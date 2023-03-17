시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / SniperTrader VTMarket ex Scalper Trader
David CAUJOLLE

SniperTrader VTMarket ex Scalper Trader

David CAUJOLLE
0 리뷰
안정성
152
0 / 0 USD
월별 3000 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 327%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
6 782
이익 거래:
5 407 (79.72%)
손실 거래:
1 375 (20.27%)
최고의 거래:
4 183.42 EUR
최악의 거래:
-6 490.04 EUR
총 수익:
152 221.47 EUR (1 960 565 pips)
총 손실:
-140 943.67 EUR (1 326 432 pips)
연속 최대 이익:
114 (517.55 EUR)
연속 최대 이익:
4 302.87 EUR (5)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
53.96%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
76
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
0.36
롱(주식매수):
3 750 (55.29%)
숏(주식차입매도):
3 032 (44.71%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
1.66 EUR
평균 이익:
28.15 EUR
평균 손실:
-102.50 EUR
연속 최대 손실:
16 (-364.67 EUR)
연속 최대 손실:
-6 490.04 EUR (1)
월별 성장률:
8.34%
연간 예측:
101.21%
Algo 트레이딩:
77%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
176.98 EUR
최대한의:
31 316.83 EUR (79.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.28% (31 316.83 EUR)
자본금별:
82.26% (27 587.86 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD-ECN 575
NZDCAD-ECN 517
USDCHF-ECN 349
USDCAD-ECN 324
GBPUSD-ECN 303
AUDUSD-ECN 262
EURNZD-ECN 237
EURGBP-ECN 228
GBPCAD-ECN 227
NZDUSD-ECN 221
NZDCHF-ECN 218
AUDCAD-ECN 209
EURCHF-ECN 201
GBPNZD-ECN 200
GBPJPY-ECN 192
USDSGD-ECN 192
GBPAUD-ECN 185
USDJPY-ECN 180
EURCAD-ECN 180
AUDNZD-ECN 173
GBPCHF-ECN 167
AUDCHF-ECN 163
CHFJPY-ECN 162
EURJPY-ECN 161
EURAUD-ECN 160
CADJPY-ECN 159
NZDJPY-ECN 159
CADCHF-ECN 154
AUDJPY-ECN 142
XAUUSD-ECN 102
UKOUSD-ECN 40
EURSGD-ECN 39
XAGUSD-ECN 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD-ECN -398
NZDCAD-ECN 4.2K
USDCHF-ECN -4.3K
USDCAD-ECN 749
GBPUSD-ECN -1.5K
AUDUSD-ECN 662
EURNZD-ECN -8.7K
EURGBP-ECN 1.9K
GBPCAD-ECN 1.8K
NZDUSD-ECN 2.4K
NZDCHF-ECN 1.5K
AUDCAD-ECN 943
EURCHF-ECN 1.6K
GBPNZD-ECN 3K
GBPJPY-ECN -3.6K
USDSGD-ECN 2K
GBPAUD-ECN 2K
USDJPY-ECN 1.3K
EURCAD-ECN 110
AUDNZD-ECN 663
GBPCHF-ECN -14
AUDCHF-ECN 963
CHFJPY-ECN 177
EURJPY-ECN 823
EURAUD-ECN 1.4K
CADJPY-ECN 1.1K
NZDJPY-ECN 2.2K
CADCHF-ECN 1.4K
AUDJPY-ECN 1.3K
XAUUSD-ECN -2.7K
UKOUSD-ECN 602
EURSGD-ECN -750
XAGUSD-ECN 4
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD-ECN -5.8K
NZDCAD-ECN 43K
USDCHF-ECN -6K
USDCAD-ECN 17K
GBPUSD-ECN 8.6K
AUDUSD-ECN 18K
EURNZD-ECN 5.2K
EURGBP-ECN 26K
GBPCAD-ECN 22K
NZDUSD-ECN 23K
NZDCHF-ECN 16K
AUDCAD-ECN 21K
EURCHF-ECN 6.5K
GBPNZD-ECN 49K
GBPJPY-ECN -155
USDSGD-ECN 24K
GBPAUD-ECN 23K
USDJPY-ECN 61K
EURCAD-ECN 26K
AUDNZD-ECN -27K
GBPCHF-ECN 9.1K
AUDCHF-ECN 10K
CHFJPY-ECN 19K
EURJPY-ECN 34K
EURAUD-ECN 26K
CADJPY-ECN 35K
NZDJPY-ECN 30K
CADCHF-ECN 5.3K
AUDJPY-ECN 34K
XAUUSD-ECN 65K
UKOUSD-ECN 31K
EURSGD-ECN -2.6K
XAGUSD-ECN 15
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4 183.42 EUR
최악의 거래: -6 490 EUR
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +517.55 EUR
연속 최대 손실: -364.67 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

My trading experience is over 15 years.

The strategy changed on July 1st following the excessive decline in the first half of 2025. I analyzed the mistakes, and the new strategy will not repeat them. The drawdown will now be controlled at a maximum of around 30%, with a performance between 5% and 15% per month, exceptionally higher.

Ability to directly copy this account from VTMarket :

Set your account to "autoscale" on VT Trade to follow me with the same level of risk as me.

Using the VT Trade multiplier, you will win much faster but with much higher drawdown risk.


리뷰 없음
