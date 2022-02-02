SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CP NYR03
Chi Wai Chris Fan

CP NYR03

Chi Wai Chris Fan
0 Bewertungen
207 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2022 -46%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
10 303
Gewinntrades:
6 961 (67.56%)
Verlusttrades:
3 342 (32.44%)
Bester Trade:
1 137.52 USD
Schlechtester Trade:
-3 435.47 USD
Bruttoprofit:
101 729.30 USD (854 367 pips)
Bruttoverlust:
-95 090.45 USD (850 864 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (135.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 779.62 USD (28)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
68.38%
Max deposit load:
218.30%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
139
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
0.44
Long-Positionen:
5 141 (49.90%)
Short-Positionen:
5 162 (50.10%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
43 (-2 032.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 820.06 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-11.57%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 331.87 USD
Maximaler:
15 251.56 USD (85.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
87.41% (15 251.56 USD)
Kapital:
72.77% (2 146.78 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCAD 4447
EURGBP 1308
AUDNZD 1158
AUDCAD 756
GBPUSD 593
AUDUSD 501
EURUSD 232
USDJPY 162
EURCAD 137
NZDUSD 135
USDCHF 120
AUDJPY 92
CADJPY 82
NZDJPY 58
GBPAUD 54
EURCHF 53
AUDCHF 52
EURJPY 52
CHFJPY 48
CADCHF 41
GBPCHF 37
EURAUD 37
GBPCAD 36
NZDCAD 32
EURNZD 32
GBPJPY 31
NZDCHF 9
GBPNZD 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCAD 7.2K
EURGBP 4.9K
AUDNZD 819
AUDCAD -1.6K
GBPUSD 1.8K
AUDUSD 73
EURUSD -3.1K
USDJPY 1.5K
EURCAD -4.6K
NZDUSD 856
USDCHF -4.2K
AUDJPY 2.5K
CADJPY 620
NZDJPY -3.1K
GBPAUD 1.2K
EURCHF 1.3K
AUDCHF 794
EURJPY 3K
CHFJPY 2.8K
CADCHF -9.2K
GBPCHF 1.9K
EURAUD 1.3K
GBPCAD -2.8K
NZDCAD 796
EURNZD -28
GBPJPY 631
NZDCHF 749
GBPNZD 307
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCAD -17K
EURGBP 40K
AUDNZD -4.7K
AUDCAD -8.8K
GBPUSD -6.1K
AUDUSD 3.6K
EURUSD -3.7K
USDJPY -16K
EURCAD -11K
NZDUSD -2.2K
USDCHF -11K
AUDJPY 14K
CADJPY 3.4K
NZDJPY -11K
GBPAUD 13K
EURCHF 3.6K
AUDCHF 470
EURJPY 13K
CHFJPY 13K
CADCHF -32K
GBPCHF 1.9K
EURAUD 10K
GBPCAD -9.8K
NZDCAD 6.6K
EURNZD -621
GBPJPY 7.3K
NZDCHF 4.2K
GBPNZD 5.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 137.52 USD
Schlechtester Trade: -3 435 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 28
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +135.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 032.74 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.57 × 2408
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 24
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
noch 32 ...
Keine Bewertungen
2025.04.16 07:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 12:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 11:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 09:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 05:01
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 00:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 22:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 19:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 14:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 02:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 17:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 15:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 03:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
CP NYR03
30 USD pro Monat
-46%
0
0
USD
7.9K
USD
207
99%
10 303
67%
68%
1.06
0.64
USD
87%
1:500
