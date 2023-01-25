SeñalesSecciones
Yu Hong

HongYuATM

Yu Hong
0 comentarios
Fiabilidad
153 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 54%
XMGlobal-Real 6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
6 604
Transacciones Rentables:
5 064 (76.68%)
Transacciones Irrentables:
1 540 (23.32%)
Mejor transacción:
21.36 USD
Peor transacción:
-19.65 USD
Beneficio Bruto:
568.38 USD (267 231 pips)
Pérdidas Brutas:
-327.59 USD (189 994 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
110 (22.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
50.11 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
60.03%
Carga máxima del depósito:
24.19%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
40
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
4.91
Transacciones Largas:
2 042 (30.92%)
Transacciones Cortas:
4 562 (69.08%)
Factor de Beneficio:
1.74
Beneficio Esperado:
0.04 USD
Beneficio medio:
0.11 USD
Pérdidas medias:
-0.21 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-8.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-49.04 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.87%
Pronóstico anual:
22.89%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
49.04 USD (6.35%)
Reducción relativa:
De balance:
7.03% (49.04 USD)
De fondos:
33.60% (179.18 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDm# 6604
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDm# 241
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDm# 76K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

  • If it is not a micro account of XM platform, it is not recommended to follow the order！

  • If it is not a micro account of XM platform, it is not recommended to follow the order！

  • If it is not a micro account of XM platform, it is not recommended to follow the order！


  • The signal account uses the micro account in XM platform, which is different from the number of accounts in other platforms (ICMarkets, Exness, Tickmill, etc.). 0.01 hands of the general account=1 hand of XM

  • Micro account opening link of XM platform


2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 20:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 18:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 11:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.10.07 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 05:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 19:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 13:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.14 07:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 12:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
No swaps are charged on the signal account
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
HongYuATM
30 USD al mes
54%
0
0
USD
611
USD
153
100%
6 604
76%
60%
1.73
0.04
USD
34%
1:500
Copiar

