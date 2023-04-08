- 자본
- 축소
트레이드:
6 240
이익 거래:
4 107 (65.81%)
손실 거래:
2 133 (34.18%)
최고의 거래:
899.61 USD
최악의 거래:
-264.93 USD
총 수익:
40 606.60 USD (552 392 pips)
총 손실:
-26 936.38 USD (572 374 pips)
연속 최대 이익:
20 (108.57 USD)
연속 최대 이익:
1 117.63 USD (2)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
57.04%
최대 입금량:
21.16%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
12.40
롱(주식매수):
3 130 (50.16%)
숏(주식차입매도):
3 110 (49.84%)
수익 요인:
1.51
기대수익:
2.19 USD
평균 이익:
9.89 USD
평균 손실:
-12.63 USD
연속 최대 손실:
7 (-1 102.45 USD)
연속 최대 손실:
-1 102.45 USD (7)
월별 성장률:
0.28%
연간 예측:
3.37%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 102.45 USD (17.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.06% (1 102.45 USD)
자본금별:
17.94% (1 799.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|1225
|NZDCAD
|1103
|AUDCAD
|1027
|NZDUSD
|1003
|USDCAD
|1000
|AUDNZD
|882
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPCHF
|3.3K
|NZDCAD
|2K
|AUDCAD
|2.1K
|NZDUSD
|2.8K
|USDCAD
|2K
|AUDNZD
|1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPCHF
|-1.1K
|NZDCAD
|-25K
|AUDCAD
|10K
|NZDUSD
|4.6K
|USDCAD
|15K
|AUDNZD
|-22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +899.61 USD
최악의 거래: -265 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +108.57 USD
연속 최대 손실: -1 102.45 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICEMarkets-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
326%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
336
99%
6 240
65%
57%
1.50
2.19
USD
USD
18%
1:300