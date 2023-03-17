SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SniperTrader VTMarket ex Scalper Trader
David CAUJOLLE

SniperTrader VTMarket ex Scalper Trader

David CAUJOLLE
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
151 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2023 331%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
6 740
Gewinntrades:
5 379 (79.80%)
Verlusttrades:
1 361 (20.19%)
Bester Trade:
4 183.42 EUR
Schlechtester Trade:
-6 490.04 EUR
Bruttoprofit:
151 533.10 EUR (1 929 890 pips)
Bruttoverlust:
-140 109.51 EUR (1 301 460 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
114 (517.55 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 302.87 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
53.96%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
49
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
0.36
Long-Positionen:
3 722 (55.22%)
Short-Positionen:
3 018 (44.78%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
1.69 EUR
Durchschnittlicher Profit:
28.17 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-102.95 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-364.67 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 490.04 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
13.92%
Jahresprognose:
168.94%
Algo-Trading:
77%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
176.98 EUR
Maximaler:
31 316.83 EUR (79.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
84.28% (31 316.83 EUR)
Kapital:
82.26% (27 587.86 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD-ECN 572
NZDCAD-ECN 514
USDCHF-ECN 348
USDCAD-ECN 320
GBPUSD-ECN 298
AUDUSD-ECN 260
EURNZD-ECN 236
EURGBP-ECN 228
GBPCAD-ECN 226
NZDUSD-ECN 219
NZDCHF-ECN 216
AUDCAD-ECN 209
EURCHF-ECN 201
GBPNZD-ECN 199
GBPJPY-ECN 192
USDSGD-ECN 192
GBPAUD-ECN 183
EURCAD-ECN 180
USDJPY-ECN 179
AUDNZD-ECN 172
GBPCHF-ECN 164
CHFJPY-ECN 162
EURJPY-ECN 161
EURAUD-ECN 160
AUDCHF-ECN 160
CADJPY-ECN 159
NZDJPY-ECN 159
CADCHF-ECN 151
AUDJPY-ECN 142
XAUUSD-ECN 101
EURSGD-ECN 39
UKOUSD-ECN 37
XAGUSD-ECN 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD-ECN -286
NZDCAD-ECN 4.3K
USDCHF-ECN -4.1K
USDCAD-ECN 1K
GBPUSD-ECN -1.4K
AUDUSD-ECN 624
EURNZD-ECN -8.7K
EURGBP-ECN 1.9K
GBPCAD-ECN 1.8K
NZDUSD-ECN 2.5K
NZDCHF-ECN 1.5K
AUDCAD-ECN 943
EURCHF-ECN 1.6K
GBPNZD-ECN 3K
GBPJPY-ECN -3.6K
USDSGD-ECN 2K
GBPAUD-ECN 2K
EURCAD-ECN 110
USDJPY-ECN 1.3K
AUDNZD-ECN 644
GBPCHF-ECN -130
CHFJPY-ECN 177
EURJPY-ECN 823
EURAUD-ECN 1.4K
AUDCHF-ECN 884
CADJPY-ECN 1.1K
NZDJPY-ECN 2.2K
CADCHF-ECN 1.3K
AUDJPY-ECN 1.3K
XAUUSD-ECN -2.8K
EURSGD-ECN -750
UKOUSD-ECN 432
XAGUSD-ECN 4
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD-ECN -2.4K
NZDCAD-ECN 43K
USDCHF-ECN -4.4K
USDCAD-ECN 28K
GBPUSD-ECN 14K
AUDUSD-ECN 17K
EURNZD-ECN 4.6K
EURGBP-ECN 26K
GBPCAD-ECN 21K
NZDUSD-ECN 24K
NZDCHF-ECN 15K
AUDCAD-ECN 21K
EURCHF-ECN 6.5K
GBPNZD-ECN 47K
GBPJPY-ECN -155
USDSGD-ECN 24K
GBPAUD-ECN 19K
EURCAD-ECN 26K
USDJPY-ECN 60K
AUDNZD-ECN -28K
GBPCHF-ECN 7.2K
CHFJPY-ECN 19K
EURJPY-ECN 34K
EURAUD-ECN 26K
AUDCHF-ECN 9K
CADJPY-ECN 35K
NZDJPY-ECN 30K
CADCHF-ECN 4.9K
AUDJPY-ECN 34K
XAUUSD-ECN 55K
EURSGD-ECN -2.6K
UKOUSD-ECN 26K
XAGUSD-ECN 15
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 183.42 EUR
Schlechtester Trade: -6 490 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +517.55 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -364.67 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

My trading experience is over 15 years.

The strategy changed on July 1st following the excessive decline in the first half of 2025. I analyzed the mistakes, and the new strategy will not repeat them. The drawdown will now be controlled at a maximum of around 30%, with a performance between 5% and 15% per month, exceptionally higher.

Ability to directly copy this account from VTMarket :

Set your account to "autoscale" on VT Trade to follow me with the same level of risk as me.

Using the VT Trade multiplier, you will win much faster but with much higher drawdown risk.


Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SniperTrader VTMarket ex Scalper Trader
3000 USD pro Monat
331%
0
0
USD
14K
EUR
151
77%
6 740
79%
100%
1.08
1.69
EUR
84%
1:500
