Valeriia Mishchenko

PAI Unique Mode No Limits with AI Filter

Valeriia Mishchenko
0 отзывов
Надежность
334 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2019 326%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 238
Прибыльных трейдов:
4 105 (65.80%)
Убыточных трейдов:
2 133 (34.19%)
Лучший трейд:
899.61 USD
Худший трейд:
-264.93 USD
Общая прибыль:
40 603.66 USD (552 187 pips)
Общий убыток:
-26 936.38 USD (572 374 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (108.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 117.63 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
57.04%
Макс. загрузка депозита:
21.16%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
12.40
Длинных трейдов:
3 128 (50.14%)
Коротких трейдов:
3 110 (49.86%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
2.19 USD
Средняя прибыль:
9.89 USD
Средний убыток:
-12.63 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 102.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 102.45 USD (7)
Прирост в месяц:
0.34%
Годовой прогноз:
4.18%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 102.45 USD (17.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.06% (1 102.45 USD)
По эквити:
17.94% (1 799.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCHF 1225
NZDCAD 1103
AUDCAD 1025
NZDUSD 1003
USDCAD 1000
AUDNZD 882
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCHF 3.3K
NZDCAD 2K
AUDCAD 2.1K
NZDUSD 2.8K
USDCAD 2K
AUDNZD 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCHF -1.1K
NZDCAD -25K
AUDCAD 9.8K
NZDUSD 4.6K
USDCAD 15K
AUDNZD -22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +899.61 USD
Худший трейд: -265 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +108.57 USD
Макс. убыток в серии: -1 102.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICEMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.01.07 00:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.20 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.11 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2024.01.09 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.27 21:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.07.21 02:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
