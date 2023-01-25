シグナルセクション
Yu Hong
レビュー0件
信頼性
153週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 54%
XMGlobal-Real 6
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
6 604
利益トレード:
5 064 (76.68%)
損失トレード:
1 540 (23.32%)
ベストトレード:
21.36 USD
最悪のトレード:
-19.65 USD
総利益:
568.38 USD (267 231 pips)
総損失:
-327.59 USD (189 994 pips)
最大連続の勝ち:
110 (22.88 USD)
最大連続利益:
50.11 USD (35)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
60.03%
最大入金額:
24.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
4.91
長いトレード:
2 042 (30.92%)
短いトレード:
4 562 (69.08%)
プロフィットファクター:
1.74
期待されたペイオフ:
0.04 USD
平均利益:
0.11 USD
平均損失:
-0.21 USD
最大連続の負け:
12 (-8.27 USD)
最大連続損失:
-49.04 USD (5)
月間成長:
1.82%
年間予想:
22.89%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
49.04 USD (6.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.03% (49.04 USD)
エクイティによる:
33.60% (179.18 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDm# 6604
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDm# 241
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDm# 76K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +21.36 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +22.88 USD
最大連続損失: -8.27 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

  • The signal account uses the micro account in XM platform, which is different from the number of accounts in other platforms (ICMarkets, Exness, Tickmill, etc.). 0.01 hands of the general account=1 hand of XM

  • Micro account opening link of XM platform


2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 20:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 18:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 11:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.10.07 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 05:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 19:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 13:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.14 07:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 12:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
No swaps are charged on the signal account
