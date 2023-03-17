- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
6 736
利益トレード:
5 375 (79.79%)
損失トレード:
1 361 (20.20%)
ベストトレード:
4 183.42 EUR
最悪のトレード:
-6 490.04 EUR
総利益:
151 440.83 EUR (1 927 132 pips)
総損失:
-140 109.51 EUR (1 301 460 pips)
最大連続の勝ち:
114 (517.55 EUR)
最大連続利益:
4 302.87 EUR (5)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
53.96%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
0.36
長いトレード:
3 721 (55.24%)
短いトレード:
3 015 (44.76%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
1.68 EUR
平均利益:
28.18 EUR
平均損失:
-102.95 EUR
最大連続の負け:
16 (-364.67 EUR)
最大連続損失:
-6 490.04 EUR (1)
月間成長:
13.17%
年間予想:
159.75%
アルゴリズム取引:
77%
残高によるドローダウン:
絶対:
176.98 EUR
最大の:
31 316.83 EUR (79.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.28% (31 316.83 EUR)
エクイティによる:
82.26% (27 587.86 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD-ECN
|572
|NZDCAD-ECN
|514
|USDCHF-ECN
|348
|USDCAD-ECN
|319
|GBPUSD-ECN
|298
|AUDUSD-ECN
|260
|EURNZD-ECN
|236
|EURGBP-ECN
|228
|GBPCAD-ECN
|225
|NZDUSD-ECN
|219
|NZDCHF-ECN
|216
|AUDCAD-ECN
|209
|EURCHF-ECN
|201
|GBPNZD-ECN
|199
|GBPJPY-ECN
|192
|USDSGD-ECN
|192
|GBPAUD-ECN
|182
|EURCAD-ECN
|180
|USDJPY-ECN
|179
|AUDNZD-ECN
|171
|GBPCHF-ECN
|164
|CHFJPY-ECN
|162
|EURJPY-ECN
|161
|EURAUD-ECN
|160
|AUDCHF-ECN
|160
|CADJPY-ECN
|159
|NZDJPY-ECN
|159
|CADCHF-ECN
|151
|AUDJPY-ECN
|142
|XAUUSD-ECN
|101
|EURSGD-ECN
|39
|UKOUSD-ECN
|37
|XAGUSD-ECN
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD-ECN
|-286
|NZDCAD-ECN
|4.3K
|USDCHF-ECN
|-4.1K
|USDCAD-ECN
|959
|GBPUSD-ECN
|-1.4K
|AUDUSD-ECN
|624
|EURNZD-ECN
|-8.7K
|EURGBP-ECN
|1.9K
|GBPCAD-ECN
|1.8K
|NZDUSD-ECN
|2.5K
|NZDCHF-ECN
|1.5K
|AUDCAD-ECN
|943
|EURCHF-ECN
|1.6K
|GBPNZD-ECN
|3K
|GBPJPY-ECN
|-3.6K
|USDSGD-ECN
|2K
|GBPAUD-ECN
|1.9K
|EURCAD-ECN
|110
|USDJPY-ECN
|1.3K
|AUDNZD-ECN
|629
|GBPCHF-ECN
|-130
|CHFJPY-ECN
|177
|EURJPY-ECN
|823
|EURAUD-ECN
|1.4K
|AUDCHF-ECN
|884
|CADJPY-ECN
|1.1K
|NZDJPY-ECN
|2.2K
|CADCHF-ECN
|1.3K
|AUDJPY-ECN
|1.3K
|XAUUSD-ECN
|-2.8K
|EURSGD-ECN
|-750
|UKOUSD-ECN
|432
|XAGUSD-ECN
|4
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD-ECN
|-2.4K
|NZDCAD-ECN
|43K
|USDCHF-ECN
|-4.4K
|USDCAD-ECN
|28K
|GBPUSD-ECN
|14K
|AUDUSD-ECN
|17K
|EURNZD-ECN
|4.6K
|EURGBP-ECN
|26K
|GBPCAD-ECN
|21K
|NZDUSD-ECN
|24K
|NZDCHF-ECN
|15K
|AUDCAD-ECN
|21K
|EURCHF-ECN
|6.5K
|GBPNZD-ECN
|47K
|GBPJPY-ECN
|-155
|USDSGD-ECN
|24K
|GBPAUD-ECN
|18K
|EURCAD-ECN
|26K
|USDJPY-ECN
|60K
|AUDNZD-ECN
|-29K
|GBPCHF-ECN
|7.2K
|CHFJPY-ECN
|19K
|EURJPY-ECN
|34K
|EURAUD-ECN
|26K
|AUDCHF-ECN
|9K
|CADJPY-ECN
|35K
|NZDJPY-ECN
|30K
|CADCHF-ECN
|4.9K
|AUDJPY-ECN
|34K
|XAUUSD-ECN
|55K
|EURSGD-ECN
|-2.6K
|UKOUSD-ECN
|26K
|XAGUSD-ECN
|15
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 183.42 EUR
最悪のトレード: -6 490 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +517.55 EUR
最大連続損失: -364.67 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
My trading experience is over 15 years.
The strategy changed on July 1st following the excessive decline in the first half of 2025. I analyzed the mistakes, and the new strategy will not repeat them. The drawdown will now be controlled at a maximum of around 30%, with a performance between 5% and 15% per month, exceptionally higher.
Ability to directly copy this account from VTMarket :
Set your account to "autoscale" on VT Trade to follow me with the same level of risk as me.
Using the VT Trade multiplier, you will win much faster but with much higher drawdown risk.
