- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10 303
利益トレード:
6 961 (67.56%)
損失トレード:
3 342 (32.44%)
ベストトレード:
1 137.52 USD
最悪のトレード:
-3 435.47 USD
総利益:
101 729.30 USD (854 367 pips)
総損失:
-95 090.45 USD (850 864 pips)
最大連続の勝ち:
41 (135.98 USD)
最大連続利益:
1 779.62 USD (28)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
68.38%
最大入金額:
218.30%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
139
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
0.44
長いトレード:
5 141 (49.90%)
短いトレード:
5 162 (50.10%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.64 USD
平均利益:
14.61 USD
平均損失:
-28.45 USD
最大連続の負け:
43 (-2 032.74 USD)
最大連続損失:
-6 820.06 USD (3)
月間成長:
-11.57%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 331.87 USD
最大の:
15 251.56 USD (85.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
87.41% (15 251.56 USD)
エクイティによる:
72.77% (2 146.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCAD
|4447
|EURGBP
|1308
|AUDNZD
|1158
|AUDCAD
|756
|GBPUSD
|593
|AUDUSD
|501
|EURUSD
|232
|USDJPY
|162
|EURCAD
|137
|NZDUSD
|135
|USDCHF
|120
|AUDJPY
|92
|CADJPY
|82
|NZDJPY
|58
|GBPAUD
|54
|EURCHF
|53
|AUDCHF
|52
|EURJPY
|52
|CHFJPY
|48
|CADCHF
|41
|GBPCHF
|37
|EURAUD
|37
|GBPCAD
|36
|NZDCAD
|32
|EURNZD
|32
|GBPJPY
|31
|NZDCHF
|9
|GBPNZD
|8
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCAD
|7.2K
|EURGBP
|4.9K
|AUDNZD
|819
|AUDCAD
|-1.6K
|GBPUSD
|1.8K
|AUDUSD
|73
|EURUSD
|-3.1K
|USDJPY
|1.5K
|EURCAD
|-4.6K
|NZDUSD
|856
|USDCHF
|-4.2K
|AUDJPY
|2.5K
|CADJPY
|620
|NZDJPY
|-3.1K
|GBPAUD
|1.2K
|EURCHF
|1.3K
|AUDCHF
|794
|EURJPY
|3K
|CHFJPY
|2.8K
|CADCHF
|-9.2K
|GBPCHF
|1.9K
|EURAUD
|1.3K
|GBPCAD
|-2.8K
|NZDCAD
|796
|EURNZD
|-28
|GBPJPY
|631
|NZDCHF
|749
|GBPNZD
|307
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCAD
|-17K
|EURGBP
|40K
|AUDNZD
|-4.7K
|AUDCAD
|-8.8K
|GBPUSD
|-6.1K
|AUDUSD
|3.6K
|EURUSD
|-3.7K
|USDJPY
|-16K
|EURCAD
|-11K
|NZDUSD
|-2.2K
|USDCHF
|-11K
|AUDJPY
|14K
|CADJPY
|3.4K
|NZDJPY
|-11K
|GBPAUD
|13K
|EURCHF
|3.6K
|AUDCHF
|470
|EURJPY
|13K
|CHFJPY
|13K
|CADCHF
|-32K
|GBPCHF
|1.9K
|EURAUD
|10K
|GBPCAD
|-9.8K
|NZDCAD
|6.6K
|EURNZD
|-621
|GBPJPY
|7.3K
|NZDCHF
|4.2K
|GBPNZD
|5.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 137.52 USD
最悪のトレード: -3 435 USD
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +135.98 USD
最大連続損失: -2 032.74 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 4
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|0.21 × 181
|
ICMarketsSC-Live19
|0.23 × 143
|
ICMarketsSC-Live32
|0.39 × 270
|
Pepperstone-Edge12
|0.57 × 2408
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.63 × 1628
|
ICMarketsSC-Live24
|0.84 × 498
|
ICMarketsSC-Live09
|0.90 × 10
|
Coinexx-Demo
|1.33 × 3
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 24
|
ICMarketsSC-Live08
|1.79 × 85
|
ATCBrokers-Live 1
|1.98 × 516
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 55
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|2.17 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|2.60 × 5
