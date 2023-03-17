SignalsSections
SniperTrader VTMarket ex Scalper Trader
David CAUJOLLE

SniperTrader VTMarket ex Scalper Trader

David CAUJOLLE
0 reviews
Reliability
150 weeks
0 / 0 USD
Copy for 3000 USD per month
growth since 2023 318%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
6 720
Profit Trades:
5 362 (79.79%)
Loss Trades:
1 358 (20.21%)
Best trade:
4 183.42 EUR
Worst trade:
-6 490.04 EUR
Gross Profit:
151 077.65 EUR (1 916 644 pips)
Gross Loss:
-140 096.10 EUR (1 301 042 pips)
Maximum consecutive wins:
114 (517.55 EUR)
Maximal consecutive profit:
4 302.87 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
53.96%
Latest trade:
26 minutes ago
Trades per week:
72
Avg holding time:
5 days
Recovery Factor:
0.35
Long Trades:
3 713 (55.25%)
Short Trades:
3 007 (44.75%)
Profit Factor:
1.08
Expected Payoff:
1.63 EUR
Average Profit:
28.18 EUR
Average Loss:
-103.16 EUR
Maximum consecutive losses:
16 (-364.67 EUR)
Maximal consecutive loss:
-6 490.04 EUR (1)
Monthly growth:
7.90%
Annual Forecast:
95.80%
Algo trading:
77%
Drawdown by balance:
Absolute:
176.98 EUR
Maximal:
31 316.83 EUR (79.79%)
Relative drawdown:
By Balance:
84.28% (31 316.83 EUR)
By Equity:
82.26% (27 587.86 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD-ECN 571
NZDCAD-ECN 514
USDCHF-ECN 347
USDCAD-ECN 319
GBPUSD-ECN 297
AUDUSD-ECN 260
EURNZD-ECN 236
EURGBP-ECN 228
GBPCAD-ECN 225
NZDUSD-ECN 218
NZDCHF-ECN 216
AUDCAD-ECN 209
EURCHF-ECN 201
GBPNZD-ECN 199
GBPJPY-ECN 192
USDSGD-ECN 191
GBPAUD-ECN 180
USDJPY-ECN 179
EURCAD-ECN 178
AUDNZD-ECN 170
GBPCHF-ECN 164
CHFJPY-ECN 162
EURJPY-ECN 161
EURAUD-ECN 159
CADJPY-ECN 159
NZDJPY-ECN 159
AUDCHF-ECN 157
CADCHF-ECN 151
AUDJPY-ECN 141
XAUUSD-ECN 101
EURSGD-ECN 39
UKOUSD-ECN 36
XAGUSD-ECN 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD-ECN -292
NZDCAD-ECN 4.3K
USDCHF-ECN -4.1K
USDCAD-ECN 959
GBPUSD-ECN -1.5K
AUDUSD-ECN 624
EURNZD-ECN -8.7K
EURGBP-ECN 1.9K
GBPCAD-ECN 1.8K
NZDUSD-ECN 2.5K
NZDCHF-ECN 1.5K
AUDCAD-ECN 943
EURCHF-ECN 1.6K
GBPNZD-ECN 3K
GBPJPY-ECN -3.6K
USDSGD-ECN 2K
GBPAUD-ECN 1.9K
USDJPY-ECN 1.3K
EURCAD-ECN 41
AUDNZD-ECN 604
GBPCHF-ECN -130
CHFJPY-ECN 177
EURJPY-ECN 823
EURAUD-ECN 1.4K
CADJPY-ECN 1.1K
NZDJPY-ECN 2.2K
AUDCHF-ECN 848
CADCHF-ECN 1.3K
AUDJPY-ECN 1.2K
XAUUSD-ECN -2.8K
EURSGD-ECN -750
UKOUSD-ECN 439
XAGUSD-ECN 4
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD-ECN -2.5K
NZDCAD-ECN 43K
USDCHF-ECN -4.6K
USDCAD-ECN 28K
GBPUSD-ECN 13K
AUDUSD-ECN 17K
EURNZD-ECN 4.6K
EURGBP-ECN 26K
GBPCAD-ECN 21K
NZDUSD-ECN 24K
NZDCHF-ECN 15K
AUDCAD-ECN 21K
EURCHF-ECN 6.5K
GBPNZD-ECN 47K
GBPJPY-ECN -155
USDSGD-ECN 24K
GBPAUD-ECN 17K
USDJPY-ECN 60K
EURCAD-ECN 23K
AUDNZD-ECN -29K
GBPCHF-ECN 7.2K
CHFJPY-ECN 19K
EURJPY-ECN 34K
EURAUD-ECN 25K
CADJPY-ECN 35K
NZDJPY-ECN 30K
AUDCHF-ECN 8.7K
CADCHF-ECN 4.9K
AUDJPY-ECN 32K
XAUUSD-ECN 55K
EURSGD-ECN -2.6K
UKOUSD-ECN 26K
XAGUSD-ECN 15
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +4 183.42 EUR
Worst trade: -6 490 EUR
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +517.55 EUR
Maximal consecutive loss: -364.67 EUR

My trading experience is over 15 years.

The strategy changed on July 1st following the excessive decline in the first half of 2025. I analyzed the mistakes, and the new strategy will not repeat them. The drawdown will now be controlled at a maximum of around 30%, with a performance between 5% and 15% per month, exceptionally higher.

Ability to directly copy this account from VTMarket :

Set your account to "autoscale" on VT Trade to follow me with the same level of risk as me.

Using the VT Trade multiplier, you will win much faster but with much higher drawdown risk.


