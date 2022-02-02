SinyallerBölümler
Chi Wai Chris Fan

CP NYR03

Chi Wai Chris Fan
0 inceleme
191 hafta
0 / 0 USD
30 USD
büyüme başlangıcı: 2022 -36%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 446
Kârla kapanan işlemler:
5 091 (68.37%)
Zararla kapanan işlemler:
2 355 (31.63%)
En iyi işlem:
1 137.52 USD
En kötü işlem:
-3 435.47 USD
Brüt kâr:
93 265.57 USD (726 327 pips)
Brüt zarar:
-85 308.76 USD (680 765 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (135.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 779.62 USD (28)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
64.36%
Maks. mevduat yükü:
218.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
105
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
3 724 (50.01%)
Satış işlemleri:
3 722 (49.99%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
18.32 USD
Ortalama zarar:
-36.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-3 073.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 820.06 USD (3)
Aylık büyüme:
11.33%
Yıllık tahmin:
137.98%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 331.87 USD
Maksimum:
15 251.56 USD (85.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.41% (15 251.56 USD)
Varlığa göre:
72.77% (2 146.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 3201
EURGBP 952
AUDNZD 842
AUDCAD 756
EURUSD 185
USDJPY 162
GBPUSD 150
NZDUSD 135
AUDUSD 134
USDCHF 120
AUDJPY 92
CADJPY 82
NZDJPY 58
EURCAD 55
GBPAUD 54
EURCHF 53
AUDCHF 52
EURJPY 52
CHFJPY 48
CADCHF 41
GBPCHF 37
EURAUD 37
GBPCAD 36
NZDCAD 32
EURNZD 32
GBPJPY 31
NZDCHF 9
GBPNZD 8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 8K
EURGBP 4.1K
AUDNZD 2.1K
AUDCAD -1.6K
EURUSD -3.2K
USDJPY 1.5K
GBPUSD 2.1K
NZDUSD 856
AUDUSD 21
USDCHF -4.2K
AUDJPY 2.5K
CADJPY 620
NZDJPY -3.1K
EURCAD -4.7K
GBPAUD 1.2K
EURCHF 1.3K
AUDCHF 794
EURJPY 3K
CHFJPY 2.8K
CADCHF -9.2K
GBPCHF 1.9K
EURAUD 1.3K
GBPCAD -2.8K
NZDCAD 796
EURNZD -28
GBPJPY 631
NZDCHF 749
GBPNZD 307
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 11K
EURGBP 28K
AUDNZD 23K
AUDCAD -8.8K
EURUSD -6.3K
USDJPY -16K
GBPUSD -2.6K
NZDUSD -2.2K
AUDUSD -13
USDCHF -11K
AUDJPY 14K
CADJPY 3.4K
NZDJPY -11K
EURCAD -9.8K
GBPAUD 13K
EURCHF 3.6K
AUDCHF 470
EURJPY 13K
CHFJPY 13K
CADCHF -32K
GBPCHF 1.9K
EURAUD 10K
GBPCAD -9.8K
NZDCAD 6.6K
EURNZD -621
GBPJPY 7.3K
NZDCHF 4.2K
GBPNZD 5.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 137.52 USD
En kötü işlem: -3 435 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +135.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 073.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.57 × 2408
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 24
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
GlobalPrime-Live
2.80 × 25
31 daha fazla...
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CP NYR03
Ayda 30 USD
-36%
0
0
USD
11K
USD
191
99%
7 446
68%
64%
1.09
1.07
USD
87%
1:500
