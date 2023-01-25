- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSDm#
|6252
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSDm#
|221
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSDm#
|78K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
-
If it is not a micro account of XM platform, it is not recommended to follow the order！
-
If it is not a micro account of XM platform, it is not recommended to follow the order！
-
If it is not a micro account of XM platform, it is not recommended to follow the order！
-
The signal account uses the micro account in XM platform, which is different from the number of accounts in other platforms (ICMarkets, Exness, Tickmill, etc.). 0.01 hands of the general account=1 hand of XM
-
Micro account opening link of XM platform
USD
USD
USD