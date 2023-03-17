信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SniperTrader VTMarket ex Scalper Trader
David CAUJOLLE

SniperTrader VTMarket ex Scalper Trader

David CAUJOLLE
0条评论
可靠性
151
0 / 0 USD
每月复制 3000 USD per 
增长自 2023 320%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
6 726
盈利交易:
5 366 (79.77%)
亏损交易:
1 360 (20.22%)
最好交易:
4 183.42 EUR
最差交易:
-6 490.04 EUR
毛利:
151 162.65 EUR (1 919 902 pips)
毛利亏损:
-140 103.41 EUR (1 301 332 pips)
最大连续赢利:
114 (517.55 EUR)
最大连续盈利:
4 302.87 EUR (5)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
53.96%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
57
平均持有时间:
5 天
采收率:
0.35
长期交易:
3 715 (55.23%)
短期交易:
3 011 (44.77%)
利润因子:
1.08
预期回报:
1.64 EUR
平均利润:
28.17 EUR
平均损失:
-103.02 EUR
最大连续失误:
16 (-364.67 EUR)
最大连续亏损:
-6 490.04 EUR (1)
每月增长:
8.32%
年度预测:
101.33%
算法交易:
77%
结余跌幅:
绝对:
176.98 EUR
最大值:
31 316.83 EUR (79.79%)
相对跌幅:
结余:
84.28% (31 316.83 EUR)
净值:
82.26% (27 587.86 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD-ECN 571
NZDCAD-ECN 514
USDCHF-ECN 347
USDCAD-ECN 319
GBPUSD-ECN 297
AUDUSD-ECN 260
EURNZD-ECN 236
EURGBP-ECN 228
GBPCAD-ECN 225
NZDUSD-ECN 218
NZDCHF-ECN 216
AUDCAD-ECN 209
EURCHF-ECN 201
GBPNZD-ECN 199
GBPJPY-ECN 192
USDSGD-ECN 191
GBPAUD-ECN 182
USDJPY-ECN 179
EURCAD-ECN 179
AUDNZD-ECN 170
GBPCHF-ECN 164
CHFJPY-ECN 162
EURJPY-ECN 161
EURAUD-ECN 160
CADJPY-ECN 159
NZDJPY-ECN 159
AUDCHF-ECN 159
CADCHF-ECN 151
AUDJPY-ECN 141
XAUUSD-ECN 101
EURSGD-ECN 39
UKOUSD-ECN 36
XAGUSD-ECN 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD-ECN -292
NZDCAD-ECN 4.3K
USDCHF-ECN -4.1K
USDCAD-ECN 959
GBPUSD-ECN -1.5K
AUDUSD-ECN 624
EURNZD-ECN -8.7K
EURGBP-ECN 1.9K
GBPCAD-ECN 1.8K
NZDUSD-ECN 2.5K
NZDCHF-ECN 1.5K
AUDCAD-ECN 943
EURCHF-ECN 1.6K
GBPNZD-ECN 3K
GBPJPY-ECN -3.6K
USDSGD-ECN 2K
GBPAUD-ECN 1.9K
USDJPY-ECN 1.3K
EURCAD-ECN 50
AUDNZD-ECN 604
GBPCHF-ECN -130
CHFJPY-ECN 177
EURJPY-ECN 823
EURAUD-ECN 1.4K
CADJPY-ECN 1.1K
NZDJPY-ECN 2.2K
AUDCHF-ECN 869
CADCHF-ECN 1.3K
AUDJPY-ECN 1.2K
XAUUSD-ECN -2.8K
EURSGD-ECN -750
UKOUSD-ECN 439
XAGUSD-ECN 4
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD-ECN -2.5K
NZDCAD-ECN 43K
USDCHF-ECN -4.6K
USDCAD-ECN 28K
GBPUSD-ECN 13K
AUDUSD-ECN 17K
EURNZD-ECN 4.6K
EURGBP-ECN 26K
GBPCAD-ECN 21K
NZDUSD-ECN 24K
NZDCHF-ECN 15K
AUDCAD-ECN 21K
EURCHF-ECN 6.5K
GBPNZD-ECN 47K
GBPJPY-ECN -155
USDSGD-ECN 24K
GBPAUD-ECN 18K
USDJPY-ECN 60K
EURCAD-ECN 23K
AUDNZD-ECN -29K
GBPCHF-ECN 7.2K
CHFJPY-ECN 19K
EURJPY-ECN 34K
EURAUD-ECN 26K
CADJPY-ECN 35K
NZDJPY-ECN 30K
AUDCHF-ECN 8.8K
CADCHF-ECN 4.9K
AUDJPY-ECN 32K
XAUUSD-ECN 55K
EURSGD-ECN -2.6K
UKOUSD-ECN 26K
XAGUSD-ECN 15
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 183.42 EUR
最差交易: -6 490 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +517.55 EUR
最大连续亏损: -364.67 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

My trading experience is over 15 years.

The strategy changed on July 1st following the excessive decline in the first half of 2025. I analyzed the mistakes, and the new strategy will not repeat them. The drawdown will now be controlled at a maximum of around 30%, with a performance between 5% and 15% per month, exceptionally higher.

Ability to directly copy this account from VTMarket :

Set your account to "autoscale" on VT Trade to follow me with the same level of risk as me.

Using the VT Trade multiplier, you will win much faster but with much higher drawdown risk.


没有评论
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.04 04:38
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.11.28 16:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.10 21:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.14 04:08
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.27 02:15
80% of growth achieved within 33 days. This comprises 3.93% of days out of 840 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 09:50
No swaps are charged on the signal account
2025.05.22 11:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 23:05
80% of growth achieved within 41 days. This comprises 4.91% of days out of 835 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
如果您还没有安装平台，您可以在这里下载