- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDm#
|6252
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDm#
|221
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDm#
|78K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
-
If it is not a micro account of XM platform, it is not recommended to follow the order！
-
If it is not a micro account of XM platform, it is not recommended to follow the order！
-
If it is not a micro account of XM platform, it is not recommended to follow the order！
-
The signal account uses the micro account in XM platform, which is different from the number of accounts in other platforms (ICMarkets, Exness, Tickmill, etc.). 0.01 hands of the general account=1 hand of XM
-
Micro account opening link of XM platform
USD
USD
USD