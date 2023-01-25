СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / HongYuATM
Yu Hong

HongYuATM

Yu Hong
0 отзывов
Надежность
153 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 54%
XMGlobal-Real 6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 598
Прибыльных трейдов:
5 060 (76.68%)
Убыточных трейдов:
1 538 (23.31%)
Лучший трейд:
21.36 USD
Худший трейд:
-19.65 USD
Общая прибыль:
567.47 USD (266 632 pips)
Общий убыток:
-327.06 USD (189 463 pips)
Макс. серия выигрышей:
110 (22.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.11 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
60.03%
Макс. загрузка депозита:
24.19%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
4.90
Длинных трейдов:
2 038 (30.89%)
Коротких трейдов:
4 560 (69.11%)
Профит фактор:
1.74
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
0.11 USD
Средний убыток:
-0.21 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-8.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.04 USD (5)
Прирост в месяц:
2.01%
Годовой прогноз:
24.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
49.04 USD (6.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.03% (49.04 USD)
По эквити:
33.60% (179.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDm# 6598
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDm# 240
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDm# 76K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.36 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +22.88 USD
Макс. убыток в серии: -8.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

  • If it is not a micro account of XM platform, it is not recommended to follow the order！

  • The signal account uses the micro account in XM platform, which is different from the number of accounts in other platforms (ICMarkets, Exness, Tickmill, etc.). 0.01 hands of the general account=1 hand of XM

  • Micro account opening link of XM platform


Нет отзывов
2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 20:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 18:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 11:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.10.07 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 05:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 19:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 13:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.14 07:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 12:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
No swaps are charged on the signal account
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HongYuATM
30 USD в месяц
54%
0
0
USD
610
USD
153
100%
6 598
76%
60%
1.73
0.04
USD
34%
1:500
Копировать

