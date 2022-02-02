SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CP NYR03
Chi Wai Chris Fan

CP NYR03

Chi Wai Chris Fan
0 avis
191 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 -36%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 437
Bénéfice trades:
5 082 (68.33%)
Perte trades:
2 355 (31.67%)
Meilleure transaction:
1 137.52 USD
Pire transaction:
-3 435.47 USD
Bénéfice brut:
93 256.91 USD (725 739 pips)
Perte brute:
-85 308.76 USD (680 765 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (135.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 779.62 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
64.36%
Charge de dépôt maximale:
218.30%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
99
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.52
Longs trades:
3 721 (50.03%)
Courts trades:
3 716 (49.97%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
1.07 USD
Bénéfice moyen:
18.35 USD
Perte moyenne:
-36.22 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-3 073.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 820.06 USD (3)
Croissance mensuelle:
15.09%
Prévision annuelle:
183.75%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 331.87 USD
Maximal:
15 251.56 USD (85.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
87.41% (15 251.56 USD)
Par fonds propres:
72.77% (2 146.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 3195
EURGBP 952
AUDNZD 839
AUDCAD 756
EURUSD 185
USDJPY 162
GBPUSD 150
NZDUSD 135
AUDUSD 134
USDCHF 120
AUDJPY 92
CADJPY 82
NZDJPY 58
EURCAD 55
GBPAUD 54
EURCHF 53
AUDCHF 52
EURJPY 52
CHFJPY 48
CADCHF 41
GBPCHF 37
EURAUD 37
GBPCAD 36
NZDCAD 32
EURNZD 32
GBPJPY 31
NZDCHF 9
GBPNZD 8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD 7.9K
EURGBP 4.1K
AUDNZD 2.1K
AUDCAD -1.6K
EURUSD -3.2K
USDJPY 1.5K
GBPUSD 2.1K
NZDUSD 856
AUDUSD 21
USDCHF -4.2K
AUDJPY 2.5K
CADJPY 620
NZDJPY -3.1K
EURCAD -4.7K
GBPAUD 1.2K
EURCHF 1.3K
AUDCHF 794
EURJPY 3K
CHFJPY 2.8K
CADCHF -9.2K
GBPCHF 1.9K
EURAUD 1.3K
GBPCAD -2.8K
NZDCAD 796
EURNZD -28
GBPJPY 631
NZDCHF 749
GBPNZD 307
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD 11K
EURGBP 28K
AUDNZD 23K
AUDCAD -8.8K
EURUSD -6.3K
USDJPY -16K
GBPUSD -2.6K
NZDUSD -2.2K
AUDUSD -13
USDCHF -11K
AUDJPY 14K
CADJPY 3.4K
NZDJPY -11K
EURCAD -9.8K
GBPAUD 13K
EURCHF 3.6K
AUDCHF 470
EURJPY 13K
CHFJPY 13K
CADCHF -32K
GBPCHF 1.9K
EURAUD 10K
GBPCAD -9.8K
NZDCAD 6.6K
EURNZD -621
GBPJPY 7.3K
NZDCHF 4.2K
GBPNZD 5.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 137.52 USD
Pire transaction: -3 435 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +135.98 USD
Perte consécutive maximale: -3 073.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.57 × 2408
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 24
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
GlobalPrime-Live
2.80 × 25
31 plus...
Aucun avis
2025.04.16 07:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 12:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 11:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 09:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 05:01
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 00:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 22:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 19:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 14:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 02:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 17:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 15:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 03:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
