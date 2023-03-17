- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD-ECN
|572
|NZDCAD-ECN
|514
|USDCHF-ECN
|348
|USDCAD-ECN
|319
|GBPUSD-ECN
|298
|AUDUSD-ECN
|260
|EURNZD-ECN
|236
|EURGBP-ECN
|228
|GBPCAD-ECN
|225
|NZDUSD-ECN
|219
|NZDCHF-ECN
|216
|AUDCAD-ECN
|209
|EURCHF-ECN
|201
|GBPNZD-ECN
|199
|GBPJPY-ECN
|192
|USDSGD-ECN
|192
|GBPAUD-ECN
|182
|EURCAD-ECN
|180
|USDJPY-ECN
|179
|AUDNZD-ECN
|171
|GBPCHF-ECN
|164
|CHFJPY-ECN
|162
|EURJPY-ECN
|161
|EURAUD-ECN
|160
|AUDCHF-ECN
|160
|CADJPY-ECN
|159
|NZDJPY-ECN
|159
|CADCHF-ECN
|151
|AUDJPY-ECN
|142
|XAUUSD-ECN
|101
|EURSGD-ECN
|39
|UKOUSD-ECN
|37
|XAGUSD-ECN
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD-ECN
|-286
|NZDCAD-ECN
|4.3K
|USDCHF-ECN
|-4.1K
|USDCAD-ECN
|959
|GBPUSD-ECN
|-1.4K
|AUDUSD-ECN
|624
|EURNZD-ECN
|-8.7K
|EURGBP-ECN
|1.9K
|GBPCAD-ECN
|1.8K
|NZDUSD-ECN
|2.5K
|NZDCHF-ECN
|1.5K
|AUDCAD-ECN
|943
|EURCHF-ECN
|1.6K
|GBPNZD-ECN
|3K
|GBPJPY-ECN
|-3.6K
|USDSGD-ECN
|2K
|GBPAUD-ECN
|1.9K
|EURCAD-ECN
|110
|USDJPY-ECN
|1.3K
|AUDNZD-ECN
|629
|GBPCHF-ECN
|-130
|CHFJPY-ECN
|177
|EURJPY-ECN
|823
|EURAUD-ECN
|1.4K
|AUDCHF-ECN
|884
|CADJPY-ECN
|1.1K
|NZDJPY-ECN
|2.2K
|CADCHF-ECN
|1.3K
|AUDJPY-ECN
|1.3K
|XAUUSD-ECN
|-2.8K
|EURSGD-ECN
|-750
|UKOUSD-ECN
|432
|XAGUSD-ECN
|4
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD-ECN
|-2.4K
|NZDCAD-ECN
|43K
|USDCHF-ECN
|-4.4K
|USDCAD-ECN
|28K
|GBPUSD-ECN
|14K
|AUDUSD-ECN
|17K
|EURNZD-ECN
|4.6K
|EURGBP-ECN
|26K
|GBPCAD-ECN
|21K
|NZDUSD-ECN
|24K
|NZDCHF-ECN
|15K
|AUDCAD-ECN
|21K
|EURCHF-ECN
|6.5K
|GBPNZD-ECN
|47K
|GBPJPY-ECN
|-155
|USDSGD-ECN
|24K
|GBPAUD-ECN
|18K
|EURCAD-ECN
|26K
|USDJPY-ECN
|60K
|AUDNZD-ECN
|-29K
|GBPCHF-ECN
|7.2K
|CHFJPY-ECN
|19K
|EURJPY-ECN
|34K
|EURAUD-ECN
|26K
|AUDCHF-ECN
|9K
|CADJPY-ECN
|35K
|NZDJPY-ECN
|30K
|CADCHF-ECN
|4.9K
|AUDJPY-ECN
|34K
|XAUUSD-ECN
|55K
|EURSGD-ECN
|-2.6K
|UKOUSD-ECN
|26K
|XAGUSD-ECN
|15
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
My trading experience is over 15 years.
The strategy changed on July 1st following the excessive decline in the first half of 2025. I analyzed the mistakes, and the new strategy will not repeat them. The drawdown will now be controlled at a maximum of around 30%, with a performance between 5% and 15% per month, exceptionally higher.
Ability to directly copy this account from VTMarket :
Set your account to "autoscale" on VT Trade to follow me with the same level of risk as me.
Using the VT Trade multiplier, you will win much faster but with much higher drawdown risk.
USD
EUR
EUR