Chi Wai Chris Fan

CP NYR03

Chi Wai Chris Fan
0 отзывов
207 недель
0 / 0 USD
прирост с 2022 -46%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10 303
Прибыльных трейдов:
6 961 (67.56%)
Убыточных трейдов:
3 342 (32.44%)
Лучший трейд:
1 137.52 USD
Худший трейд:
-3 435.47 USD
Общая прибыль:
101 729.30 USD (854 367 pips)
Общий убыток:
-95 090.45 USD (850 864 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (135.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 779.62 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
68.38%
Макс. загрузка депозита:
218.30%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
139
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
0.44
Длинных трейдов:
5 141 (49.90%)
Коротких трейдов:
5 162 (50.10%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.64 USD
Средняя прибыль:
14.61 USD
Средний убыток:
-28.45 USD
Макс. серия проигрышей:
43 (-2 032.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 820.06 USD (3)
Прирост в месяц:
-11.57%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 331.87 USD
Максимальная:
15 251.56 USD (85.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.41% (15 251.56 USD)
По эквити:
72.77% (2 146.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD 4447
EURGBP 1308
AUDNZD 1158
AUDCAD 756
GBPUSD 593
AUDUSD 501
EURUSD 232
USDJPY 162
EURCAD 137
NZDUSD 135
USDCHF 120
AUDJPY 92
CADJPY 82
NZDJPY 58
GBPAUD 54
EURCHF 53
AUDCHF 52
EURJPY 52
CHFJPY 48
CADCHF 41
GBPCHF 37
EURAUD 37
GBPCAD 36
NZDCAD 32
EURNZD 32
GBPJPY 31
NZDCHF 9
GBPNZD 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD 7.2K
EURGBP 4.9K
AUDNZD 819
AUDCAD -1.6K
GBPUSD 1.8K
AUDUSD 73
EURUSD -3.1K
USDJPY 1.5K
EURCAD -4.6K
NZDUSD 856
USDCHF -4.2K
AUDJPY 2.5K
CADJPY 620
NZDJPY -3.1K
GBPAUD 1.2K
EURCHF 1.3K
AUDCHF 794
EURJPY 3K
CHFJPY 2.8K
CADCHF -9.2K
GBPCHF 1.9K
EURAUD 1.3K
GBPCAD -2.8K
NZDCAD 796
EURNZD -28
GBPJPY 631
NZDCHF 749
GBPNZD 307
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD -17K
EURGBP 40K
AUDNZD -4.7K
AUDCAD -8.8K
GBPUSD -6.1K
AUDUSD 3.6K
EURUSD -3.7K
USDJPY -16K
EURCAD -11K
NZDUSD -2.2K
USDCHF -11K
AUDJPY 14K
CADJPY 3.4K
NZDJPY -11K
GBPAUD 13K
EURCHF 3.6K
AUDCHF 470
EURJPY 13K
CHFJPY 13K
CADCHF -32K
GBPCHF 1.9K
EURAUD 10K
GBPCAD -9.8K
NZDCAD 6.6K
EURNZD -621
GBPJPY 7.3K
NZDCHF 4.2K
GBPNZD 5.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 137.52 USD
Худший трейд: -3 435 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +135.98 USD
Макс. убыток в серии: -2 032.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.57 × 2408
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 24
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
еще 32...
Нет отзывов
2025.04.16 07:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 12:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 11:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 09:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 05:01
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 00:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 22:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 19:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 14:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 02:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 17:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 15:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 03:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CP NYR03
30 USD в месяц
-46%
0
0
USD
7.9K
USD
207
99%
10 303
67%
68%
1.06
0.64
USD
87%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.