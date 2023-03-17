- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
6 726
盈利交易:
5 366 (79.77%)
亏损交易:
1 360 (20.22%)
最好交易:
4 183.42 EUR
最差交易:
-6 490.04 EUR
毛利:
151 162.65 EUR (1 919 902 pips)
毛利亏损:
-140 103.41 EUR (1 301 332 pips)
最大连续赢利:
114 (517.55 EUR)
最大连续盈利:
4 302.87 EUR (5)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
53.96%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
57
平均持有时间:
5 天
采收率:
0.35
长期交易:
3 715 (55.23%)
短期交易:
3 011 (44.77%)
利润因子:
1.08
预期回报:
1.64 EUR
平均利润:
28.17 EUR
平均损失:
-103.02 EUR
最大连续失误:
16 (-364.67 EUR)
最大连续亏损:
-6 490.04 EUR (1)
每月增长:
8.32%
年度预测:
101.33%
算法交易:
77%
结余跌幅:
绝对:
176.98 EUR
最大值:
31 316.83 EUR (79.79%)
相对跌幅:
结余:
84.28% (31 316.83 EUR)
净值:
82.26% (27 587.86 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD-ECN
|571
|NZDCAD-ECN
|514
|USDCHF-ECN
|347
|USDCAD-ECN
|319
|GBPUSD-ECN
|297
|AUDUSD-ECN
|260
|EURNZD-ECN
|236
|EURGBP-ECN
|228
|GBPCAD-ECN
|225
|NZDUSD-ECN
|218
|NZDCHF-ECN
|216
|AUDCAD-ECN
|209
|EURCHF-ECN
|201
|GBPNZD-ECN
|199
|GBPJPY-ECN
|192
|USDSGD-ECN
|191
|GBPAUD-ECN
|182
|USDJPY-ECN
|179
|EURCAD-ECN
|179
|AUDNZD-ECN
|170
|GBPCHF-ECN
|164
|CHFJPY-ECN
|162
|EURJPY-ECN
|161
|EURAUD-ECN
|160
|CADJPY-ECN
|159
|NZDJPY-ECN
|159
|AUDCHF-ECN
|159
|CADCHF-ECN
|151
|AUDJPY-ECN
|141
|XAUUSD-ECN
|101
|EURSGD-ECN
|39
|UKOUSD-ECN
|36
|XAGUSD-ECN
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD-ECN
|-292
|NZDCAD-ECN
|4.3K
|USDCHF-ECN
|-4.1K
|USDCAD-ECN
|959
|GBPUSD-ECN
|-1.5K
|AUDUSD-ECN
|624
|EURNZD-ECN
|-8.7K
|EURGBP-ECN
|1.9K
|GBPCAD-ECN
|1.8K
|NZDUSD-ECN
|2.5K
|NZDCHF-ECN
|1.5K
|AUDCAD-ECN
|943
|EURCHF-ECN
|1.6K
|GBPNZD-ECN
|3K
|GBPJPY-ECN
|-3.6K
|USDSGD-ECN
|2K
|GBPAUD-ECN
|1.9K
|USDJPY-ECN
|1.3K
|EURCAD-ECN
|50
|AUDNZD-ECN
|604
|GBPCHF-ECN
|-130
|CHFJPY-ECN
|177
|EURJPY-ECN
|823
|EURAUD-ECN
|1.4K
|CADJPY-ECN
|1.1K
|NZDJPY-ECN
|2.2K
|AUDCHF-ECN
|869
|CADCHF-ECN
|1.3K
|AUDJPY-ECN
|1.2K
|XAUUSD-ECN
|-2.8K
|EURSGD-ECN
|-750
|UKOUSD-ECN
|439
|XAGUSD-ECN
|4
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD-ECN
|-2.5K
|NZDCAD-ECN
|43K
|USDCHF-ECN
|-4.6K
|USDCAD-ECN
|28K
|GBPUSD-ECN
|13K
|AUDUSD-ECN
|17K
|EURNZD-ECN
|4.6K
|EURGBP-ECN
|26K
|GBPCAD-ECN
|21K
|NZDUSD-ECN
|24K
|NZDCHF-ECN
|15K
|AUDCAD-ECN
|21K
|EURCHF-ECN
|6.5K
|GBPNZD-ECN
|47K
|GBPJPY-ECN
|-155
|USDSGD-ECN
|24K
|GBPAUD-ECN
|18K
|USDJPY-ECN
|60K
|EURCAD-ECN
|23K
|AUDNZD-ECN
|-29K
|GBPCHF-ECN
|7.2K
|CHFJPY-ECN
|19K
|EURJPY-ECN
|34K
|EURAUD-ECN
|26K
|CADJPY-ECN
|35K
|NZDJPY-ECN
|30K
|AUDCHF-ECN
|8.8K
|CADCHF-ECN
|4.9K
|AUDJPY-ECN
|32K
|XAUUSD-ECN
|55K
|EURSGD-ECN
|-2.6K
|UKOUSD-ECN
|26K
|XAGUSD-ECN
|15
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 183.42 EUR
最差交易: -6 490 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +517.55 EUR
最大连续亏损: -364.67 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
My trading experience is over 15 years.
The strategy changed on July 1st following the excessive decline in the first half of 2025. I analyzed the mistakes, and the new strategy will not repeat them. The drawdown will now be controlled at a maximum of around 30%, with a performance between 5% and 15% per month, exceptionally higher.
Ability to directly copy this account from VTMarket :
Set your account to "autoscale" on VT Trade to follow me with the same level of risk as me.
Using the VT Trade multiplier, you will win much faster but with much higher drawdown risk.
