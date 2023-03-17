- 자본
- 축소
트레이드:
6 782
이익 거래:
5 407 (79.72%)
손실 거래:
1 375 (20.27%)
최고의 거래:
4 183.42 EUR
최악의 거래:
-6 490.04 EUR
총 수익:
152 221.47 EUR (1 960 565 pips)
총 손실:
-140 943.67 EUR (1 326 432 pips)
연속 최대 이익:
114 (517.55 EUR)
연속 최대 이익:
4 302.87 EUR (5)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
53.96%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
76
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
0.36
롱(주식매수):
3 750 (55.29%)
숏(주식차입매도):
3 032 (44.71%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
1.66 EUR
평균 이익:
28.15 EUR
평균 손실:
-102.50 EUR
연속 최대 손실:
16 (-364.67 EUR)
연속 최대 손실:
-6 490.04 EUR (1)
월별 성장률:
8.34%
연간 예측:
101.21%
Algo 트레이딩:
77%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
176.98 EUR
최대한의:
31 316.83 EUR (79.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.28% (31 316.83 EUR)
자본금별:
82.26% (27 587.86 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD-ECN
|575
|NZDCAD-ECN
|517
|USDCHF-ECN
|349
|USDCAD-ECN
|324
|GBPUSD-ECN
|303
|AUDUSD-ECN
|262
|EURNZD-ECN
|237
|EURGBP-ECN
|228
|GBPCAD-ECN
|227
|NZDUSD-ECN
|221
|NZDCHF-ECN
|218
|AUDCAD-ECN
|209
|EURCHF-ECN
|201
|GBPNZD-ECN
|200
|GBPJPY-ECN
|192
|USDSGD-ECN
|192
|GBPAUD-ECN
|185
|USDJPY-ECN
|180
|EURCAD-ECN
|180
|AUDNZD-ECN
|173
|GBPCHF-ECN
|167
|AUDCHF-ECN
|163
|CHFJPY-ECN
|162
|EURJPY-ECN
|161
|EURAUD-ECN
|160
|CADJPY-ECN
|159
|NZDJPY-ECN
|159
|CADCHF-ECN
|154
|AUDJPY-ECN
|142
|XAUUSD-ECN
|102
|UKOUSD-ECN
|40
|EURSGD-ECN
|39
|XAGUSD-ECN
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD-ECN
|-398
|NZDCAD-ECN
|4.2K
|USDCHF-ECN
|-4.3K
|USDCAD-ECN
|749
|GBPUSD-ECN
|-1.5K
|AUDUSD-ECN
|662
|EURNZD-ECN
|-8.7K
|EURGBP-ECN
|1.9K
|GBPCAD-ECN
|1.8K
|NZDUSD-ECN
|2.4K
|NZDCHF-ECN
|1.5K
|AUDCAD-ECN
|943
|EURCHF-ECN
|1.6K
|GBPNZD-ECN
|3K
|GBPJPY-ECN
|-3.6K
|USDSGD-ECN
|2K
|GBPAUD-ECN
|2K
|USDJPY-ECN
|1.3K
|EURCAD-ECN
|110
|AUDNZD-ECN
|663
|GBPCHF-ECN
|-14
|AUDCHF-ECN
|963
|CHFJPY-ECN
|177
|EURJPY-ECN
|823
|EURAUD-ECN
|1.4K
|CADJPY-ECN
|1.1K
|NZDJPY-ECN
|2.2K
|CADCHF-ECN
|1.4K
|AUDJPY-ECN
|1.3K
|XAUUSD-ECN
|-2.7K
|UKOUSD-ECN
|602
|EURSGD-ECN
|-750
|XAGUSD-ECN
|4
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD-ECN
|-5.8K
|NZDCAD-ECN
|43K
|USDCHF-ECN
|-6K
|USDCAD-ECN
|17K
|GBPUSD-ECN
|8.6K
|AUDUSD-ECN
|18K
|EURNZD-ECN
|5.2K
|EURGBP-ECN
|26K
|GBPCAD-ECN
|22K
|NZDUSD-ECN
|23K
|NZDCHF-ECN
|16K
|AUDCAD-ECN
|21K
|EURCHF-ECN
|6.5K
|GBPNZD-ECN
|49K
|GBPJPY-ECN
|-155
|USDSGD-ECN
|24K
|GBPAUD-ECN
|23K
|USDJPY-ECN
|61K
|EURCAD-ECN
|26K
|AUDNZD-ECN
|-27K
|GBPCHF-ECN
|9.1K
|AUDCHF-ECN
|10K
|CHFJPY-ECN
|19K
|EURJPY-ECN
|34K
|EURAUD-ECN
|26K
|CADJPY-ECN
|35K
|NZDJPY-ECN
|30K
|CADCHF-ECN
|5.3K
|AUDJPY-ECN
|34K
|XAUUSD-ECN
|65K
|UKOUSD-ECN
|31K
|EURSGD-ECN
|-2.6K
|XAGUSD-ECN
|15
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 183.42 EUR
최악의 거래: -6 490 EUR
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +517.55 EUR
연속 최대 손실: -364.67 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
My trading experience is over 15 years.
The strategy changed on July 1st following the excessive decline in the first half of 2025. I analyzed the mistakes, and the new strategy will not repeat them. The drawdown will now be controlled at a maximum of around 30%, with a performance between 5% and 15% per month, exceptionally higher.
Ability to directly copy this account from VTMarket :
Set your account to "autoscale" on VT Trade to follow me with the same level of risk as me.
Using the VT Trade multiplier, you will win much faster but with much higher drawdown risk.
리뷰 없음
