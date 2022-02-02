- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
10 303
이익 거래:
6 961 (67.56%)
손실 거래:
3 342 (32.44%)
최고의 거래:
1 137.52 USD
최악의 거래:
-3 435.47 USD
총 수익:
101 729.30 USD (854 367 pips)
총 손실:
-95 090.45 USD (850 864 pips)
연속 최대 이익:
41 (135.98 USD)
연속 최대 이익:
1 779.62 USD (28)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
68.38%
최대 입금량:
218.30%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
139
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
0.44
롱(주식매수):
5 141 (49.90%)
숏(주식차입매도):
5 162 (50.10%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.64 USD
평균 이익:
14.61 USD
평균 손실:
-28.45 USD
연속 최대 손실:
43 (-2 032.74 USD)
연속 최대 손실:
-6 820.06 USD (3)
월별 성장률:
-11.57%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 331.87 USD
최대한의:
15 251.56 USD (85.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
87.41% (15 251.56 USD)
자본금별:
72.77% (2 146.78 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCAD
|4447
|EURGBP
|1308
|AUDNZD
|1158
|AUDCAD
|756
|GBPUSD
|593
|AUDUSD
|501
|EURUSD
|232
|USDJPY
|162
|EURCAD
|137
|NZDUSD
|135
|USDCHF
|120
|AUDJPY
|92
|CADJPY
|82
|NZDJPY
|58
|GBPAUD
|54
|EURCHF
|53
|AUDCHF
|52
|EURJPY
|52
|CHFJPY
|48
|CADCHF
|41
|GBPCHF
|37
|EURAUD
|37
|GBPCAD
|36
|NZDCAD
|32
|EURNZD
|32
|GBPJPY
|31
|NZDCHF
|9
|GBPNZD
|8
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCAD
|7.2K
|EURGBP
|4.9K
|AUDNZD
|819
|AUDCAD
|-1.6K
|GBPUSD
|1.8K
|AUDUSD
|73
|EURUSD
|-3.1K
|USDJPY
|1.5K
|EURCAD
|-4.6K
|NZDUSD
|856
|USDCHF
|-4.2K
|AUDJPY
|2.5K
|CADJPY
|620
|NZDJPY
|-3.1K
|GBPAUD
|1.2K
|EURCHF
|1.3K
|AUDCHF
|794
|EURJPY
|3K
|CHFJPY
|2.8K
|CADCHF
|-9.2K
|GBPCHF
|1.9K
|EURAUD
|1.3K
|GBPCAD
|-2.8K
|NZDCAD
|796
|EURNZD
|-28
|GBPJPY
|631
|NZDCHF
|749
|GBPNZD
|307
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCAD
|-17K
|EURGBP
|40K
|AUDNZD
|-4.7K
|AUDCAD
|-8.8K
|GBPUSD
|-6.1K
|AUDUSD
|3.6K
|EURUSD
|-3.7K
|USDJPY
|-16K
|EURCAD
|-11K
|NZDUSD
|-2.2K
|USDCHF
|-11K
|AUDJPY
|14K
|CADJPY
|3.4K
|NZDJPY
|-11K
|GBPAUD
|13K
|EURCHF
|3.6K
|AUDCHF
|470
|EURJPY
|13K
|CHFJPY
|13K
|CADCHF
|-32K
|GBPCHF
|1.9K
|EURAUD
|10K
|GBPCAD
|-9.8K
|NZDCAD
|6.6K
|EURNZD
|-621
|GBPJPY
|7.3K
|NZDCHF
|4.2K
|GBPNZD
|5.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 137.52 USD
최악의 거래: -3 435 USD
연속 최대 이익: 28
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +135.98 USD
연속 최대 손실: -2 032.74 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge12"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 4
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|0.21 × 181
|
ICMarketsSC-Live19
|0.23 × 143
|
ICMarketsSC-Live32
|0.39 × 270
|
Pepperstone-Edge12
|0.57 × 2408
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.63 × 1628
|
ICMarketsSC-Live24
|0.84 × 498
|
ICMarketsSC-Live09
|0.90 × 10
|
Coinexx-Demo
|1.33 × 3
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 24
|
ICMarketsSC-Live08
|1.79 × 85
|
ATCBrokers-Live 1
|1.98 × 516
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 55
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|2.17 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|2.60 × 5
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-46%
0
0
USD
USD
7.9K
USD
USD
207
99%
10 303
67%
68%
1.06
0.64
USD
USD
87%
1:500