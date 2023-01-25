- 자본
- 축소
트레이드:
6 668
이익 거래:
5 107 (76.58%)
손실 거래:
1 561 (23.41%)
최고의 거래:
21.36 USD
최악의 거래:
-19.65 USD
총 수익:
575.47 USD (271 323 pips)
총 손실:
-330.41 USD (192 731 pips)
연속 최대 이익:
110 (22.88 USD)
연속 최대 이익:
50.11 USD (35)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
60.03%
최대 입금량:
24.19%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
47
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
5.00
롱(주식매수):
2 098 (31.46%)
숏(주식차입매도):
4 570 (68.54%)
수익 요인:
1.74
기대수익:
0.04 USD
평균 이익:
0.11 USD
평균 손실:
-0.21 USD
연속 최대 손실:
12 (-8.27 USD)
연속 최대 손실:
-49.04 USD (5)
월별 성장률:
2.24%
연간 예측:
27.04%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
49.04 USD (6.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.03% (49.04 USD)
자본금별:
33.60% (179.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDm#
|6668
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDm#
|245
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDm#
|77K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +21.36 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 35
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +22.88 USD
연속 최대 손실: -8.27 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
-
If it is not a micro account of XM platform, it is not recommended to follow the order！
-
If it is not a micro account of XM platform, it is not recommended to follow the order！
-
If it is not a micro account of XM platform, it is not recommended to follow the order！
-
The signal account uses the micro account in XM platform, which is different from the number of accounts in other platforms (ICMarkets, Exness, Tickmill, etc.). 0.01 hands of the general account=1 hand of XM
-
Micro account opening link of XM platform
