
최악의 거래: -265 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +108.57 USD
연속 최대 손실: -1 102.45 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICEMarkets-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

리뷰 없음
2026.01.06 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 09:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.01.07 00:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.20 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.11 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2024.01.09 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.27 21:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.07.21 02:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.