交易:
6 598
盈利交易:
5 060 (76.68%)
亏损交易:
1 538 (23.31%)
最好交易:
21.36 USD
最差交易:
-19.65 USD
毛利:
567.47 USD (266 632 pips)
毛利亏损:
-327.06 USD (189 463 pips)
最大连续赢利:
110 (22.88 USD)
最大连续盈利:
50.11 USD (35)
夏普比率:
0.06
交易活动:
60.03%
最大入金加载:
24.19%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
41
平均持有时间:
19 小时
采收率:
4.90
长期交易:
2 038 (30.89%)
短期交易:
4 560 (69.11%)
利润因子:
1.74
预期回报:
0.04 USD
平均利润:
0.11 USD
平均损失:
-0.21 USD
最大连续失误:
12 (-8.27 USD)
最大连续亏损:
-49.04 USD (5)
每月增长:
1.89%
年度预测:
24.90%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
49.04 USD (6.35%)
相对跌幅:
结余:
7.03% (49.04 USD)
净值:
33.60% (179.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDm#
|6598
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDm#
|240
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDm#
|76K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +21.36 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +22.88 USD
最大连续亏损: -8.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
如果不是XM平台的微型账号不建议跟单！
-
如果不是XM平台的微型账号不建议跟单！
-
如果不是XM平台的微型账号不建议跟单！
-
该信号账户使用的是XM平台中微型账号，和其他平台的账户（ICMarkets、Exness、Tickmill等等）的手数不一样，一般账户的0.01手 == XM的1手
-
XM平台的微型账号开户点此点此
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
54%
0
0
USD
USD
610
USD
USD
153
100%
6 598
76%
60%
1.73
0.04
USD
USD
34%
1:500