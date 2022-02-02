シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / CP NYR03
Chi Wai Chris Fan

CP NYR03

Chi Wai Chris Fan
レビュー0件
207週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 -46%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10 303
利益トレード:
6 961 (67.56%)
損失トレード:
3 342 (32.44%)
ベストトレード:
1 137.52 USD
最悪のトレード:
-3 435.47 USD
総利益:
101 729.30 USD (854 367 pips)
総損失:
-95 090.45 USD (850 864 pips)
最大連続の勝ち:
41 (135.98 USD)
最大連続利益:
1 779.62 USD (28)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
68.38%
最大入金額:
218.30%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
139
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
0.44
長いトレード:
5 141 (49.90%)
短いトレード:
5 162 (50.10%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.64 USD
平均利益:
14.61 USD
平均損失:
-28.45 USD
最大連続の負け:
43 (-2 032.74 USD)
最大連続損失:
-6 820.06 USD (3)
月間成長:
-11.57%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 331.87 USD
最大の:
15 251.56 USD (85.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
87.41% (15 251.56 USD)
エクイティによる:
72.77% (2 146.78 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCAD 4447
EURGBP 1308
AUDNZD 1158
AUDCAD 756
GBPUSD 593
AUDUSD 501
EURUSD 232
USDJPY 162
EURCAD 137
NZDUSD 135
USDCHF 120
AUDJPY 92
CADJPY 82
NZDJPY 58
GBPAUD 54
EURCHF 53
AUDCHF 52
EURJPY 52
CHFJPY 48
CADCHF 41
GBPCHF 37
EURAUD 37
GBPCAD 36
NZDCAD 32
EURNZD 32
GBPJPY 31
NZDCHF 9
GBPNZD 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCAD 7.2K
EURGBP 4.9K
AUDNZD 819
AUDCAD -1.6K
GBPUSD 1.8K
AUDUSD 73
EURUSD -3.1K
USDJPY 1.5K
EURCAD -4.6K
NZDUSD 856
USDCHF -4.2K
AUDJPY 2.5K
CADJPY 620
NZDJPY -3.1K
GBPAUD 1.2K
EURCHF 1.3K
AUDCHF 794
EURJPY 3K
CHFJPY 2.8K
CADCHF -9.2K
GBPCHF 1.9K
EURAUD 1.3K
GBPCAD -2.8K
NZDCAD 796
EURNZD -28
GBPJPY 631
NZDCHF 749
GBPNZD 307
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCAD -17K
EURGBP 40K
AUDNZD -4.7K
AUDCAD -8.8K
GBPUSD -6.1K
AUDUSD 3.6K
EURUSD -3.7K
USDJPY -16K
EURCAD -11K
NZDUSD -2.2K
USDCHF -11K
AUDJPY 14K
CADJPY 3.4K
NZDJPY -11K
GBPAUD 13K
EURCHF 3.6K
AUDCHF 470
EURJPY 13K
CHFJPY 13K
CADCHF -32K
GBPCHF 1.9K
EURAUD 10K
GBPCAD -9.8K
NZDCAD 6.6K
EURNZD -621
GBPJPY 7.3K
NZDCHF 4.2K
GBPNZD 5.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 137.52 USD
最悪のトレード: -3 435 USD
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +135.98 USD
最大連続損失: -2 032.74 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.57 × 2408
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 24
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
32 より多く...
レビューなし
2025.04.16 07:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 12:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 11:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 09:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 05:01
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 00:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 22:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 19:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 14:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 02:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 17:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 15:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 03:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください