Yu Hong

HongYuATM

Yu Hong
0 recensioni
Affidabilità
140 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 49%
XMGlobal-Real 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 252
Profit Trade:
4 806 (76.87%)
Loss Trade:
1 446 (23.13%)
Best Trade:
12.70 USD
Worst Trade:
-8.88 USD
Profitto lordo:
489.39 USD (243 600 pips)
Perdita lorda:
-267.89 USD (163 534 pips)
Vincite massime consecutive:
110 (22.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.55 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
56.03%
Massimo carico di deposito:
4.34%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
21.78
Long Trade:
1 788 (28.60%)
Short Trade:
4 464 (71.40%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
0.10 USD
Perdita media:
-0.19 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-8.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.88 USD (1)
Crescita mensile:
0.49%
Previsione annuale:
9.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
10.17 USD (1.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.91% (10.17 USD)
Per equità:
33.60% (179.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm# 6252
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm# 221
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm# 78K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.70 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +22.88 USD
Massima perdita consecutiva: -8.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

  • If it is not a micro account of XM platform, it is not recommended to follow the order！

  • If it is not a micro account of XM platform, it is not recommended to follow the order！

  • If it is not a micro account of XM platform, it is not recommended to follow the order！


  • The signal account uses the micro account in XM platform, which is different from the number of accounts in other platforms (ICMarkets, Exness, Tickmill, etc.). 0.01 hands of the general account=1 hand of XM

  • Micro account opening link of XM platform


2025.09.03 19:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 13:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.14 07:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 12:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.12 07:46
No swaps are charged
2025.05.12 07:46
No swaps are charged
2025.05.12 07:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.10 08:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.07 11:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 13:05
No swaps are charged on the signal account
2025.04.17 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 00:33
No swaps are charged
2025.03.07 00:33
No swaps are charged
