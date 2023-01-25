SinaisSeções
HongYuATM

Confiabilidade
153 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 54%
XMGlobal-Real 6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
6 604
Negociações com lucro:
5 064 (76.68%)
Negociações com perda:
1 540 (23.32%)
Melhor negociação:
21.36 USD
Pior negociação:
-19.65 USD
Lucro bruto:
568.38 USD (267 231 pips)
Perda bruta:
-327.59 USD (189 994 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
110 (22.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.11 USD (35)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
60.03%
Depósito máximo carregado:
24.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
4.91
Negociações longas:
2 042 (30.92%)
Negociações curtas:
4 562 (69.08%)
Fator de lucro:
1.74
Valor esperado:
0.04 USD
Lucro médio:
0.11 USD
Perda média:
-0.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-8.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-49.04 USD (5)
Crescimento mensal:
1.87%
Previsão anual:
22.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
49.04 USD (6.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.03% (49.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.60% (179.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDm# 6604
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDm# 241
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDm# 76K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +21.36 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +22.88 USD
Máxima perda consecutiva: -8.27 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 20:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 18:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 11:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.10.07 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 05:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 19:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 13:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.14 07:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 12:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
No swaps are charged on the signal account
