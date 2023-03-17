СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / SniperTrader VTMarket ex Scalper Trader
David CAUJOLLE

SniperTrader VTMarket ex Scalper Trader

David CAUJOLLE
0 отзывов
Надежность
151 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2023 320%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 726
Прибыльных трейдов:
5 366 (79.77%)
Убыточных трейдов:
1 360 (20.22%)
Лучший трейд:
4 183.42 EUR
Худший трейд:
-6 490.04 EUR
Общая прибыль:
151 162.65 EUR (1 919 902 pips)
Общий убыток:
-140 103.41 EUR (1 301 332 pips)
Макс. серия выигрышей:
114 (517.55 EUR)
Макс. прибыль в серии:
4 302.87 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
53.96%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.35
Длинных трейдов:
3 715 (55.23%)
Коротких трейдов:
3 011 (44.77%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
1.64 EUR
Средняя прибыль:
28.17 EUR
Средний убыток:
-103.02 EUR
Макс. серия проигрышей:
16 (-364.67 EUR)
Макс. убыток в серии:
-6 490.04 EUR (1)
Прирост в месяц:
8.35%
Годовой прогноз:
101.33%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
176.98 EUR
Максимальная:
31 316.83 EUR (79.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.28% (31 316.83 EUR)
По эквити:
82.26% (27 587.86 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD-ECN 571
NZDCAD-ECN 514
USDCHF-ECN 347
USDCAD-ECN 319
GBPUSD-ECN 297
AUDUSD-ECN 260
EURNZD-ECN 236
EURGBP-ECN 228
GBPCAD-ECN 225
NZDUSD-ECN 218
NZDCHF-ECN 216
AUDCAD-ECN 209
EURCHF-ECN 201
GBPNZD-ECN 199
GBPJPY-ECN 192
USDSGD-ECN 191
GBPAUD-ECN 182
USDJPY-ECN 179
EURCAD-ECN 179
AUDNZD-ECN 170
GBPCHF-ECN 164
CHFJPY-ECN 162
EURJPY-ECN 161
EURAUD-ECN 160
CADJPY-ECN 159
NZDJPY-ECN 159
AUDCHF-ECN 159
CADCHF-ECN 151
AUDJPY-ECN 141
XAUUSD-ECN 101
EURSGD-ECN 39
UKOUSD-ECN 36
XAGUSD-ECN 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD-ECN -292
NZDCAD-ECN 4.3K
USDCHF-ECN -4.1K
USDCAD-ECN 959
GBPUSD-ECN -1.5K
AUDUSD-ECN 624
EURNZD-ECN -8.7K
EURGBP-ECN 1.9K
GBPCAD-ECN 1.8K
NZDUSD-ECN 2.5K
NZDCHF-ECN 1.5K
AUDCAD-ECN 943
EURCHF-ECN 1.6K
GBPNZD-ECN 3K
GBPJPY-ECN -3.6K
USDSGD-ECN 2K
GBPAUD-ECN 1.9K
USDJPY-ECN 1.3K
EURCAD-ECN 50
AUDNZD-ECN 604
GBPCHF-ECN -130
CHFJPY-ECN 177
EURJPY-ECN 823
EURAUD-ECN 1.4K
CADJPY-ECN 1.1K
NZDJPY-ECN 2.2K
AUDCHF-ECN 869
CADCHF-ECN 1.3K
AUDJPY-ECN 1.2K
XAUUSD-ECN -2.8K
EURSGD-ECN -750
UKOUSD-ECN 439
XAGUSD-ECN 4
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD-ECN -2.5K
NZDCAD-ECN 43K
USDCHF-ECN -4.6K
USDCAD-ECN 28K
GBPUSD-ECN 13K
AUDUSD-ECN 17K
EURNZD-ECN 4.6K
EURGBP-ECN 26K
GBPCAD-ECN 21K
NZDUSD-ECN 24K
NZDCHF-ECN 15K
AUDCAD-ECN 21K
EURCHF-ECN 6.5K
GBPNZD-ECN 47K
GBPJPY-ECN -155
USDSGD-ECN 24K
GBPAUD-ECN 18K
USDJPY-ECN 60K
EURCAD-ECN 23K
AUDNZD-ECN -29K
GBPCHF-ECN 7.2K
CHFJPY-ECN 19K
EURJPY-ECN 34K
EURAUD-ECN 26K
CADJPY-ECN 35K
NZDJPY-ECN 30K
AUDCHF-ECN 8.8K
CADCHF-ECN 4.9K
AUDJPY-ECN 32K
XAUUSD-ECN 55K
EURSGD-ECN -2.6K
UKOUSD-ECN 26K
XAGUSD-ECN 15
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 183.42 EUR
Худший трейд: -6 490 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +517.55 EUR
Макс. убыток в серии: -364.67 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

My trading experience is over 15 years.

The strategy changed on July 1st following the excessive decline in the first half of 2025. I analyzed the mistakes, and the new strategy will not repeat them. The drawdown will now be controlled at a maximum of around 30%, with a performance between 5% and 15% per month, exceptionally higher.

Ability to directly copy this account from VTMarket :

Set your account to "autoscale" on VT Trade to follow me with the same level of risk as me.

Using the VT Trade multiplier, you will win much faster but with much higher drawdown risk.


Нет отзывов
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.04 04:38
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.11.28 16:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.10 21:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.14 04:08
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.27 02:15
80% of growth achieved within 33 days. This comprises 3.93% of days out of 840 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 09:50
No swaps are charged on the signal account
2025.05.22 11:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 23:05
80% of growth achieved within 41 days. This comprises 4.91% of days out of 835 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
