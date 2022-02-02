- Incremento
- Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
10 303
Transacciones Rentables:
6 961 (67.56%)
Transacciones Irrentables:
3 342 (32.44%)
Mejor transacción:
1 137.52 USD
Peor transacción:
-3 435.47 USD
Beneficio Bruto:
101 729.30 USD (854 367 pips)
Pérdidas Brutas:
-95 090.45 USD (850 864 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (135.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 779.62 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
68.38%
Carga máxima del depósito:
218.30%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
139
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
0.44
Transacciones Largas:
5 141 (49.90%)
Transacciones Cortas:
5 162 (50.10%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.64 USD
Beneficio medio:
14.61 USD
Pérdidas medias:
-28.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
43 (-2 032.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 820.06 USD (3)
Crecimiento al mes:
-11.57%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 331.87 USD
Máxima:
15 251.56 USD (85.12%)
Reducción relativa:
De balance:
87.41% (15 251.56 USD)
De fondos:
72.77% (2 146.78 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDCAD
|4447
|EURGBP
|1308
|AUDNZD
|1158
|AUDCAD
|756
|GBPUSD
|593
|AUDUSD
|501
|EURUSD
|232
|USDJPY
|162
|EURCAD
|137
|NZDUSD
|135
|USDCHF
|120
|AUDJPY
|92
|CADJPY
|82
|NZDJPY
|58
|GBPAUD
|54
|EURCHF
|53
|AUDCHF
|52
|EURJPY
|52
|CHFJPY
|48
|CADCHF
|41
|GBPCHF
|37
|EURAUD
|37
|GBPCAD
|36
|NZDCAD
|32
|EURNZD
|32
|GBPJPY
|31
|NZDCHF
|9
|GBPNZD
|8
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDCAD
|7.2K
|EURGBP
|4.9K
|AUDNZD
|819
|AUDCAD
|-1.6K
|GBPUSD
|1.8K
|AUDUSD
|73
|EURUSD
|-3.1K
|USDJPY
|1.5K
|EURCAD
|-4.6K
|NZDUSD
|856
|USDCHF
|-4.2K
|AUDJPY
|2.5K
|CADJPY
|620
|NZDJPY
|-3.1K
|GBPAUD
|1.2K
|EURCHF
|1.3K
|AUDCHF
|794
|EURJPY
|3K
|CHFJPY
|2.8K
|CADCHF
|-9.2K
|GBPCHF
|1.9K
|EURAUD
|1.3K
|GBPCAD
|-2.8K
|NZDCAD
|796
|EURNZD
|-28
|GBPJPY
|631
|NZDCHF
|749
|GBPNZD
|307
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDCAD
|-17K
|EURGBP
|40K
|AUDNZD
|-4.7K
|AUDCAD
|-8.8K
|GBPUSD
|-6.1K
|AUDUSD
|3.6K
|EURUSD
|-3.7K
|USDJPY
|-16K
|EURCAD
|-11K
|NZDUSD
|-2.2K
|USDCHF
|-11K
|AUDJPY
|14K
|CADJPY
|3.4K
|NZDJPY
|-11K
|GBPAUD
|13K
|EURCHF
|3.6K
|AUDCHF
|470
|EURJPY
|13K
|CHFJPY
|13K
|CADCHF
|-32K
|GBPCHF
|1.9K
|EURAUD
|10K
|GBPCAD
|-9.8K
|NZDCAD
|6.6K
|EURNZD
|-621
|GBPJPY
|7.3K
|NZDCHF
|4.2K
|GBPNZD
|5.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 137.52 USD
Peor transacción: -3 435 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 28
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +135.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 032.74 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 4
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|0.21 × 181
|
ICMarketsSC-Live19
|0.23 × 143
|
ICMarketsSC-Live32
|0.39 × 270
|
Pepperstone-Edge12
|0.57 × 2408
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.63 × 1628
|
ICMarketsSC-Live24
|0.84 × 498
|
ICMarketsSC-Live09
|0.90 × 10
|
Coinexx-Demo
|1.33 × 3
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 24
|
ICMarketsSC-Live08
|1.79 × 85
|
ATCBrokers-Live 1
|1.98 × 516
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 55
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|2.17 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|2.60 × 5
