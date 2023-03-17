シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SniperTrader VTMarket ex Scalper Trader
David CAUJOLLE

SniperTrader VTMarket ex Scalper Trader

David CAUJOLLE
レビュー0件
信頼性
151週間
0 / 0 USD
月額  3000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 329%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
6 736
利益トレード:
5 375 (79.79%)
損失トレード:
1 361 (20.20%)
ベストトレード:
4 183.42 EUR
最悪のトレード:
-6 490.04 EUR
総利益:
151 440.83 EUR (1 927 132 pips)
総損失:
-140 109.51 EUR (1 301 460 pips)
最大連続の勝ち:
114 (517.55 EUR)
最大連続利益:
4 302.87 EUR (5)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
53.96%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
0.36
長いトレード:
3 721 (55.24%)
短いトレード:
3 015 (44.76%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
1.68 EUR
平均利益:
28.18 EUR
平均損失:
-102.95 EUR
最大連続の負け:
16 (-364.67 EUR)
最大連続損失:
-6 490.04 EUR (1)
月間成長:
13.17%
年間予想:
159.75%
アルゴリズム取引:
77%
残高によるドローダウン:
絶対:
176.98 EUR
最大の:
31 316.83 EUR (79.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.28% (31 316.83 EUR)
エクイティによる:
82.26% (27 587.86 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD-ECN 572
NZDCAD-ECN 514
USDCHF-ECN 348
USDCAD-ECN 319
GBPUSD-ECN 298
AUDUSD-ECN 260
EURNZD-ECN 236
EURGBP-ECN 228
GBPCAD-ECN 225
NZDUSD-ECN 219
NZDCHF-ECN 216
AUDCAD-ECN 209
EURCHF-ECN 201
GBPNZD-ECN 199
GBPJPY-ECN 192
USDSGD-ECN 192
GBPAUD-ECN 182
EURCAD-ECN 180
USDJPY-ECN 179
AUDNZD-ECN 171
GBPCHF-ECN 164
CHFJPY-ECN 162
EURJPY-ECN 161
EURAUD-ECN 160
AUDCHF-ECN 160
CADJPY-ECN 159
NZDJPY-ECN 159
CADCHF-ECN 151
AUDJPY-ECN 142
XAUUSD-ECN 101
EURSGD-ECN 39
UKOUSD-ECN 37
XAGUSD-ECN 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD-ECN -286
NZDCAD-ECN 4.3K
USDCHF-ECN -4.1K
USDCAD-ECN 959
GBPUSD-ECN -1.4K
AUDUSD-ECN 624
EURNZD-ECN -8.7K
EURGBP-ECN 1.9K
GBPCAD-ECN 1.8K
NZDUSD-ECN 2.5K
NZDCHF-ECN 1.5K
AUDCAD-ECN 943
EURCHF-ECN 1.6K
GBPNZD-ECN 3K
GBPJPY-ECN -3.6K
USDSGD-ECN 2K
GBPAUD-ECN 1.9K
EURCAD-ECN 110
USDJPY-ECN 1.3K
AUDNZD-ECN 629
GBPCHF-ECN -130
CHFJPY-ECN 177
EURJPY-ECN 823
EURAUD-ECN 1.4K
AUDCHF-ECN 884
CADJPY-ECN 1.1K
NZDJPY-ECN 2.2K
CADCHF-ECN 1.3K
AUDJPY-ECN 1.3K
XAUUSD-ECN -2.8K
EURSGD-ECN -750
UKOUSD-ECN 432
XAGUSD-ECN 4
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD-ECN -2.4K
NZDCAD-ECN 43K
USDCHF-ECN -4.4K
USDCAD-ECN 28K
GBPUSD-ECN 14K
AUDUSD-ECN 17K
EURNZD-ECN 4.6K
EURGBP-ECN 26K
GBPCAD-ECN 21K
NZDUSD-ECN 24K
NZDCHF-ECN 15K
AUDCAD-ECN 21K
EURCHF-ECN 6.5K
GBPNZD-ECN 47K
GBPJPY-ECN -155
USDSGD-ECN 24K
GBPAUD-ECN 18K
EURCAD-ECN 26K
USDJPY-ECN 60K
AUDNZD-ECN -29K
GBPCHF-ECN 7.2K
CHFJPY-ECN 19K
EURJPY-ECN 34K
EURAUD-ECN 26K
AUDCHF-ECN 9K
CADJPY-ECN 35K
NZDJPY-ECN 30K
CADCHF-ECN 4.9K
AUDJPY-ECN 34K
XAUUSD-ECN 55K
EURSGD-ECN -2.6K
UKOUSD-ECN 26K
XAGUSD-ECN 15
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 183.42 EUR
最悪のトレード: -6 490 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +517.55 EUR
最大連続損失: -364.67 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

My trading experience is over 15 years.

The strategy changed on July 1st following the excessive decline in the first half of 2025. I analyzed the mistakes, and the new strategy will not repeat them. The drawdown will now be controlled at a maximum of around 30%, with a performance between 5% and 15% per month, exceptionally higher.

Ability to directly copy this account from VTMarket :

Set your account to "autoscale" on VT Trade to follow me with the same level of risk as me.

Using the VT Trade multiplier, you will win much faster but with much higher drawdown risk.


レビューなし
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.04 04:38
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.11.28 16:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.10 21:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.14 04:08
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.27 02:15
80% of growth achieved within 33 days. This comprises 3.93% of days out of 840 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 09:50
No swaps are charged on the signal account
2025.05.22 11:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 23:05
80% of growth achieved within 41 days. This comprises 4.91% of days out of 835 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
