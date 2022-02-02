SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / CP NYR03
Chi Wai Chris Fan

CP NYR03

Chi Wai Chris Fan
0 comentários
207 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 -46%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10 303
Negociações com lucro:
6 961 (67.56%)
Negociações com perda:
3 342 (32.44%)
Melhor negociação:
1 137.52 USD
Pior negociação:
-3 435.47 USD
Lucro bruto:
101 729.30 USD (854 367 pips)
Perda bruta:
-95 090.45 USD (850 864 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (135.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 779.62 USD (28)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
68.38%
Depósito máximo carregado:
218.30%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
139
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
0.44
Negociações longas:
5 141 (49.90%)
Negociações curtas:
5 162 (50.10%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.64 USD
Lucro médio:
14.61 USD
Perda média:
-28.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
43 (-2 032.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 820.06 USD (3)
Crescimento mensal:
-11.57%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 331.87 USD
Máximo:
15 251.56 USD (85.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
87.41% (15 251.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
72.77% (2 146.78 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCAD 4447
EURGBP 1308
AUDNZD 1158
AUDCAD 756
GBPUSD 593
AUDUSD 501
EURUSD 232
USDJPY 162
EURCAD 137
NZDUSD 135
USDCHF 120
AUDJPY 92
CADJPY 82
NZDJPY 58
GBPAUD 54
EURCHF 53
AUDCHF 52
EURJPY 52
CHFJPY 48
CADCHF 41
GBPCHF 37
EURAUD 37
GBPCAD 36
NZDCAD 32
EURNZD 32
GBPJPY 31
NZDCHF 9
GBPNZD 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCAD 7.2K
EURGBP 4.9K
AUDNZD 819
AUDCAD -1.6K
GBPUSD 1.8K
AUDUSD 73
EURUSD -3.1K
USDJPY 1.5K
EURCAD -4.6K
NZDUSD 856
USDCHF -4.2K
AUDJPY 2.5K
CADJPY 620
NZDJPY -3.1K
GBPAUD 1.2K
EURCHF 1.3K
AUDCHF 794
EURJPY 3K
CHFJPY 2.8K
CADCHF -9.2K
GBPCHF 1.9K
EURAUD 1.3K
GBPCAD -2.8K
NZDCAD 796
EURNZD -28
GBPJPY 631
NZDCHF 749
GBPNZD 307
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCAD -17K
EURGBP 40K
AUDNZD -4.7K
AUDCAD -8.8K
GBPUSD -6.1K
AUDUSD 3.6K
EURUSD -3.7K
USDJPY -16K
EURCAD -11K
NZDUSD -2.2K
USDCHF -11K
AUDJPY 14K
CADJPY 3.4K
NZDJPY -11K
GBPAUD 13K
EURCHF 3.6K
AUDCHF 470
EURJPY 13K
CHFJPY 13K
CADCHF -32K
GBPCHF 1.9K
EURAUD 10K
GBPCAD -9.8K
NZDCAD 6.6K
EURNZD -621
GBPJPY 7.3K
NZDCHF 4.2K
GBPNZD 5.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 137.52 USD
Pior negociação: -3 435 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +135.98 USD
Máxima perda consecutiva: -2 032.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.57 × 2408
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 24
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
32 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
CP NYR03
30 USD por mês
-46%
0
0
USD
7.9K
USD
207
99%
10 303
67%
68%
1.06
0.64
USD
87%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.