- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7 446
Kârla kapanan işlemler:
5 091 (68.37%)
Zararla kapanan işlemler:
2 355 (31.63%)
En iyi işlem:
1 137.52 USD
En kötü işlem:
-3 435.47 USD
Brüt kâr:
93 265.57 USD (726 327 pips)
Brüt zarar:
-85 308.76 USD (680 765 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (135.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 779.62 USD (28)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
64.36%
Maks. mevduat yükü:
218.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
105
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
3 724 (50.01%)
Satış işlemleri:
3 722 (49.99%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
18.32 USD
Ortalama zarar:
-36.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-3 073.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 820.06 USD (3)
Aylık büyüme:
11.33%
Yıllık tahmin:
137.98%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 331.87 USD
Maksimum:
15 251.56 USD (85.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.41% (15 251.56 USD)
Varlığa göre:
72.77% (2 146.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|3201
|EURGBP
|952
|AUDNZD
|842
|AUDCAD
|756
|EURUSD
|185
|USDJPY
|162
|GBPUSD
|150
|NZDUSD
|135
|AUDUSD
|134
|USDCHF
|120
|AUDJPY
|92
|CADJPY
|82
|NZDJPY
|58
|EURCAD
|55
|GBPAUD
|54
|EURCHF
|53
|AUDCHF
|52
|EURJPY
|52
|CHFJPY
|48
|CADCHF
|41
|GBPCHF
|37
|EURAUD
|37
|GBPCAD
|36
|NZDCAD
|32
|EURNZD
|32
|GBPJPY
|31
|NZDCHF
|9
|GBPNZD
|8
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|8K
|EURGBP
|4.1K
|AUDNZD
|2.1K
|AUDCAD
|-1.6K
|EURUSD
|-3.2K
|USDJPY
|1.5K
|GBPUSD
|2.1K
|NZDUSD
|856
|AUDUSD
|21
|USDCHF
|-4.2K
|AUDJPY
|2.5K
|CADJPY
|620
|NZDJPY
|-3.1K
|EURCAD
|-4.7K
|GBPAUD
|1.2K
|EURCHF
|1.3K
|AUDCHF
|794
|EURJPY
|3K
|CHFJPY
|2.8K
|CADCHF
|-9.2K
|GBPCHF
|1.9K
|EURAUD
|1.3K
|GBPCAD
|-2.8K
|NZDCAD
|796
|EURNZD
|-28
|GBPJPY
|631
|NZDCHF
|749
|GBPNZD
|307
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|11K
|EURGBP
|28K
|AUDNZD
|23K
|AUDCAD
|-8.8K
|EURUSD
|-6.3K
|USDJPY
|-16K
|GBPUSD
|-2.6K
|NZDUSD
|-2.2K
|AUDUSD
|-13
|USDCHF
|-11K
|AUDJPY
|14K
|CADJPY
|3.4K
|NZDJPY
|-11K
|EURCAD
|-9.8K
|GBPAUD
|13K
|EURCHF
|3.6K
|AUDCHF
|470
|EURJPY
|13K
|CHFJPY
|13K
|CADCHF
|-32K
|GBPCHF
|1.9K
|EURAUD
|10K
|GBPCAD
|-9.8K
|NZDCAD
|6.6K
|EURNZD
|-621
|GBPJPY
|7.3K
|NZDCHF
|4.2K
|GBPNZD
|5.3K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 137.52 USD
En kötü işlem: -3 435 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +135.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 073.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 7
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|0.21 × 181
|
ICMarketsSC-Live19
|0.23 × 143
|
ICMarketsSC-Live32
|0.39 × 270
|
Pepperstone-Edge12
|0.57 × 2408
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.63 × 1628
|
ICMarketsSC-Live24
|0.84 × 498
|
ICMarketsSC-Live09
|0.90 × 10
|
Coinexx-Demo
|1.33 × 3
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 24
|
ICMarketsSC-Live08
|1.79 × 85
|
ATCBrokers-Live 1
|1.98 × 516
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 55
|
ICMarketsSC-Live23
|2.17 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|2.60 × 5
|
GlobalPrime-Live
|2.80 × 25
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-36%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
191
99%
7 446
68%
64%
1.09
1.07
USD
USD
87%
1:500