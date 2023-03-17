SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / SniperTrader VTMarket ex Scalper Trader
David CAUJOLLE

SniperTrader VTMarket ex Scalper Trader

David CAUJOLLE
0 comentarios
Fiabilidad
151 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD al mes
incremento desde 2023 329%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
6 736
Transacciones Rentables:
5 375 (79.79%)
Transacciones Irrentables:
1 361 (20.20%)
Mejor transacción:
4 183.42 EUR
Peor transacción:
-6 490.04 EUR
Beneficio Bruto:
151 440.83 EUR (1 927 132 pips)
Pérdidas Brutas:
-140 109.51 EUR (1 301 460 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
114 (517.55 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
4 302.87 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
53.96%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
53
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
0.36
Transacciones Largas:
3 721 (55.24%)
Transacciones Cortas:
3 015 (44.76%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
1.68 EUR
Beneficio medio:
28.18 EUR
Pérdidas medias:
-102.95 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-364.67 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 490.04 EUR (1)
Crecimiento al mes:
9.85%
Pronóstico anual:
119.74%
Trading algorítmico:
77%
Reducción de balance:
Absoluto:
176.98 EUR
Máxima:
31 316.83 EUR (79.79%)
Reducción relativa:
De balance:
84.28% (31 316.83 EUR)
De fondos:
82.26% (27 587.86 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD-ECN 572
NZDCAD-ECN 514
USDCHF-ECN 348
USDCAD-ECN 319
GBPUSD-ECN 298
AUDUSD-ECN 260
EURNZD-ECN 236
EURGBP-ECN 228
GBPCAD-ECN 225
NZDUSD-ECN 219
NZDCHF-ECN 216
AUDCAD-ECN 209
EURCHF-ECN 201
GBPNZD-ECN 199
GBPJPY-ECN 192
USDSGD-ECN 192
GBPAUD-ECN 182
EURCAD-ECN 180
USDJPY-ECN 179
AUDNZD-ECN 171
GBPCHF-ECN 164
CHFJPY-ECN 162
EURJPY-ECN 161
EURAUD-ECN 160
AUDCHF-ECN 160
CADJPY-ECN 159
NZDJPY-ECN 159
CADCHF-ECN 151
AUDJPY-ECN 142
XAUUSD-ECN 101
EURSGD-ECN 39
UKOUSD-ECN 37
XAGUSD-ECN 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD-ECN -286
NZDCAD-ECN 4.3K
USDCHF-ECN -4.1K
USDCAD-ECN 959
GBPUSD-ECN -1.4K
AUDUSD-ECN 624
EURNZD-ECN -8.7K
EURGBP-ECN 1.9K
GBPCAD-ECN 1.8K
NZDUSD-ECN 2.5K
NZDCHF-ECN 1.5K
AUDCAD-ECN 943
EURCHF-ECN 1.6K
GBPNZD-ECN 3K
GBPJPY-ECN -3.6K
USDSGD-ECN 2K
GBPAUD-ECN 1.9K
EURCAD-ECN 110
USDJPY-ECN 1.3K
AUDNZD-ECN 629
GBPCHF-ECN -130
CHFJPY-ECN 177
EURJPY-ECN 823
EURAUD-ECN 1.4K
AUDCHF-ECN 884
CADJPY-ECN 1.1K
NZDJPY-ECN 2.2K
CADCHF-ECN 1.3K
AUDJPY-ECN 1.3K
XAUUSD-ECN -2.8K
EURSGD-ECN -750
UKOUSD-ECN 432
XAGUSD-ECN 4
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD-ECN -2.4K
NZDCAD-ECN 43K
USDCHF-ECN -4.4K
USDCAD-ECN 28K
GBPUSD-ECN 14K
AUDUSD-ECN 17K
EURNZD-ECN 4.6K
EURGBP-ECN 26K
GBPCAD-ECN 21K
NZDUSD-ECN 24K
NZDCHF-ECN 15K
AUDCAD-ECN 21K
EURCHF-ECN 6.5K
GBPNZD-ECN 47K
GBPJPY-ECN -155
USDSGD-ECN 24K
GBPAUD-ECN 18K
EURCAD-ECN 26K
USDJPY-ECN 60K
AUDNZD-ECN -29K
GBPCHF-ECN 7.2K
CHFJPY-ECN 19K
EURJPY-ECN 34K
EURAUD-ECN 26K
AUDCHF-ECN 9K
CADJPY-ECN 35K
NZDJPY-ECN 30K
CADCHF-ECN 4.9K
AUDJPY-ECN 34K
XAUUSD-ECN 55K
EURSGD-ECN -2.6K
UKOUSD-ECN 26K
XAGUSD-ECN 15
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 183.42 EUR
Peor transacción: -6 490 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +517.55 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -364.67 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

My trading experience is over 15 years.

The strategy changed on July 1st following the excessive decline in the first half of 2025. I analyzed the mistakes, and the new strategy will not repeat them. The drawdown will now be controlled at a maximum of around 30%, with a performance between 5% and 15% per month, exceptionally higher.

Ability to directly copy this account from VTMarket :

Set your account to "autoscale" on VT Trade to follow me with the same level of risk as me.

Using the VT Trade multiplier, you will win much faster but with much higher drawdown risk.


No hay comentarios
