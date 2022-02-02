SignalsSections
Chi Wai Chris Fan

CP NYR03

Chi Wai Chris Fan
0 reviews
207 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2022 -46%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Growth
  • Balance
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. How is the Growth in Signals Calculated?
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
10 303
Profit Trades:
6 961 (67.56%)
Loss Trades:
3 342 (32.44%)
Best trade:
1 137.52 USD
Worst trade:
-3 435.47 USD
Gross Profit:
101 729.30 USD (854 367 pips)
Gross Loss:
-95 090.45 USD (850 864 pips)
Maximum consecutive wins:
41 (135.98 USD)
Maximal consecutive profit:
1 779.62 USD (28)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading activity:
68.38%
Max deposit load:
218.30%
Latest trade:
1 day ago
Trades per week:
139
Avg holding time:
23 hours
Recovery Factor:
0.44
Long Trades:
5 141 (49.90%)
Short Trades:
5 162 (50.10%)
Profit Factor:
1.07
Expected Payoff:
0.64 USD
Average Profit:
14.61 USD
Average Loss:
-28.45 USD
Maximum consecutive losses:
43 (-2 032.74 USD)
Maximal consecutive loss:
-6 820.06 USD (3)
Monthly growth:
-11.57%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
2 331.87 USD
Maximal:
15 251.56 USD (85.12%)
Relative drawdown:
By Balance:
87.41% (15 251.56 USD)
By Equity:
72.77% (2 146.78 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDCAD 4447
EURGBP 1308
AUDNZD 1158
AUDCAD 756
GBPUSD 593
AUDUSD 501
EURUSD 232
USDJPY 162
EURCAD 137
NZDUSD 135
USDCHF 120
AUDJPY 92
CADJPY 82
NZDJPY 58
GBPAUD 54
EURCHF 53
AUDCHF 52
EURJPY 52
CHFJPY 48
CADCHF 41
GBPCHF 37
EURAUD 37
GBPCAD 36
NZDCAD 32
EURNZD 32
GBPJPY 31
NZDCHF 9
GBPNZD 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCAD 7.2K
EURGBP 4.9K
AUDNZD 819
AUDCAD -1.6K
GBPUSD 1.8K
AUDUSD 73
EURUSD -3.1K
USDJPY 1.5K
EURCAD -4.6K
NZDUSD 856
USDCHF -4.2K
AUDJPY 2.5K
CADJPY 620
NZDJPY -3.1K
GBPAUD 1.2K
EURCHF 1.3K
AUDCHF 794
EURJPY 3K
CHFJPY 2.8K
CADCHF -9.2K
GBPCHF 1.9K
EURAUD 1.3K
GBPCAD -2.8K
NZDCAD 796
EURNZD -28
GBPJPY 631
NZDCHF 749
GBPNZD 307
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCAD -17K
EURGBP 40K
AUDNZD -4.7K
AUDCAD -8.8K
GBPUSD -6.1K
AUDUSD 3.6K
EURUSD -3.7K
USDJPY -16K
EURCAD -11K
NZDUSD -2.2K
USDCHF -11K
AUDJPY 14K
CADJPY 3.4K
NZDJPY -11K
GBPAUD 13K
EURCHF 3.6K
AUDCHF 470
EURJPY 13K
CHFJPY 13K
CADCHF -32K
GBPCHF 1.9K
EURAUD 10K
GBPCAD -9.8K
NZDCAD 6.6K
EURNZD -621
GBPJPY 7.3K
NZDCHF 4.2K
GBPNZD 5.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +1 137.52 USD
Worst trade: -3 435 USD
Maximum consecutive wins: 28
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +135.98 USD
Maximal consecutive loss: -2 032.74 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Pepperstone-Edge12" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.57 × 2408
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 24
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
32 more...
No reviews
2025.04.16 07:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 12:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 11:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 09:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 05:01
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 00:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 22:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 19:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 14:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 02:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 17:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 15:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 03:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.