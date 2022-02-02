SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / CP NYR03
Chi Wai Chris Fan

CP NYR03

Chi Wai Chris Fan
0 comentarios
207 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2022 -46%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10 303
Transacciones Rentables:
6 961 (67.56%)
Transacciones Irrentables:
3 342 (32.44%)
Mejor transacción:
1 137.52 USD
Peor transacción:
-3 435.47 USD
Beneficio Bruto:
101 729.30 USD (854 367 pips)
Pérdidas Brutas:
-95 090.45 USD (850 864 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (135.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 779.62 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
68.38%
Carga máxima del depósito:
218.30%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
139
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
0.44
Transacciones Largas:
5 141 (49.90%)
Transacciones Cortas:
5 162 (50.10%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.64 USD
Beneficio medio:
14.61 USD
Pérdidas medias:
-28.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
43 (-2 032.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 820.06 USD (3)
Crecimiento al mes:
-11.57%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 331.87 USD
Máxima:
15 251.56 USD (85.12%)
Reducción relativa:
De balance:
87.41% (15 251.56 USD)
De fondos:
72.77% (2 146.78 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCAD 4447
EURGBP 1308
AUDNZD 1158
AUDCAD 756
GBPUSD 593
AUDUSD 501
EURUSD 232
USDJPY 162
EURCAD 137
NZDUSD 135
USDCHF 120
AUDJPY 92
CADJPY 82
NZDJPY 58
GBPAUD 54
EURCHF 53
AUDCHF 52
EURJPY 52
CHFJPY 48
CADCHF 41
GBPCHF 37
EURAUD 37
GBPCAD 36
NZDCAD 32
EURNZD 32
GBPJPY 31
NZDCHF 9
GBPNZD 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCAD 7.2K
EURGBP 4.9K
AUDNZD 819
AUDCAD -1.6K
GBPUSD 1.8K
AUDUSD 73
EURUSD -3.1K
USDJPY 1.5K
EURCAD -4.6K
NZDUSD 856
USDCHF -4.2K
AUDJPY 2.5K
CADJPY 620
NZDJPY -3.1K
GBPAUD 1.2K
EURCHF 1.3K
AUDCHF 794
EURJPY 3K
CHFJPY 2.8K
CADCHF -9.2K
GBPCHF 1.9K
EURAUD 1.3K
GBPCAD -2.8K
NZDCAD 796
EURNZD -28
GBPJPY 631
NZDCHF 749
GBPNZD 307
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCAD -17K
EURGBP 40K
AUDNZD -4.7K
AUDCAD -8.8K
GBPUSD -6.1K
AUDUSD 3.6K
EURUSD -3.7K
USDJPY -16K
EURCAD -11K
NZDUSD -2.2K
USDCHF -11K
AUDJPY 14K
CADJPY 3.4K
NZDJPY -11K
GBPAUD 13K
EURCHF 3.6K
AUDCHF 470
EURJPY 13K
CHFJPY 13K
CADCHF -32K
GBPCHF 1.9K
EURAUD 10K
GBPCAD -9.8K
NZDCAD 6.6K
EURNZD -621
GBPJPY 7.3K
NZDCHF 4.2K
GBPNZD 5.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 137.52 USD
Peor transacción: -3 435 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 28
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +135.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 032.74 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.57 × 2408
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 24
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
otros 32...
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
CP NYR03
30 USD al mes
-46%
0
0
USD
7.9K
USD
207
99%
10 303
67%
68%
1.06
0.64
USD
87%
1:500
