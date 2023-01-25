信号部分
信号 / MetaTrader 4 / HongYuATM
Yu Hong

HongYuATM

Yu Hong
0条评论
可靠性
153
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 54%
XMGlobal-Real 6
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
6 598
盈利交易:
5 060 (76.68%)
亏损交易:
1 538 (23.31%)
最好交易:
21.36 USD
最差交易:
-19.65 USD
毛利:
567.47 USD (266 632 pips)
毛利亏损:
-327.06 USD (189 463 pips)
最大连续赢利:
110 (22.88 USD)
最大连续盈利:
50.11 USD (35)
夏普比率:
0.06
交易活动:
60.03%
最大入金加载:
24.19%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
41
平均持有时间:
19 小时
采收率:
4.90
长期交易:
2 038 (30.89%)
短期交易:
4 560 (69.11%)
利润因子:
1.74
预期回报:
0.04 USD
平均利润:
0.11 USD
平均损失:
-0.21 USD
最大连续失误:
12 (-8.27 USD)
最大连续亏损:
-49.04 USD (5)
每月增长:
1.89%
年度预测:
24.90%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
49.04 USD (6.35%)
相对跌幅:
结余:
7.03% (49.04 USD)
净值:
33.60% (179.18 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDm# 6598
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDm# 240
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDm# 76K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +21.36 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +22.88 USD
最大连续亏损: -8.27 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

  • 如果不是XM平台的微型账号不建议跟单！

  • 如果不是XM平台的微型账号不建议跟单！

  • 如果不是XM平台的微型账号不建议跟单！


  • 该信号账户使用的是XM平台中微型账号，和其他平台的账户（ICMarkets、Exness、Tickmill等等）的手数不一样，一般账户的0.01手 == XM的1手

  • XM平台的微型账号开户点此点此



没有评论
2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 20:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 18:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 11:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.10.07 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 05:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 19:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 13:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.14 07:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 12:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
No swaps are charged on the signal account
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
HongYuATM
每月30 USD
54%
0
0
USD
610
USD
153
100%
6 598
76%
60%
1.73
0.04
USD
34%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载