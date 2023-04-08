- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
6 238
Прибыльных трейдов:
4 105 (65.80%)
Убыточных трейдов:
2 133 (34.19%)
Лучший трейд:
899.61 USD
Худший трейд:
-264.93 USD
Общая прибыль:
40 603.66 USD (552 187 pips)
Общий убыток:
-26 936.38 USD (572 374 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (108.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 117.63 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
57.04%
Макс. загрузка депозита:
21.16%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
12.40
Длинных трейдов:
3 128 (50.14%)
Коротких трейдов:
3 110 (49.86%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
2.19 USD
Средняя прибыль:
9.89 USD
Средний убыток:
-12.63 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 102.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 102.45 USD (7)
Прирост в месяц:
0.34%
Годовой прогноз:
4.18%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 102.45 USD (17.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.06% (1 102.45 USD)
По эквити:
17.94% (1 799.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|1225
|NZDCAD
|1103
|AUDCAD
|1025
|NZDUSD
|1003
|USDCAD
|1000
|AUDNZD
|882
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCHF
|3.3K
|NZDCAD
|2K
|AUDCAD
|2.1K
|NZDUSD
|2.8K
|USDCAD
|2K
|AUDNZD
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCHF
|-1.1K
|NZDCAD
|-25K
|AUDCAD
|9.8K
|NZDUSD
|4.6K
|USDCAD
|15K
|AUDNZD
|-22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +899.61 USD
Худший трейд: -265 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +108.57 USD
Макс. убыток в серии: -1 102.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICEMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
326%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
334
99%
6 238
65%
57%
1.50
2.19
USD
USD
18%
1:300