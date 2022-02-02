SegnaliSezioni
Chi Wai Chris Fan

CP NYR03

Chi Wai Chris Fan
0 recensioni
191 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 -36%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 446
Profit Trade:
5 091 (68.37%)
Loss Trade:
2 355 (31.63%)
Best Trade:
1 137.52 USD
Worst Trade:
-3 435.47 USD
Profitto lordo:
93 265.57 USD (726 327 pips)
Perdita lorda:
-85 308.76 USD (680 765 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (135.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 779.62 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
64.36%
Massimo carico di deposito:
218.30%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
105
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
3 724 (50.01%)
Short Trade:
3 722 (49.99%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
18.32 USD
Perdita media:
-36.22 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-3 073.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 820.06 USD (3)
Crescita mensile:
14.55%
Previsione annuale:
176.56%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 331.87 USD
Massimale:
15 251.56 USD (85.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.41% (15 251.56 USD)
Per equità:
72.77% (2 146.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 3201
EURGBP 952
AUDNZD 842
AUDCAD 756
EURUSD 185
USDJPY 162
GBPUSD 150
NZDUSD 135
AUDUSD 134
USDCHF 120
AUDJPY 92
CADJPY 82
NZDJPY 58
EURCAD 55
GBPAUD 54
EURCHF 53
AUDCHF 52
EURJPY 52
CHFJPY 48
CADCHF 41
GBPCHF 37
EURAUD 37
GBPCAD 36
NZDCAD 32
EURNZD 32
GBPJPY 31
NZDCHF 9
GBPNZD 8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 8K
EURGBP 4.1K
AUDNZD 2.1K
AUDCAD -1.6K
EURUSD -3.2K
USDJPY 1.5K
GBPUSD 2.1K
NZDUSD 856
AUDUSD 21
USDCHF -4.2K
AUDJPY 2.5K
CADJPY 620
NZDJPY -3.1K
EURCAD -4.7K
GBPAUD 1.2K
EURCHF 1.3K
AUDCHF 794
EURJPY 3K
CHFJPY 2.8K
CADCHF -9.2K
GBPCHF 1.9K
EURAUD 1.3K
GBPCAD -2.8K
NZDCAD 796
EURNZD -28
GBPJPY 631
NZDCHF 749
GBPNZD 307
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 11K
EURGBP 28K
AUDNZD 23K
AUDCAD -8.8K
EURUSD -6.3K
USDJPY -16K
GBPUSD -2.6K
NZDUSD -2.2K
AUDUSD -13
USDCHF -11K
AUDJPY 14K
CADJPY 3.4K
NZDJPY -11K
EURCAD -9.8K
GBPAUD 13K
EURCHF 3.6K
AUDCHF 470
EURJPY 13K
CHFJPY 13K
CADCHF -32K
GBPCHF 1.9K
EURAUD 10K
GBPCAD -9.8K
NZDCAD 6.6K
EURNZD -621
GBPJPY 7.3K
NZDCHF 4.2K
GBPNZD 5.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 137.52 USD
Worst Trade: -3 435 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +135.98 USD
Massima perdita consecutiva: -3 073.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.57 × 2408
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 24
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
GlobalPrime-Live
2.80 × 25
31 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CP NYR03
30USD al mese
-36%
0
0
USD
11K
USD
191
99%
7 446
68%
64%
1.09
1.07
USD
87%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.