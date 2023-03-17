- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSD-ECN
|571
|NZDCAD-ECN
|514
|USDCHF-ECN
|347
|USDCAD-ECN
|319
|GBPUSD-ECN
|297
|AUDUSD-ECN
|260
|EURNZD-ECN
|236
|EURGBP-ECN
|228
|GBPCAD-ECN
|225
|NZDUSD-ECN
|218
|NZDCHF-ECN
|216
|AUDCAD-ECN
|209
|EURCHF-ECN
|201
|GBPNZD-ECN
|199
|GBPJPY-ECN
|192
|USDSGD-ECN
|191
|GBPAUD-ECN
|180
|USDJPY-ECN
|179
|EURCAD-ECN
|178
|AUDNZD-ECN
|170
|GBPCHF-ECN
|164
|CHFJPY-ECN
|162
|EURJPY-ECN
|161
|EURAUD-ECN
|159
|CADJPY-ECN
|159
|NZDJPY-ECN
|159
|AUDCHF-ECN
|157
|CADCHF-ECN
|151
|AUDJPY-ECN
|141
|XAUUSD-ECN
|101
|EURSGD-ECN
|39
|UKOUSD-ECN
|36
|XAGUSD-ECN
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD-ECN
|-292
|NZDCAD-ECN
|4.3K
|USDCHF-ECN
|-4.1K
|USDCAD-ECN
|959
|GBPUSD-ECN
|-1.5K
|AUDUSD-ECN
|624
|EURNZD-ECN
|-8.7K
|EURGBP-ECN
|1.9K
|GBPCAD-ECN
|1.8K
|NZDUSD-ECN
|2.5K
|NZDCHF-ECN
|1.5K
|AUDCAD-ECN
|943
|EURCHF-ECN
|1.6K
|GBPNZD-ECN
|3K
|GBPJPY-ECN
|-3.6K
|USDSGD-ECN
|2K
|GBPAUD-ECN
|1.9K
|USDJPY-ECN
|1.3K
|EURCAD-ECN
|41
|AUDNZD-ECN
|604
|GBPCHF-ECN
|-130
|CHFJPY-ECN
|177
|EURJPY-ECN
|823
|EURAUD-ECN
|1.4K
|CADJPY-ECN
|1.1K
|NZDJPY-ECN
|2.2K
|AUDCHF-ECN
|848
|CADCHF-ECN
|1.3K
|AUDJPY-ECN
|1.2K
|XAUUSD-ECN
|-2.8K
|EURSGD-ECN
|-750
|UKOUSD-ECN
|439
|XAGUSD-ECN
|4
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD-ECN
|-2.5K
|NZDCAD-ECN
|43K
|USDCHF-ECN
|-4.6K
|USDCAD-ECN
|28K
|GBPUSD-ECN
|13K
|AUDUSD-ECN
|17K
|EURNZD-ECN
|4.6K
|EURGBP-ECN
|26K
|GBPCAD-ECN
|21K
|NZDUSD-ECN
|24K
|NZDCHF-ECN
|15K
|AUDCAD-ECN
|21K
|EURCHF-ECN
|6.5K
|GBPNZD-ECN
|47K
|GBPJPY-ECN
|-155
|USDSGD-ECN
|24K
|GBPAUD-ECN
|17K
|USDJPY-ECN
|60K
|EURCAD-ECN
|23K
|AUDNZD-ECN
|-29K
|GBPCHF-ECN
|7.2K
|CHFJPY-ECN
|19K
|EURJPY-ECN
|34K
|EURAUD-ECN
|25K
|CADJPY-ECN
|35K
|NZDJPY-ECN
|30K
|AUDCHF-ECN
|8.7K
|CADCHF-ECN
|4.9K
|AUDJPY-ECN
|32K
|XAUUSD-ECN
|55K
|EURSGD-ECN
|-2.6K
|UKOUSD-ECN
|26K
|XAGUSD-ECN
|15
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Drawdown
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VTMarkets-Live 3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
My trading experience is over 15 years.
The strategy changed on July 1st following the excessive decline in the first half of 2025. I analyzed the mistakes, and the new strategy will not repeat them. The drawdown will now be controlled at a maximum of around 30%, with a performance between 5% and 15% per month, exceptionally higher.
Ability to directly copy this account from VTMarket :
Set your account to "autoscale" on VT Trade to follow me with the same level of risk as me.
Using the VT Trade multiplier, you will win much faster but with much higher drawdown risk.
USD
EUR
EUR