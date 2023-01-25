SignauxSections
Yu Hong

HongYuATM

Yu Hong
0 avis
Fiabilité
140 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 49%
XMGlobal-Real 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 252
Bénéfice trades:
4 806 (76.87%)
Perte trades:
1 446 (23.13%)
Meilleure transaction:
12.70 USD
Pire transaction:
-8.88 USD
Bénéfice brut:
489.39 USD (243 600 pips)
Perte brute:
-267.89 USD (163 534 pips)
Gains consécutifs maximales:
110 (22.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23.55 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
56.03%
Charge de dépôt maximale:
4.34%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
21.78
Longs trades:
1 788 (28.60%)
Courts trades:
4 464 (71.40%)
Facteur de profit:
1.83
Rendement attendu:
0.04 USD
Bénéfice moyen:
0.10 USD
Perte moyenne:
-0.19 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-8.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-8.88 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.56%
Prévision annuelle:
9.32%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
10.17 USD (1.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.91% (10.17 USD)
Par fonds propres:
33.60% (179.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDm# 6252
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDm# 221
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDm# 78K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.70 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +22.88 USD
Perte consécutive maximale: -8.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

  • The signal account uses the micro account in XM platform, which is different from the number of accounts in other platforms (ICMarkets, Exness, Tickmill, etc.). 0.01 hands of the general account=1 hand of XM

  • Micro account opening link of XM platform


Aucun avis
2025.09.03 19:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 13:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.14 07:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 12:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.12 07:46
No swaps are charged
2025.05.12 07:46
No swaps are charged
2025.05.12 07:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.10 08:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.07 11:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 13:05
No swaps are charged on the signal account
2025.04.17 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 00:33
No swaps are charged
2025.03.07 00:33
No swaps are charged
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HongYuATM
30 USD par mois
49%
0
0
USD
646
USD
140
100%
6 252
76%
56%
1.82
0.04
USD
34%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.